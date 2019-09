Lucía Topolansky: “La voy a pelear hasta morir”

Por César Bianchi

Lucía Topolansky está haciendo campaña y dice a NOTICIAS: “La voy a pelear hasta morir. Porque nadie pelea para perder”. Repasa logros de estos gobiernos del Frente Amplio y dice que la gente debe tenerlos en cuenta a la hora de votar, porque -asegura- si gana Luis Lacalle Pou o Ernesto Talvi esos “avances que se han logrado” estarán seriamente comprometidos. También elogió a Danilo Astori, porque su conducción económica evitó males mayores tras la crisis de 2008 y eso le hace pensar que hay espalda para aguantar el estornudo de Argentina.

Respecto a Talvi, el candidato colorado que parece amenazar a Lacalle Pou y querer meterse en el balotaje, dice que le da “pena” luego de escucharlo decir que en un mes promulgará una ley. “¿En un mes? Veo un poco de ingenuidad”. También le dan gracia las encuestadoras que suman todos los porcentajes de los partidos de la oposición y concluyen que juntos le ganarían al FA. “¿Eso quiere decir que todos esos ciudadanos van detrás de sus líderes cual ovejitas? No. Porque la realidad de los dos últimos balotajes demostró que eso no es así”, recuerda, para que les quede claro.

Noticias: ¿Qué balance hace de su gestión como vicepresidenta?

Lucía Topolansky: Yo asumí en una circunstancia no deseada, y es como si uno se subiera a un auto en marcha. Lo primero que me plantee fue que ese revés no perjudicara al Poder Legislativo. Creo que eso, más o menos, lo logré. Para eso tuve que adaptarme a algo que venía planificado, y no cambié ninguna de las autoridades que tienen que ver con la presidencia de la Asamblea General ni del Senado. Seguí con todo ese equipo, porque me pareció más oportuno priorizar la estabilidad a lo que podía ser la comodidad de trabajar con alguien de mi confianza. Traté de seguir la línea del ahorro presupuestal que en el Poder Legislativo es real, y de disminución de funcionarios.

Hice una reestructura de una sección de oficios, talleres, que son los que estaban un poco irregulares; con parte de los ahorros de la comisión administrativa y el Senado que yo administro, y de la Cámara de Diputados que administra la presidencia de la otra Cámara, formamos un fondo para la restauración del edificio, porque en 2025 va a cumplir 100 años. Y votamos una ley que se está encargando del proceso de restauración y los festejos de los 100 años, por el símbolo que este edificio significa y porque ese día van a coincidir los 200 años de la Declaratoria de la Independencia con los 100 años del Palacio Legislativo.

Noticias: ¿Qué es lo que más le preocupa estando en este cargo?

Topolansky: Yo me hago algunas preguntas… Si bien la palabra Parlamento remite a “parlar”, hablar, es la naturaleza originaria del Parlamento, me pregunto si los tiempos parlamentarios en el siglo XXI corresponden a los tiempos de la realidad. Porque estamos en un mundo que va a una velocidad escalofriante. En ese sentido, nosotros en el Senado hemos podido hacer una reforma del reglamento del cuerpo, que nos lleva a una mayor agilidad. No se ha podido hacer en la otra Cámara ni en la Asamblea General. También hemos hecho un esfuerzo por la informatización de este poder del Estado gracias al apoyo de AGESIC, y eso ha llevado a una economía en algunos trámites, en procedimientos, por ejemplo con la firma electrónica; y ha colaborado en disminuir con la cantidad de papeles en este ámbito.

Creo que hay una discusión de fondo, que se debe Uruguay, que supone una reforma constitucional, que es si el Uruguay debe seguir teniendo dos Cámaras o podría funcionar como Costa Rica, un país que tiene similitudes con nosotros, y es unicameral. Yo personalmente creo que deberíamos ir por ese camino. Sé que estoy en minoría, pero bueno… Por un tiempo, pensé que era mejor ir a un régimen más parlamentario que presidencialista. Ahora tengo mis dudas, porque he visto en países como Bélgica, Israel o Alemania y ahora España las dificultades que tienen después para formar gobierno. Entonces, la pregunta que me hago es: ¿Estamos a la altura de poder trabajar así o todavía nos falta? Porque la ventaja del sistema parlamentario es que los partidos más pequeños que tengan representación parlamentaria empiezan a tener más incidencia. En lo personal, creo que ayuda a la democracia. Pero no sé si estamos maduros para dar ese paso.

Noticias: A fines de julio puso en duda que Uruguay esté preparado para tener una mujer presidenta. Dijo que “es un país raro en el tema de la mujer”. ¿Qué quiso decir?

Topolansky: Uruguay a principios del siglo XX fue de avanzada en el continente: fue el primer país que le dio el voto, el divorcio por la sola voluntad de la mujer, la posibilidad de tener propiedades, una cantidad de cosas. Pero después es como si hubiera llegado a una meseta y se estancó. Por otro lado, tenemos en la actualidad un poco más del 60% de la matriz universitaria femenina, pero sin embargo, eso no se refleja en responsabilidades políticas o empresariales, o de otro tipo. Tenemos, por ejemplo, un Poder Judicial que a nivel de jueces y fiscales tiene una mayoría neta de mujeres, pero luchar para que dos mujeres lleguen a la Suprema Corte de Justicia fue dificilísimo. En eso es un país extraño, hay tareas inconclusas.

Ahora, desde que han cobrado fuerza los movimientos por la igualdad de la mujer, y el tema está con más fuerza sobre la mesa, parecería que van habiendo mejores condiciones, pero tengo la duda de que las condiciones totales estén dadas, por lo que converso con la gente, lo que uno ve… En el proceso de la elección interna, donde en mi partido yo luchaba por la candidatura de una mujer, alguien me dijo: “Voy a votar dentro del FA, estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero yo no voto mujeres”. Y uno registra esos comentarios.

Noticias: ¿Cómo visualiza a Graciela Villar como compañera de fórmula de Martínez? Usted ha dicho que hubiera elegido a Carolina Cosse…

Topolansky: A mí me parecía que era bastante natural, que había un resultado electoral que marcaba determinados respaldos, pero en el equipo juegan otras cosas, como las afinidades. Y nosotros en el FA siempre le dimos la derecha a quien gana de conformar el equipo, así que con plantear las cosas no se pierde nada, pero soy una mujer de partido. ¿Cómo la veo a Villar? En realidad no la conozco mucho, sé que tuvo una muy buena gestión en la Junta Departamental de Montevideo, y que viene del mundo sindical, eso le da experiencia en la conexión con la gente, en la resolución de conflictos, y probablemente para la labor del ámbito legislativo esos sean todos puntos a favor.

Noticias: Pero ahora hay que salir a conseguir votos, y ella parece ser una desconocida para la gran masa…

Topolansky: Bueno, pero cuando nosotros finalmente ganamos la Intendencia de Montevideo en 1989 Tabaré (Vázquez) era un desconocido para los montevideanos, así que eso a mí no me parece una contra. Va a depender del diseño de la campaña y la fuerza que le pongamos en darla a conocer. Pregunto: ¿quién conocía a Talvi hace unos meses? Un grupo selecto de personas en este país. Entonces, es posible.

Noticias: El MPP apoyó a Carolina Cosse, de cara a las internas. Después Cosse hizo una alianza política con Óscar Andrade en el PCU y usted dijo en FM Del Sol que no le había gustado que se presentara a Andrade y Cosse como «una fórmula paralela». En rigor, ¿qué fue lo que le molestó o no le cayó bien?

Topolansky: El acuerdo que nosotros habíamos hecho con Carolina era hasta el 30 de junio. Ella tenía toda la libertad de hacer todo lo que quisiera después del 30 y nosotros también. Hubo una foto, una imagen que salió en El Popular, donde presentaba a (Óscar) Andrade y a (Carolina) Cosse y arriba había una foto de (Daniel) Martínez y de (Graciela) Villar, entonces eso decía algo o quiso decir algo. A algunos compañeros les hizo ruido… Nosotros entendíamos que ya no era momento de disputar la candidatura, eso ya se había laudado. Y cuando nos ponemos reglas democráticas tenemos que saber ganar y perder.

Noticias: Las encuestas no dejan bien parado al FA de cara a las elecciones nacionales. Los politólogos coinciden en que perdería en segunda vuelta. ¿Todavía «el susto no despertó al mamado» en esta campaña?

Topolansky: En aquel momento eso pudo parecer acertado, porque nosotros veníamos con una consigna y una movilización que era un tanto cansina, el equipo del comando y los candidatos se reunieron en un balneario, cambiaron la pisada y cambió todo. Y ganamos el gobierno. Ahora, parece que el «mamado» se despertó en la otra orilla… (NdeR. en referencia a Argentina). Cada circunstancia es diferente. Nosotros somos un país pequeño en un mundo convulsionado, en donde cantidad de cosas no dependen de nosotros. Esta suba del dólar depende de otro país. Aunque es bueno recordar que pudimos desenganchar a Uruguay de la realidad bancaria argentina. Este cimbronazo que tuvo el lunes (12 de agosto, tras las PASO) la economía argentina nos rozó poco y eso fue gracias al Frente Amplio, que manejó muy bien todo lo que había sucedido con la crisis del 2002.

Cuando usted gobierna 15 años seguidos -aunque los colorados gobernaron 93… por eso, si hay un partido al que no le acepto lo de “ya gobernaron mucho” es a los colorados-, se producen desgastes, y además hay coyunturas económicas, y circunstancias de precios, que inciden y han incidido en el mundo del trabajo. Nosotros creamos 300.000 puestos de trabajo, después se perdieron 50.000 y eso pega en el último año de este quinquenio, y bueno, esas cosas pegan en los procesos electorales. Eso puede explicar en parte lo de las encuestas. Yo no creo algo que se repite, lo de las falsas verdades… Siempre existieron, la diferencia con hoy es que las redes las multiplican a una velocidad astronómica. La repetición de una mentira o una media verdad genera climas y percepciones equivocadas en la población.

Noticias: ¿A qué mentiras o medias verdades se refiere?

Topolansky: ¡Está lleno, todos los días! Abro el diario todos los días y leo cosas que…

Noticias: ¿Con animosidad contra el oficialismo, dice usted?

Topolansky: Algunas sí, otras son para entreverar la baraja. A veces uno se pregunta qué busca esa noticia. No digo que todos tengan intencionalidad de dañar al Frente, porque la realidad está llena de grises. El problema es que si yo repito como se ha repetido: “Ahora se hacen leyes mal redactadas”, y lo repito y lo repito, al final la gente creerá que estamos aquí al santo botón. Eso es dañino contra la democracia, no contra nosotros que somos aves de paso.

Mire, hay un antes y un después en la realidad uruguaya con los gobiernos del FA. Hemos hecho muchísimas cosas, y faltan muchísimas más, pero hay un plus importante para la población y está aterrizado en puntos cruciales de la realidad. Ningún gobierno va a poder ir atrás de la reforma de la salud, porque la salud en Uruguay en forma universal mejoró netamente. Se puede hablar horas en una interpelación de ASSE o lo que fuere, pero hay hospitales nuevos, servicios de excelencia en la salud pública, el Fonasa funciona y eso es algo importante para el bienestar de la población. Acá hubo un cambio de la matriz energética que nos alivia la cuestión presupuestal, porque cada vez que había una crisis hídrica eran 500 o 600 millones de dólares que había que sacar del presupuesto nacional y eso se acabó.

Noticias: Me habla de logros de gobiernos del FA. Pero el panorama lo tienen complicado. ¿Qué cree que tendría que hacer el FA para remontar este partido difícil? ¿Cómo se convence a los indecisos de darle un cuarto gobierno al FA?

Topolansky: Nosotros ya estamos trabajando en la campaña, nos hemos reunido con muchos vecinos en estos días y lo que tratamos de visualizar es eso. Hasta hace pocos años, la gente que no tenía recursos tenía que sacar un carné de pobre, a veces se lo tenía que rogar a un político, para poder atenderse en un hospital de salud pública desabastecido. Eso cambió. Es un derecho humano, te lo merecías, ¿cuesta plata? Ni que hablar. ¿Querés que se conserve? Bueno, hay que defenderlo. Ahora, ¿por qué no se hizo antes? Entonces ahí vamos razonando lo que fueron las políticas públicas que creó el Frente. Los dos principales candidatos opositores, uno habla de recortar 900 millones de dólares (Lacalle Pou) y el otro 1.500 (Talvi), pero no dicen cómo, dónde los van a recortar. Hablan de “gestión”, “eficiencia”, cosas divagadas, pero no dicen cosas concretas, porque si los laboratorios me crucifican con el costo de los medicamentos, los tengo que pagar.

La oposición habla de reducir los funcionarios públicos. Nosotros pusimos una norma de que cada tres vacantes se llenaban dos. Pero cualquiera que mire con honestidad la composición de los funcionarios públicos, sabe que hay tres organismos que llevan el grueso: educación, salud y Policía. Entonces yo pregunto: claman por seguridad, ¿vas a reducir los policías? No, precisás más. Claman por educación, ¿vas a reducir los maestros? No, precisás más. Claman por salud, ¿vas a reducir médicos o enfermeros? No, precisás más. Entonces no me vengan con el cuentito… Porque nosotros ya sabemos lo que pasó cuando se prohibió el ingreso al Estado. No ingresaron por la puerta, pero ingresaron por la ventana, por la banderola, por la chimenea, por el resumidero, y cuando nosotros tomamos el gobierno -sigo con el ejemplo de Salud Pública- en una misma sala de un hospital, un enfermero presupuestado, otro contratado por 4.10, otro contratado por comisión de apoyo, salarios completamente distintos, entonces eso generó un caos… Y nosotros regularizamos ese caos. Tenemos que ver qué está diciendo cada candidato y qué de cierto tiene cada afirmación. Ahora bien, un presupuesto de un país tiene recursos limitados, entonces el bacalao se puede cortar de distintas maneras. Nosotros hemos tratado de cortarlo a favor de la gente.

Noticias: ¿Le preocupa la situación, principalmente económica, que vive Argentina?

Topolansky: Siempre que se resfría Argentina, nosotros nos engripamos, así que lo que pase económicamente en Argentina y en Brasil me preocupa siempre. La economía uruguaya tiene un montón de fortalezas. Es bueno recordar que cuando nosotros empezamos a gobernar en 2005 había dos vencimientos de deuda externa que se habían negociado en la crisis de 2002, que caían como misiles sobre el presupuesto nacional en un corto plazo. Pero la capacidad de la política económica con la conducción de Astori hizo que se pudieran refinanciar esos vencimientos y hay un lote grande de deuda externa uruguaya en moneda nacional o UI, y eso hizo que la economía pudiera respirar y crecer.¿Qué va a pasar en Argentina? No lo sé. Esto que pasó fue algo realmente peculiar. Hay gente que se pregunta si Macri llega al 27 de octubre o al 1° de diciembre…

Noticias: ¿Usted considera entonces que si ganara Lacalle Pou, o incluso Talvi, que ahora se le acerca mucho en las encuestas, ¿sería un retroceso para el país?

Topolansky: Es lo que hablábamos. Usted puede dejar funcionando el Fonasa, que es una reforma de la salud, cara, porque la medicina es cara, puede dejarlo funcionando y ponerle menos recursos. Seguirá existiendo pero estará rengo, cojo, y chiquitúa (sic). No se trata de elimino esta ley o esta otra, no pasa por ahí. El Fonasa no les molesta. Pero a la hora de repartir los recursos, hay que ver cómo van a hacer. Si gana uno de ellos, sería perjudicial para una cantidad de avances que se han tenido sobre todo en políticas públicas claves.

Noticias: A no ser que continúen algunas políticas y las tomen como políticas de Estado…

Topolansky: Eso no coordina con lo que andan diciendo, de cómo van a gestionar las cosas. Además, no es el caso de Lacalle Pou, porque ha estado en esta casa hasta hace unos días, pero sí es el caso de Talvi, que dice “en un mes resuelvo tal ley”. ¿En un mes? Los que estamos acá adentro, nos preguntamos: ¿en un mes? Porque tiene que entrar por una sesión, ya te perdés tres días del mes, después va a comisión y hay que llamar a gente, eso en la primera Cámara… A mí hasta me da pena, veo un poco de ingenuidad. Está bien que los políticos sueñen, tengas utopías y deseos, porque hace andar la maquinaria, pero veo que hay (en Talvi) una falta de visión de la realidad. Se hace lo que se puede, no lo que se quiere. El caso más claro es el Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas (la mal llamada Caja Militar). La ley que queríamos era bastante más ambiciosa, y conseguimos los votos para una cosa más mediatizada, pero entre la nada y eso, prefiero eso. Entonces, cuando conozco esta operativa y oigo decir determinadas cosas, la verdad que me preocupa. Dicen: “Nadie va a tener mayorías” y por otro lado: “voy a sacar esta ley en un mes”.

Es lo mismo que dicen sobre el balotaje. Los que hacen encuestas suman todos los numeritos que no son FA y si les da más que el FA, dicen que gana el balotaje. ¿Eso quiere decir que todos esos ciudadanos van detrás de sus líderes cual ovejitas? No. Porque la realidad de los dos últimos balotajes demostró que eso no es así. Yo recuerdo bien lo que pasó en el último balotaje, cuando un micrófono abierto le jugó una mala pasada a (Pedro) Bordaberry, y esa era la intención del líder. ¿Y todos los colorados votaron atrás de esa idea? No, hubo colorados que votaron al FA, porque no querían votar a Lacalle. Entonces, no es una ciencia exacta. También puede pasar algo preocupante: que uno saque la mayoría parlamentaria en octubre, y pierda el balotaje. Entonces vamos hacia un gobierno trancado. Sería el peor de los escenarios. Creo que todavía está todo por hacer en esta contienda. Está muy verde todo para hacer pronósticos.

VENEZUELA: “Me tiene cansada…”

Noticias: ¿Cómo analiza la situación en Venezuela y el rol que ha tenido el Uruguay en la búsqueda de una salida de este conflicto?

Topolansky: La única salida civilizada para Venezuela es la negociada, y en eso ha trabajado todo lo que ha podido Uruguay. Ahora está instalado el diálogo en las Islas Barbados, con los noruegos, que son especialistas en mediación. Pero el horizonte se ve bastante trancado…

Noticias: ¿Coincide con su esposo en que el régimen de Maduro es una dictadura? Le costó mucho a los principales dirigentes frentistas reconocerlo…

Topolansky: Esa es una pregunta obsesiva que están haciendo los periodistas, y me tiene bastante cansada… Si yo me pongo a etiquetar las dictaduras del mundo, que hay muchas, capaz que termino rompiendo relaciones con casi todo el mundo. Y no me conviene. Es aquello de los ingleses: “En las relaciones comerciales no hay amigos ni enemigos, hay intereses”. Entonces, no tengo interés en contestar esa pregunta, esa obsesión, la cosa no pasa por ahí… Mujica lo dijo, sí, pero Mujica es una persona y yo soy otra. Yo soy hoy la cabeza del Poder Legislativo, soy parte del gobierno, por tanto, estoy con la política del gobierno. No puedo estar en ningún otro lugar que no sea ahí, porque no sería fiel a mi gobierno.

Noticias: Uno de los actores más críticos con Venezuela y su régimen ha sido un excanciller uruguayo, de un gobierno del FA.

Topolansky: ¿Por (Luis) Almagro dice usted? Almagro se equivoca, porque la Secretaría General de la OEA, como la de las Naciones Unidas, por el tipo de organismo que son, requieren de esa persona una equidistancia con los países, y más cuando están en conflicto, si quieren jugar el papel de componedores, de evitadores (sic) de guerras y demás. El error que cometió Almagro fue que tomó partido, y nadie que haya tomado partido puede negociar.