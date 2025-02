Desordenado es mejor. talentos ocultos de los que viven en el caos

¿Qué tenían en común Pablo Picasso, Albert Einstein, Ray Bradbury, Francis Bacon y Umberto Eco? Que además de ser genios en sus disciplinas, eran desordenados. Mirar fotografías de sus estudios es ser testigos de un absoluto caos de papeles, libros, documentos, cuadros y cajas. Y tal vez allí, en ese caos, pueda encontrarse parte de la llave de su enorme ingenio. Es que contrariamente a lo que se viene pregonando en los últimos años, ha surgido una corriente que elogia a su opuesto y le reconoce beneficios.

Funcional o disfuncional

Si hay una figura que demonizó el desorden, fue Marie Kondo. La japonesa, gurú de la organización y bestseller mundial con su libro “La magia del orden” (Aguilar), se hizo famosa con un método propio para ordenar la casa y, en consecuencia, la vida. El éxito fue tal que en 2019 Netflix lanzó “¡A ordenar con Marie Kondo!”. Pero en 2023 la japonesa suavizó su enfoque: admitió que, tras tener hijos, ya no sigue su método de manera tan estricta.

“El desorden físico puede estar asociado a factores emocionales y cognitivos o de personalidad. Pero no todas las personas desordenadas tienen un problema psicológico. Hay quienes no lo perciben como algo negativo, mientras que para otros puede ser una fuente de estrés”, indica la psicóloga clínica Silvana Weckesser, autora de “Recalculando: a ser adulto también se aprende” (Hojas del Sur). Así, se puede hablar de un desorden funcional, en el que la persona está cómoda en ese modo; y de uno disfuncional, cuando genera ansiedad o abruma.

Este último es el caso de los TOC, trastornos obsesivo compulsivos, donde el orden meticuloso es una búsqueda de controlar lo que se siente internamente. A la vez, la depresión puede traer consigo una modalidad de desorden y desinterés en la casa, la comida o la rutina en general.

Pero cuando la desorganización es simplemente un estilo de vida, también puede ser un desencadenante de creatividad. “Hay quienes bajo una situación de orden se sienten más restringidos, y cuando están desorganizados se conectan con otras ideas y recursos. La creatividad muchas veces surge cuando se rompen convenciones”, apunta Weckesser.

En este camino, Duncan Wardle, exjefe de innovación y creatividad de Disney, sostiene que la creatividad no es un talento exclusivo de algunos, sino una habilidad posible de entrenarse. Considera que un entorno demasiado estructurado nos limita, y el desorden, en términos de estímulos diversos, mezcla de ideas o interrupciones inesperadas, puede generar nuevas conexiones. Es que si todo está demasiado rígido, solemos resolver problemas de la misma manera una y otra vez. En cambio, un poco de caos obliga al cerebro a buscar soluciones más creativas y salir de los patrones habituales.

Libertad creativa

Algunos especialistas también creen importante distimguir entre creatividad y libertad creativa. Es el caso del terapeuta cognitivo y familiar Omar Hein: “No creo que el desorden sea sinónimo de creatividad, sí pienso que la libertad de poder elegir, la libertad de no seguir estereotipos, la libertad de respetar los pensamientos y valores propios es altamente favorable para crear”. Apunta que el individuo libre no siente barreras para expresarse ni tiene que cubrir expectativas de otros para sentirse valorado, por lo que puede crear sin buscar conformar.

Aunque aquí entra en juego otra distinción: libertad no es hacer cualquier cosa. “En el deporte, el deportista debe ser creativo, pero sujetarse a reglas que cada juego presenta. Messi fue y sigue siendo un jugador altamente creativo, pero no toma la pelota con las manos, porque las reglas no lo permiten”, marca Hein.

Así, aunque muchos creativos parezcan desordenados, para el experto no lo son, sino que siguen sus propias reglas (y para una sociedad estructurada eso puede parecer desorden). “Lo saludable siempre será el equilibrio entre las reglas internas y las sociales”. Además, indica que para ser creativos es importante no ser improvisados, pero sí flexibles ante los imprevistos.

Desde la ciencia

La ciencia también ha investigado sobre los efectos benéficos del desorden. En su último libro, “La ciencia de las (buenas) ideas” (Siglo XXI), el científico y escritor Diego Golombek abordó la premisa de que un poco de desprolijidad estimula y sienta bien. Lo hizo relatando el trabajo de Kathleen Vohs, de la Universidad de Minnesota, llamado “El orden físico produce opciones favorables, generosidad y convencionalismo, mientras que el desorden produce creatividad”. En tres experimentos se descubrió que mientras en un cuarto ordenado los participantes eligieron opciones de comida más saludables, en uno desordenado resultaron más creativos en las pruebas de laboratorio que se les presentaron. Al mismo tiempo, los participantes de la habitación ordenada eligieron opciones catalogadas como “tradicionales”.

El autor también propone que una de las mejores formas buscar la creatividad es dejar vagar la mente, literalmente soñar despiertos. “Hay diversas técnicas para ayudar con esta distracción sueñera. Entre ellas, aunque suene antiintuitivo, buscar pequeñas distracciones, incluyendo ruidos, micro tareas, entretenerse en los membretes de las hojas… ”. La idea es que si nuestra posibilidad de distraernos es finita, al llenarla con estos pasatiempos en algún momento llegará la concentración. Es como la “teoría del bar ruidoso para trabajar y concentrarse”, en la que a mucha gente le sirve el ruido blanco para poder leer, escribir o idear.

Y una aclaración final: las personas creativas pueden ser desordenadas, pero no todas las personas desordenadas son creativas. El orden de los factores sí altera el producto.