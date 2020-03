***1/2 Aún esperamos que la Guerra de Malvinas sea un tema tratado de modo ecuánime y en profundidad por el cine. Esta película intenta un acercamiento algo lateral (la historia de un muchacho que ha terminado el servicio militar en 1982 pero es convocado a pelear, y las dudas o certezas acerca de ir o no a matar o morir) y logra que, a pesar de ciertos diálogos que no suenan demasiado “reales”, tome el asunto con no poca sinceridad.

