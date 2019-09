Arq. Ivana Muñoz: la construcción de un sueño

La Arq. Ivana Muñoz comenzó con su carrera profesional un 29 de agosto de 2003 “cuando recibí mi título y comencé a recorrer este lindo camino del diseño y la arquitectura. La facultad me dio el conocimiento y la calle el bagaje de aprendizaje que me faltaba y que aún se sigue forjando con cada nuevo cliente, cada nuevo grupo de trabajo y cada desafío del que decido junto con mi equipo formar parte”, asegura.

Además de la carrera de Arquitectura Ivana realizó diplomaturas en Conservación del Patrimonio y Arquitectura Legal. “También indagué en áreas de las relaciones humanas que me fascinan y me parecen muy importantes al momento de liderar equipos y relacionarse con diferentes personas, como fue la especialización en PNL (Programación neurolingüística) y Mediación”, dice y agrega que “mi formación continuó con la práctica docente, lugar donde he aprendido más de lo que he podido enseñar y que, aún hoy, me llena el alma formar parte.

¿Qué es lo que puede destacar de su labor profesional?

Creo que el principal ingrediente es el de poder escuchar al cliente, reconocer que en esa encomienda de trabajo están incluidos sueños y expectativas, y que mi intervención debe sumar para que el desarrollo del proyecto haga feliz a quien confío en mí.

Considero que saber escuchar al cliente, entender cuál es su objetivo final y poder desde mi conocimiento específico y el aporte de mis colaboradores, colaborar, es la principal función que debo cumplir.

Por lo cual, no me identifico solo con un estilo, aun cuando las líneas del movimiento moderno han sido el eje conductor de muchos de mis proyectos, también lo han sido la idea principal que el cliente traía y, en muchos casos, las características paisajísticas de esta bella zona donde he desarrollado la mayoría de mis trabajos.

Me gustaría aprovechar para destacar un aspecto no menor en este rol profesional que desarrollo como mujer en un mundo de hombres: siempre he sido respetada y tomada en serio.

Para contacto: Sigfrido Prager 56 PH6, Villa Carlos Paz, Córdoba Tel.: (03541) 15575279.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.