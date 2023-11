Ana Casal, la artista que trasciende fronteras - Brand

Ana, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del arte?

Nací en una familia en la cual el arte se manifestaba a través de la música, la escultura, el canto y la pintura.

Comencé a hacer Cursos de Historia del Arte en Madrid. Estudié idiomas, literatura francesa e inglesa.

En Buenos Aires estudié en la Escuela Argentina de Fotografía y continúe realizando seminarios y talleres en Argentina, Francia y Estados Unidos. Los mismos impulsan mi búsqueda artística compartiendo las diferentes miradas, la edición de las series y sobre todo, la emoción que se desprende de las fotografías. Actualmente, participo del taller de Valeria Bellusci, Historias en la palma de la mano.

¿En qué espacios expones tus obras y cuáles son las distinciones que obtuviste a lo largo de tu trayectoria?

Participé en muestras colectivas e individuales en Argentina, Francia y Canadá.

Tuve la alegría de recibir premios y reconocimientos como por ejemplo, de la Galeria Photoeil en el marco del Festival Voies Off, en Arles, Francia que me invitó a participar en los Encuentros Cinematográficos en Cerbère, Francia con mi serie Caminantes Esmerados y en el libro editado por dicha galería. En el Festival de la Luz “Por la Vida” 2018, se proyectó Fracciones en el Museo de Arte Decorativo y Museo de la Memoria Haroldo Conti.

Presenté mi libro Fracciones en la Galería El Más acá, en Buenos Aires (2019) y obtuve un Premio en el Foro Nacional de Portfolios 2019 para una Muestra en la Galería Arcimboldo Arte Contemporáneo.

Participé en la exposición Mi país es el mundo entero con mi serie Entre Líneas, en la Galería Lala Contemporary, en Toronto, Canadá. En el 2022, fui invitada a exponer Fracciones en el Museo de Artes Visuales de Trelew, Chubut.

Recibí un premio en el Concurso Gente de mi Ciudad 2023 del Banco Ciudad.

Tengo el placer de ser parte de las galerías Hegoa Galerie en Paris y Lala Contemporary en Toronto. Son galeristas que aman lo que hacen. Promueven y acompañan siempre a sus artistas.

¿En qué proyectos te encuentras incursionando?

En este momento estoy con dos proyectos que me apasionan y van creciendo a su ritmo.

Uno de ellos está relacionado con el bosque, algo muy presente en mi infancia. El bosque me provoca un abismo de emociones, sin palabras, me sumerge en un silencio que no es silencio. Tan intenso, tan denso y tan frágil. Tiene el registro del tiempo en sus ramas que abrazan y se estiran, se acercan sin miedo en un mundo natural e inevitable donde hoy escucho con los ojos cerrados el ritmo de la niñez que se despliega al ritmo del corazón.

El otro proyecto tiene que ver con los reflejos que se suceden, se desgranan y se revelan minuciosamente bajo mi mirada en lo alto de esas pieles de vidrio urbanas.

Reconstruyo, irrumpiendo en los planos, recreando las formas. Dibujo sin premisas entre curvas, líneas y espacios vacíos gracias a las luces que se reflejan, que me reflejan. Busco el momento para expresar y ofrecer mi subjetividad en lo que pareciera una construcción distante, abstracta, fragmentada, sin esencia.

Atravieso lo que esas formas me despiertan y recreo una multiplicidad urbana que voy trazando con los sentidos.

La fusión del diseño y el arte, en este caso la fotografía, conforman una propuesta muy atractiva. En Hanford Tienda de Muebles de diseño, planteamos junto a Abraham Votroba e Inés Regúnega, una propuesta de realizar Muestras de Fotografía y Diseño en las cuales siempre participo. Invitamos artistas locales e internacionales. Una muy linda experiencia ya que se exponen las obras para su venta y en cada Inauguración nos acompañan amigos y coleccionistas.

También, en este momento, estoy participando en una muestra colectiva organizada y curada por Art Time, en el Museo de los Carruajes, que forma parte de los espacios culturales del Microcentro.

En la Fotogalería del Complejo Teatral San Martín se puede visitar la exhibición, de las obras premiadas y seleccionadas en el Concurso Gente de mi Ciudad del Banco Ciudad.

¿Cuáles son los desafíos que tienes por delante?

En un futuro me imagino haciendo fotografías y continuando mis series. A su vez, podría también ir pensando en editar un segundo libro.

Voy a ir a la Bienal de Venecia, acompañada por la curadora Gabriela Jurevicius de Jula Art y su grupo del Taller de Arte Contemporáneo. Cuento con el proyecto para una exposición en Canadá. También, continuar con la propuesta en Hanford y participar en los Encuentros de Fotografía en Arles, en Francia.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Web: www.anacasal.com.ar

Celular: +5491165191743

Instagram: anamcasal

Facebook: Ana Casal

por CEDOC