Betiana Bradas abre las puertas de su arte en “Sintopía” - BRAND

El pasado viernes 29 de septiembre, la Galería 1+1=3 fue el escenario de un open estudio que reunió a la artista visual Betiana Bradas y a un público ávido de conocer su obra “Sintopía”, una serie de pinturas y esculturas que exploran la confluencia de espacios y tiempos.

Bradas, que ha expuesto en varias partes del mundo como por ejemplo: Madrid, Nueva York, Venecia, Italia entre otros lugares, regresó a la Argentina después de siete años para presentar su trabajo más reciente, que pertenece a la serie “Portales”, iniciada en 2020. Con una selección de esculturas geométricas, pinturas de mediano y gran formato y dibujos sobre papel, la artista muestra su singular lenguaje que fusiona destreza en la abstracción gestual y la geometría pura.

En sus obras, predominan los colores grises, blancos y negros, pero también emergen vibrantes tonos de amarillo, que le aportan energía y luminosidad. El dibujo es el verdadero protagonista, con líneas moduladas de distinto grosor, serpenteantes y orgánicas, pero también rectas que surcan con precisión quirúrgica la tela o el metal.

Los dibujos se transforman en patrones que saltan de una obra a otra y aparecen repetidamente como una huella de la propia interioridad de la artista.

“Sintopía” es una palabra que fusiona síntesis y utopía. Puede entenderse como un lugar de confluencia, de unión en un mismo espacio y tiempo. Un lugar donde no hay barreras ni límites. La obra de Bradas es un lugar de confluencia, un encuentro de múltiples espacios y tiempos. Es también el resultado de un proceso creativo que parte del dibujo como base y se expande hacia distintos soportes y formatos.

El open estudio fue una oportunidad para dialogar con la artista y conocer su mundo, trayectoria, influencias y sus motivaciones. La noche del open estudio fue un momento único que inmortalizó en una noche, todo el amor que Bradas tiene por el arte, rodeada de sus más íntimos la artista abrió su corazón y nos permitió por una horas vivir la experiencia que ella misma vive al momento de crear sus obras. También respondió a las preguntas del público y explicó el significado de sus obras.

“Mi trabajo conecta con la memoria tanto personal como colectiva. Busco la esencia, eso me motiva a pintar. Me interesa crear espacios donde se pueda respirar, donde haya armonía y equilibrio. También me gusta jugar con las formas, con las luces y las sombras, con los contrastes. Quiero que el espectador se sienta parte de la obra, que se involucre, que interactúe”, expresó Betiana.

La muestra “Sintopía” se podrá visitar en la Galería 1+1=3 hasta el 20 de octubre, con entrada libre y gratuita. La galería está ubicada en Av. Santa Fe 2729, piso 4º A, en el barrio de Recoleta. El horario es de lunes a viernes de 11 a 19 hs y los sábados de 11 a 14 hs.

Artista: Betiana Bradas.

Curadora: Luciana García Belbey.

Fotógrafa:Tamara leguizamon

Contacto

ig: @betianabradas_art

www.betianabradas.com

[email protected]

por CEDOC