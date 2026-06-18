El póster de la Conmebol que homenajea en simultáneo a la Selección y al Indio Solari

Hay imágenes que pertenecen al ADN cultural argentino y que, con el paso del tiempo, se vuelven mucho más que una tapa de disco. Una de ellas es la portada de Oktubre, el álbum que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota publicaron en 1986 con el diseño gráfico de Rocambole. A pocas horas del debut de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, la Conmebol decidió rescatar esa obra de culto para rendir homenaje al campeón del mundo. El resultado fue una publicación que cruzó fútbol y rock nacional y desató una ola de reacciones en las redes sociales.

Desde sus cuentas oficiales, la entidad sudamericana difundió la ilustración acompañada de una frase tan simple como poderosa: "¡A brillar, Argentina!". El diseño toma como punto de partida el universo gráfico de la tapa de Oktubre, pero lo viste de celeste y blanco. Donde el álbum original exhibía tonos rojizos y una estética cargada de simbolismo revolucionario, la versión mundialista hace ondear banderas argentinas y construye una escena colmada de una multitud simbólica que acompaña a los protagonistas desde el fondo, representando el vínculo inquebrantable entre el equipo y su gente.

Entre los personajes dibujados aparecen algunos de los rostros más reconocibles del seleccionado. Lionel Messi ocupa un lugar central, como símbolo de la generación que alcanzó la gloria máxima en Qatar 2022. También se distingue la figura del entrenador Lionel Scaloni, el arquitecto de un ciclo que devolvió la ilusión y convirtió a la Albiceleste en una de las potencias del fútbol mundial. La composición no olvida al rival del estreno: una luna creciente y una estrella roja remiten a la bandera de Argelia, y los escudos de la AFA y de la federación argelina aparecen integrados al diseño, aportando contexto al partido que se disputó en Kansas City.

La elección de Oktubre no fue casual ni arbitraria. Publicado hace casi cuatro décadas, el álbum ocupa un lugar privilegiado en la historia del rock argentino y su portada es una de las imágenes más reconocidas de la cultura popular nacional. Al adaptarla al contexto mundialista, la Conmebol logró algo genuinamente difícil: condensar en una sola pieza dos de las pasiones que más profundamente movilizan a los argentinos, el fútbol y la música.

La publicación se viralizó con rapidez en redes sociales. Los hinchas destacaron el guiño a la obra del Indio Solari y celebraron la combinación entre la identidad rockera y la pasión futbolera. En un contexto donde las redes suelen estar dominadas por estadísticas, tácticas y polémicas arbitrales, la entidad sudamericana apostó por el arte y encontró en el imaginario ricotero una forma original —y emocionalmente efectiva— de acompañar a la Selección en el comienzo de una nueva aventura mundialista.