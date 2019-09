José Bianco: “Sólo le tengo miedo al ridículo en cámara”

Intentar coordinar una nota con José Bianco en la segunda mitad del año es complicado. Él pone empeño y abre su agenda sin problemas, pero la temporada de huracanes al otro lado del mapa lo hace todo imprevisible. Después de reorganizar dos veces y de verlo en cámara persiguiendo a Dorian, en Miami, en las fechas estipuladas, finalmente la cita sucede. Y así llega a Oporto Almacén con un ligero bronceado y la tranquilidad de la tarea cumplida. “Esto es temporada alta para mí, perdón por las vueltas”, se disculpará el que aún no se cree esto de ser famoso y que le pidan selfies o saludos para videos. Pero con un libro recién lanzado (“Planeta Extremo”, Ediciones Lea) y una popularidad en crecimiento desde el huracán Irma en 2017, la suya ya es una figura reconocida.

Noticias: ¿Cómo llega alguien a ser meteorólogo en un país que no tiene tormentas de tanta magnitud?

José Bianco: Acá también hay tornados, unos 200 al año. Pero nadie los va a buscar, por eso no sabemos. Tampoco los pronósticos que tenemos son tan precisos. Lo que hay alcanza para encontrar tornados, pero hay que ir a todas las tormentas y nosotros solo vamos a las peores. Si me dedicase sólo a cazar tormentas veríamos un par por año en cámara, como mínimo. Acá se dio el tornado más grande del mundo fuera de Estados Unidos. Fue en Santa Fe, San Justo, en 1973. Tuvo categoría 5, con vientos de 400 kilómetros por hora.

Noticias: ¿Por qué hoy los meteorólogos tienen un espacio tan grande en los medios?

Bianco: Porque es información útil, más precisa que antes. La forma de encarar el día cambió, antes ibas y volvías a tu casa, dormías la siesta, agarrabas el abrigo para la tarde. Hoy te vas a la mañana y volvés a la noche, y tenés que planificar. Igual acá le dan muy poca importancia con respecto a otros países.

Noticias: De hecho sigue estando la figura de la chica que da el pronóstico en lugar de un meteorólogo de carrera…

Bianco: Me parece que es una manera de comunicar, y solo la podés evaluar si funciona o no. En mi noticiero pondría un profesional en lugar de una presentadora, porque creo que se le puede sacar más información. Pero no tengo ningún programa a cargo… Si no se mete en los datos de ciencia y solo presenta los del tiempo, está bien. Si se excede de eso y saca conclusiones, ahí me disgusta. Los veo cuando les preguntan y no dicen “no sé”, contestan cualquier animalada. Eso me da bronca.

Noticias: ¿Está mal hablar del tiempo en lugar del clima, o es al revés?

Bianco: Está bien. Está mal hablar del clima, que es algo que varía a lo largo de 20, 30, 40 años. Es como la estadística a largo plazo, como un promedio. Yo doy el tiempo.

Noticias: ¿Y es cierto que los cambios de clima son cada vez más extremos o no es tan así?

Bianco: Es normal que el clima cambie, nunca permanece igual por mil años. Sí pasa que los cambios que se ven ahora están siendo muy acelerados, pero con respecto a lo que se cree que fueron los cambios en el pasado. Porque son mediciones indirectas, nadie mide desde hace 5.000 millones de años. Ahí está la discrepancia más grande entre los que creen que cambio climático es por causas humanas y los que dicen que es toda una variabilidad natural.

Noticias: ¿Y usted qué cree?

Bianco: Creo que el hombre ha acelerado el tema, sobre todo el proceso de emisión de gases de efecto invernadero. Después están los que dicen que todo se debe al cambio climático, y para mí hay variaciones que son naturales. Pero prefiero que la gente tome conciencia de que el hombre sí tiene que ver con lo que está pasando, aunque no sea un 100%. A la vez, todo no es cambio climático, hay variaciones naturales, pero sentémonos a ver cuál es cuál con los datos, no me digan simplemente “antes no pasaba”. Hay muchos que se suben al tren del cambio climático para justificar todo lo que pasa, sobre todo los políticos, que dicen que hicieron todo, pero el clima está loco. Se usa mucho para justificar la falta de obras. Y yo digo “no, muchachos, hace 20 años llovió más, pasa que no estaban todos los barrios privados de hoy”.

Noticias: Y usted que en los últimos años vio fenómenos impactantes de cerca, ¿no se asustó de los cambios?

Bianco: Es que vi a la naturaleza de cerca, no al cambio climático. No es perceptible. Lo que vivo es algo natural. El cambio en el clima sólo se ve si hacés estadísticas. No sabés cuál es la temperatura promedio en Buenos Aires, y si aumentó un grado no te vas a dar cuenta. Sí ves glaciares que retroceden, y es lo más llamativamente alarmante. Pero hay algunos que lo hacen y otros que no, como el Perito Moreno.

Noticias: O sea que no es un tema con el que sea apocalíptico.

Bianco: Exacto. Creo que hay que tomar medidas, pero no me gusta decir algo que no chequeé.

Noticias: Si pudieran escucharlo los líderes del mundo, ¿qué políticas ambientales querría pedir?

Bianco: Lo principal es que si quieren tomar medidas tienen que ser contemplando las diferencias socioeconómicas de los países. Si son medidas globales, no pueden ser iguales para todos. Países que ya se desarrollaron a base de emitir gases ahora piden disminuir. Tiene que haber inversiones de los países desarrollados en los países en vías de desarrollo para fomentar la energía limpia, la mejora de las técnicas de cultivo. Para favorecer la mitigación del cambio climático tiene que haber plata de los países desarrollados puesta en los subdesarrollados. Porque si no, los países subdesarrollados van a seguir emitiendo gases de efecto invernadero.

Noticias: ¿Por qué dejamos de hablar del incendio en la Amazonia?

Bianco: Es raro ese tema, porque es algo que pasó todos los años. No lo podía creer cuando la gente se empezó a desesperar como si fuera una noticia que nunca hubiera pasado, cuando todos los años tenés humo de la Amazonia en Argentina. Celebro que hayan tomado conciencia. Me parece que lo que hizo ruido y potenció todo fueron las respuestas de Bolsonaro, que ni siquiera simuló interés en el problema. Al revés, le echó la culpa a las ONG y tiró nafta al fuego. Si hubiera sido más hábil para llevar adelante su idea de que se queme la Amazonia, debería haber respondido otra cosa. Pero fue torpe. Lo mismo en Bolivia, donde se aprobaron medidas que van a favor de la disminución de bosques nativos y después se vio a Evo yendo a apagar el fuego. Eso también es demagogia. Los dos tenían de fondo una agenda política y una idea económica detrás.

Noticias: ¿Cuánto deberíamos preocuparnos por que esto suceda todos los años?

Bianco: Muchos creen que el oxígeno del planeta va a desaparecer, y no es así. El oxígeno no va a variar nunca, es casi un quinto del aire. Pero lo que sí hace la Amazonia, como todas las grandes extensiones de bosques y selvas, es atrapar parte del dióxido de carbono y fijarlo en sus troncos. Cuando vos desmontás, le quitás esa habilidad a la naturaleza de retener gases que calientan al sistema, pero si además quemás, estás emitiendo dióxido de carbono. Se da un proceso que se retroalimenta y es complicadísimo. Y una vez que ese suelo se barre, no es tan profundo. Cuando corrés la cubierta vegetal, la erosión hace lo suyo y no se vuelve a revertir más.

Noticias: ¿Alguna vez tiene miedo en sus coberturas?

Bianco: Me convendría decir que sí, pero no. Queda muy atrás de la adrenalina y las ganas de mostrarlo, tal vez por una cuestión de vanidad. De estar ahí haciendo algo que me parece difícil, porque por algo trabajo en la tele, hay un ego detrás. Pero tuve momentos en los que pensé qué estaba haciendo. En los incendios en Santiago del Estero nos saltó una yarará y casi me muero. En los huracanes categoría 5 tuve miedo de que se nos vuele la casa… Pero, de verdad, a lo único a lo que le tengo miedo en cámara es al ridículo.

Noticias: ¿Y su familia tiene miedo?

Bianco: A veces sí. Pero tengo a mi novia Laura que entiende todo, cómo funciono yo y cómo funciona la tele, y sabe ver en la pantalla lo que mi mamá no, así que le explica. Porque cuando vamos al aire tratamos de ir al peor lugar. Es mostrar la peor cara, pero no sufrirla. Porque si lo peor está al lado del mar, trabajamos ahí, pero dormimos a 20 kilómetros.

Noticias: ¿Cómo lleva la fama? ¿Le gusta?

Bianco: Esa bala no me entra. Antes veía a un famoso y no le pedía nada, trataba de no molestarlo, por más de que me cambiara el día. Hoy no entiendo y no quiero aceptar que a alguien le parezca relevante cruzarme. No me convence.

Noticias: ¿Por qué quiso escribir un libro?

Bianco: Hace mucho había empezado a escribir explicaciones de fenómenos naturales de manera sencilla. Y de pronto me llegó la propuesta de Ediciones Lea. En el proceso aprendí mucho de temas que no sabía, como vulcanología, incendios, cosas que no había estudiado en la facultad. Lo más difícil fue elegir palabras simples perdiendo tecnicismos. Y me escribieron muchos chicos. También estudiantes que cambiaron la carrera, gente a la que le gusta la meteorología. Ofrezco dedicarlo y enviárselos, y les pido devolución. Es muy emocionante cuando lo hacen.

Noticias: ¿Qué sueña para su carrera?

Bianco: Lo único que me da miedo es estar haciendo algo por inercia. Lo que hago en el canal tiene mesetas y picos, y en las mesetas trato de cumplir y dar el pronóstico al final del noticiero, mientras me empiezo a maquinar pensando qué podemos mostrar, dónde hay incendios, volcanes, huracanes. Soy de activar.

Vicky Guazzone di Passalacqua

@misskarma

Fotos: Marcelo Escayola