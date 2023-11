Academia Koru - Brand

Pos pandemia la orientación hacia un modelo de liderazgo exitoso ha cambiado. Primero por qué la definición de éxito quedó en jaque ante la amenaza letal de virus. Esto hizo que muchísimas personas se replantearan “qué es ser exitoso”. Por otro lado la sumisión a la voluntad de un jefe también venía estando cuestionado, lo que hizo que aparecieran otras miradas sobre conducir equipos, y otras propuestas para lograrlo. En este cambio de época en todo el mundo e fue tomando conciencia de que cómo lideramos parte de quienes somos

Obviamente que existen muchísimas propuestas y miradas del liderazgo: están quienes te quieren enseñar a cómo “dominar, hipnotizar, encandilar” al equipo para que coligan los resultados que vos querés alcanzar; a quienes te proponen fórmulas a ser aplicadas y que te darán un equipo grandioso. Quienes hacemos Academia Koru creemos que cómo ejercérsenos el liderazgo es por resultado de nuestra historia, heridas, emociones, características personales, cómo fuimos liderados y técnicas aprendidas. Por eso todas nuestras propuestas se basan en esta filosofía.

El liderazgo consciente tiene por los pilares el autoconocimiento, lo que luego se traduce en habilidades para conocer a los colaboradores. Solo quien se ha escuchado, mirado profundamente, valorado las habilidades y fortalezas, y ha abrazado las debilidades, lo no hábil puede empatizar con el otro en todos los órdenes de la vida. Imaginate lo transformador para la cultura de las organizaciones. La autenticidad, la empatía, la compasión (sin justificación), se transforman en valores de los equipos.

También la creatividad es un pilar del liderazgo consciente. Y es fruto de ese trabajo interior que te decía, cuando estás segura, seguro de quien sos no temes al momento de reinventarte, de pensar libremente soluciones hasta disparatadas. Otro valor que viene de la mano de la empatía de la que hablaba antes, es el servicio. Un líder consciente entiende que ya está para acompañar, capacitar, mentorear, por eso su agenda no está abarrotada de trabajo y prevee tiempo libre para esto. El otro gran pilar es el propósito y visión, vienen juntos. Es su “para qué” personal como líder y “dónde quiere llegar personalmente”. Tener claro esto implica mucho trabajo interior genuino, para saber realmente qué de todo lo que hacés y has hecho, lo haces por vos y no para responder a expectativas de otros.

Ser un líder consciente, que parte de ser un ser humano consciente de sí mismo, no es un camino recto y corto, es de toda la vida y por momentos esquivable. Y esto es lo que hace que alguien sea inspirador y motivador para sus colaboradores.

por CEDOC