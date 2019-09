Chance: el arte del buen comer

¿Qué los llevó a dedicarse a Chance?

Desde chico, siempre en mi casa me decían que yo tenía que tener un restaurante. Yo no soy cocinero, pero siempre cociné para la familia y me la pasaba viendo programas de cocina en la tele. Así que no fue una total casualidad, cuando me invitaron a sumarme al proyecto gastronómico en el Casino de Villa Carlos Paz.

En ese momento yo me dedicaba a hacer consultoría en empresas, pero la idea de participar en un proyecto de este tipo me resultaba muy emocionante.

¿Cómo iniciaron el proyecto?

El primero de Octubre de 2015, fue nuestro comienzo. Lo primero que tuvimos que pensar fue, qué queríamos ser y qué buscábamos brindar. Como nos íbamos a manejar. Con mi esposa, armamos un equipo base para empezar a funcionar y decidimos darle una nueva identidad al restaurante.

Nos dábamos cuenta, que necesitábamos una oferta amplia de platos, pero no queríamos que fuera al rejunte. Queríamos que tuviera sentido, y allí se fue dando esta identidad de la comida Argentina. Hace muchos años había una publicidad que decía “nada más argentino que unos tallarines con tuco”, y eso a mí siempre me resonó, porque era lo que se comía los domingos en la casa de mi abuela.

De allí surge esta identidad de la cocina Argentina, como la que amalgama la comida de miles de abuelas que vinieron desde países distantes, a construir un país nuevo con una identidad única.

No somos vendedores de comida, sino que buscamos ofrecer una experiencia al cliente, y eso va mucho más allá de los platos.El énfasis, esta puesto en la búsqueda de una experiencia integral que combine el ambiente, el servicio y la buena comida.

¿Qué platos se recomiendan?

Como buena cocina Argentina, nuestro bife de chorizo a la parrilla es un caballito de batalla, también recomendamos las pastas que son caseras, ya que toda la producción la hacemos nosotros.

Para conocer: Carlos Paz: Costanera S/N casi puente Uruguay al lado del casino. Tel: 03541-420025.

Alta Gracia: Vélez Sarsfield 198 Howard Johnson Sierras Hotel Tel: 03547-422659.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.