Hangeul: El gran festival de Corea que celebra su cultura

Seúl, la dinámica y vibrante capital de Corea, donde conviven templos milenarios y rascacielos futuristas, fue el epicentro del Festival Hangeul Hanmadang 2025, la gran celebración nacional en torno al alfabeto creado por el rey Sejong en el siglo XV. Ese mismo sistema de escritura, considerado la raíz de toda la cultura contemporánea del país, es hoy el corazón de la ola coreana -el Hallyu- que conquistó al mundo a través del K-pop, el cine, las series, la moda, la industria de la belleza y también la literatura, con la ganadora del Premio Nobel Hang Kang.

Hasta el siglo XV, los coreanos sólo podían escribir mediante caracteres chinos, un sistema reservado a la élite. Para democratizar el conocimiento, el rey Sejong (1397-1450) creó en 1443 un alfabeto propio, simple y lógico, compuesto por líneas, puntos y círculos, de “gran belleza y eficiencia”. Su promulgación, en 1446, inauguró un proceso de alfabetización sin precedentes. El Hangeul, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, es un sistema de 24 letras y el único alfabeto en el mundo que tiene su propio feriado nacional, cada 9 de octubre.

Esa fecha marca el punto más alto del Hangeul Hanmadang (en coreano Hanmadang significa celebración), un festival que se extiende durante varias semanas y se replica en todo el país, pero cuyo pulso principal late en la Plaza Gwanghwamun, frente a la estatua del rey Sejong, con vista al imponente paisaje del palacio Gyeongbokgung y el monte Bukhansan. Desde temprano, los habitantes dejan ofrendas florales en su honor y la plaza se convierte en un bullicio festivo de público que asiste a las actividades y presencia los shows, incluso en días de lluvia torrencial como la que tocó este año.

En el centro del icónico parque se levanta un gran escenario abierto, con una variada agenda de actividades reunidas bajo el lema “The More You Know, the Deeper the Value of Hangeul” (Cuanto más sabes, más profundo es el valor del Hangeul). La programación del festival -organizado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo- incluyó espectáculos de danza de gran magnetismo visual, shows de raperos, batallas de breakdance, demostraciones de taekwondo e incluso un desfile de moda, “Clothing Madang”, donde consonantes y vocales impregnaron las diferentes estampas, pliegues y estructuras textiles de las modelos.

El festival incluyó también una feria de la industria cultural del Hangeul, con accesorios, objetos de diseño, utensilios y piezas gráficas que reinterpretan el alfabeto. A los costados, decenas de stands mostraron su pasión por difundir el hangul a locales y extranjeros, con clases de caligrafía, talleres de maquillaje facial, fabricación de linternas y llaveros o composición de poemas, todo inspirado en los caracteres del alfabeto coreano.

Según contó el organizador del festival, Oh Kang Suk, “cada año vemos a más extranjeros fascinados por el Hangeul”. Para ellos, dice, la meta es expandir las actividades a través de centros culturales y contenidos digitales a nivel global.

Entre las propuestas artísticas se destacó la instalación “What I Know” del reconocido artista coreano Kang Ik-joong y la exposición de una serie de pinturas de Jin Gwan-woo, quien además dirigió un taller donde los participantes crearon animales en peligro de extinción usando exclusivamente caracteres del Hangeul.

Aunque el epicentro está en Seúl, el Hangeul Hanmadang se replica en ciudades grandes y pequeñas, con exposiciones, conciertos, talleres e incluso show de drones que dibujan caracteres en el cielo nocturno. Eso fue lo que ocurrió a dos horas de Seúl, en Sejong, designada la “Ciudad de la Cultura Hangeul” ya que en 2030 planea inaugurar un mega complejo cultural dedicado a difundir el alfabeto coreano y recibir a visitantes de todo el mundo. Allí mismo se realizará en 2027 la primera edición de la Bienal Internacional de Hangeul, dedicada a explorar la riqueza visual, plástica y conceptual del alfabeto coreano con obras de artistas invitados de todo el mundo. Todo resuena en torno a una misma idea: descubrir la potencia artística y creativa del alfabeto con el que Corea busca exportar su cultura al mundo.

por Mercedes Ezquiaga