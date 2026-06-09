Borges infinito: el libro que abre las puertas de la colección más grande del mundo

Hay libros que se leen y libros que se contemplan. “Borges. La colección”, publicado por Alejandro G. Roemmers y Alejandro Vaccaro, pertenece a esta última categoría. Se trata de una obra monumental que intenta capturar, en más de 500 páginas, la dimensión de un universo documental construido a lo largo de más de medio siglo alrededor de la figura de Jorge Luis Borges. El volumen reúne una selección de cerca de mil piezas provenientes de una colección que supera los 30 mil documentos y objetos vinculados al escritor argentino más influyente de todos los tiempos.

La publicación nació con una ambición precisa, convertir en libro una de las mayores y más importantes recopilaciones borgeanas existentes en el mundo. Manuscritos originales, cartas, fotografías, primeras ediciones, revistas, recortes periodísticos, documentos personales, libros dedicados y papeles de trabajo conforman un archivo excepcional que permite reconstruir la vida, la obra y el pensamiento del autor de “Ficciones” desde una perspectiva inédita. Todo el material fue preservado, clasificado y digitalizado con el objetivo de facilitar su consulta y garantizar su conservación para las futuras generaciones.

Detrás de esta empresa cultural aparecen dos nombres fundamentales. Alejandro Vaccaro, reconocido investigador borgeano, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y uno de los mayores especialistas en la vida y obra de Borges, comenzó a reunir materiales hace más de cincuenta años. Lo que empezó como una pasión personal terminó convirtiéndose en una colección única por su magnitud y valor documental. El propio Vaccaro suele definirse como un “coleccionista involuntario”, alguien que fue encontrando en el camino piezas indispensables para comprender al escritor y que terminó organizando un archivo sin precedentes.

A su lado aparece Alejandro Guillermo Roemmers, empresario, escritor, poeta y filántropo, nieto del fundador de los Laboratorios Roemmers. Su vínculo con Borges tiene una raíz personal y emocional. Cuando era apenas un adolescente, tuvo la oportunidad de leerle algunos de sus poemas. Décadas después, convertido en una figura destacada de la cultura argentina, decidió involucrarse activamente en la preservación del legado borgeano. Según sus propias palabras, adquirió gran parte de ese material con la intención de ponerlo a disposición de todos los argentinos y de impulsar la creación de un espacio permanente dedicado al escritor.

La alianza entre Vaccaro y Roemmers permitió que la colección creciera exponencialmente. El resultado es una obra que trasciende el concepto tradicional de catálogo. “Borges. La colección” funciona como una puerta de acceso al universo íntimo del autor. Entre sus páginas aparecen fotografías inéditas, correspondencia con personalidades de la cultura mundial, manuscritos que permiten observar el proceso creativo de algunos de sus textos más célebres y documentos que iluminan aspectos poco conocidos de su trayectoria intelectual.

El valor histórico del material es inmenso. Entre las piezas destacadas figuran documentos vinculados a las posiciones de Borges frente al antisemitismo y al totalitarismo, cartas intercambiadas con figuras relevantes de la política y la cultura internacional y testimonios gráficos de viajes y momentos decisivos de su vida. Cada objeto ayuda a reconstruir el mapa humano detrás del mito literario.

La colección, además, ha tenido una notable proyección internacional. A lo largo de los años fue exhibida en instituciones académicas y culturales de enorme prestigio, como el King's College de Londres, la Biblioteca de Alejandría en Egipto, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Biblioteca Nacional de Polonia y universidades de China y Australia. Esa circulación global confirma algo que la historia de la literatura ya había establecido. Borges pertenece a la Argentina, pero también al patrimonio cultural universal.

La obra cuenta con un prólogo de Mario Vargas Llosa, quien definió los manuscritos reunidos en la colección como testimonios conmovedores del nacimiento de una literatura nueva. El Nobel peruano destacó la manera en que esos pequeños textos escritos por un joven Borges anticipaban una revolución estética que mezclaba la tradición bíblica, la literatura inglesa, las sagas nórdicas y el idioma español para dar origen a una voz irrepetible.

En tiempos de consumo veloz y lectura fragmentaria, “Borges. La colección” propone un gesto contrario, el de detenerse, observar, explorar. No es simplemente una acumulación de reliquias ni una exhibición de rarezas bibliográficas. Es una herramienta de consulta, una cartografía del pensamiento de un escritor que transformó para siempre la literatura en lengua española. Un libro que permite descubrir al Borges autor, pero también al Borges lector, aquel que alguna vez escribió una de sus frases más recordadas: “Que otros se jacten de los libros que han escrito; yo me enorgullezco de los que he leído”.

Quizás allí resida el sentido profundo de esta publicación. No en preservar el pasado como una pieza de museo, sino en mantener vivo el diálogo con una obra que, cuarenta años después de la muerte de Borges, continúa iluminando lectores en todo el mundo y demostrando que ciertos laberintos literarios nunca tienen salida porque, afortunadamente, nunca dejan de recorrerse.