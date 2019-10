En medio de la gira del #SiSePuede, Macri mirará el Superclásico

Por Carlos Claá

La gira del #SiSePuede exigirá que Mauricio Macri visite 30 localidades hasta las elecciones generales del 27 de octubre. Pero nada impedirá que el Presidente pueda ver al club de sus amores, Boca Juniors, en su intento de redención contra River.

Después de la derrota en la última final de la Copa Libertadores, el cruce entre los clubes más populares del país genera un morbo especial. Y Macri por supuesto que no es ajeno a eso: lo sufre como un hincha más.

Por eso para este martes de Superclásico, se agendó visitas a dos localidades de Córdoba, en medio de la gira del #SiSePuede. A las 15:30, en Tránsito y a las 17 en Río Primero. Luego sí, emprenderá el regreso a Buenos Aires para disponerse a ver el partido.

Lo hará en la Quinta de Olivos, según confirmaron a NOTICIAS sus voceros. Casualmente en octubre de 2018, al Presidente le había tocado quedarse en Córdoba durante la semifinal de Boca de la edición pasada. El Xeneize se enfrentó a Palmeiras y consiguió un empate: Macri lo vio encerrado solo en una habitación del hotel Howard Jhonson de Río Cuarto. “Sólo salió en el entretiempo a charlar de trabajo y para hacer algún comentario del partido, pero después lo vio sólo”, contó a este medio un funcionario que lo acompañó en aquel momento.

Pero en esta oportunidad, el Presidente decidió volver: estará en la Quinta de Olivos y el miércoles viajará a Santa Fe para continuar con la gira del #SiSePuede.

El Presidente prefiere ver en soledad los partidos. “A Juliana le pido que no me haga comentarios durante los partidos. Ahora ya se dio cuenta de que entro en un trance que mejor que no me hable”, contó el año pasado durante una entrevista para Fox Sports Radio.

Esa era su cábala, aunque en la última oportunidad no funcionó. Ahora quizás quiera probar otras, pero de ninguna manera perdérselo.