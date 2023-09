Emiliano, ¿cómo fueron los inicios de la empresa?

Matalum surgió hace 18 años, cuando entre a trabajar a una empresa de aberturas donde aprendí el oficio. Desde ese día me apasionó tanto, que me lo puse como meta que iba a tener mi propia fábrica.

Luego de unos años decidí que era el momento de independizarme y tener una mejor calidad de vida.

Fui comprándome mis máquinas y herramientas de trabajo, a hacer folletos y recorría los barrios ofreciendo mi trabajo.

¿Cuál fue tu primer cliente Arquitecto?

Mi primer cliente Arquitecto lo conocí a través de mi esposa, el cual ella limpiaba la casa de su amigo. Fue ahí donde lo conoció y al saber que era Arquitecto le dio un folleto y él me llamo, y desde ese dia seguimos trabajando juntos. Con el tiempo fuimos incorporando clientes, que desde años siguen apostando y confiando en Matalum.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

Brindamos aberturas a medida y estándar, según el proyecto de cada Arquitecto, constructor, como así también el propio propietario.

A su vez, contamos con el desarrollo de aberturas en aluminio, pvc de alta prestación, vidrios, puertas exterior, puertas de interior, mamparas, cortinas compactas y cortinas de blackout.

¿Cómo proyectan a su marca de cara al mediano plazo?

A través de nuestra página web y principalmente por recomendación de nuestros clientes satisfechos.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Considero que lo que me diferencia es mi forma de socializar con el cliente, demostrándome tal cual soy; sincero, transparente y humilde. Y siempre contándole mi historia. Y a su vez se admiran al ver a mi esposa e hijos a la par nuestra.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No cambiaría nada, porque a pesar que me costó muchísimo, que tuve altas y bajas siempre me mantuve firme, con confianza, fe y el apoyo siempre de mi esposa para seguir adelante.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Teléfono: 3484-549926

Instagram : aberturas_matalum

por CEDOC