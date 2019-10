“Eliminar aportes a pymes es factible, pero tiene consecuencias negativas”

Por Alejandro Rebossio

INDUSTRIA. Once años de retroceso según las mediciones del propio observatorio.

Uno de los economistas que más sabe de impuestos y Seguridad Social, Oscar Centrángolo, opinó hoy que la promesa electoral de Mauricio Macri de eliminar los aportes patronales de las pymes para nuevos empleados “es factible”, pero tendría tres consencuencias negativas. Este profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet señaló, en primer lugar, que la experiencia argentina en la última dictadura y en el gobierno de Carlos Menem y en el resto de Latinoamérica demuestran que las anteriores reducciones de contribuciones han sido impotentes para aumentar la formalización laboral.

La medida desfinanciaría además la Seguridad Social y “de algún lado van a tener que cubrir ese faltante de ingresos”, según Cetrángolo. En un país donde casi todos los mayores de edad cuentan con jubilación o pensión, uno de los desafíos radica en que más empleados aporten más al sistema para sostenerlo. Aunque habría casos de trabajadores en negro que serían blanqueados y que, por tanto, impactarían en forma neutra en las cuentas de la Seguridad Social, la disposición llevaría a que se pierdan potenciales contribuciones de pymes que estaban dispuestas a tomar personal incluso con la normal actual.

Por último, Cetrángolo, ex secretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía con la Alianza, advierte que la medida podría incentivar irregularidades. ¿Cuáles? “Podría haber grandes empresas que, para aprovechar el descuento, tercericen empleos”, responde.

El experto cita un artículo de los economistas Luis Beccaria y Roxana Maurizio para demostrar los perjuicios de la medida a partir de la experiencia de reducción de aportes patronales en la Argentina en los 90, bajo el gobierno de Menem. “En los 90, y luego de la disminución de las contribuciones patronales y en un contexto de elevado crecimiento, el incremento del empleo total fue muy bajo y más débil aún el del empleo formal. Por el contrario, la informalidad laboral se incrementó sostenidamente durante esa década”, advierten los investigadores de la Universidad de General Sarmiento y la UBA, respectivamente.

“Contrariamente a lo sucedido en los 90, desde principios del nuevo siglo se evidenció un fuerte proceso de reducción de la informalidad laboral aun con niveles de contribuciones patronales que no son muy diferentes de las vigentes entre 1995 y 2000”, señalan Beccaria y Maurizio. “Guillermo Cruces, Sebastián Galiani (ex viceministro de Hacienda de Macri) y Susana Kidyba evalúan (en otro trabajo publicado por la Universidad de La Plata) el impacto de la reducción de las contribuciones patronales observada durante la segunda mitad de los 90 sobre el empleo argentino, no encontrando impactos significativos. Sin embargo, esta modificación implicó, según los autores, una baja significativa en la recaudación por este concepto”, continúan Beccaria y Maurizio.

“Los estudios de evaluación de impactos de estas medidas para la región (latinoamericana) no parecen sugerir tampoco resultados contundentes en materia de formalización”, advierten los investigadores de General Sarmiento y la UBA. “Chile registra tanto alícuotas como porcentaje de trabajadores asalariados no registrados bajos, en comparación al resto de los países. Sin embargo, Perú también exhibe alícuotas reducidas pero la informalidad es una de las más altas de la región, rondando el 50% del empleo asalariado. Uruguay tiene alícuotas similares al promedio de la región, pero es el país de menor informalidad laboral. Las tasas de la Argentina y Brasil son similares, pero en este último la incidencia de la informalidad es alrededor de 10 puntos porcentuales inferior a la de nuestro país. Por lo tanto, no parece observarse una elevada correlación entre ambas variables lo que sugiere, nuevamente, que la reducción de la informalidad requiere de un conjunto amplio y coherente de medidas que apuntalen tanto la creación de nuevo empleo formal como la registración de los asalariados operando en la ilegalidad”, concluyen.