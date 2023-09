“Business Life Coach: La fusión entre el mundo empresarial y el desarrollo personal”. Por Rocío Carbajal

¿Podrías explicarnos qué significa business life coach?

Ser una "business life coach" implica integrar las estrategias y conocimientos del ámbito empresarial con las técnicas y enfoques del coaching personal. Esto nos permite guiar a las personas hacia el logro de sus metas tanto en su carrera como en su vida personal. A lo largo de mi recorrido, aprendí que cada proyecto que emprendemos debe estar en armonía con la visión que tenemos para nuestra vida. Esta sincronía es crucial tanto para proyectos personales como empresariales, independientemente de su naturaleza. Mi misión principal es impulsar la creación de proyectos auténticos y humanos, contribuyendo así a reducir la insatisfacción y a potenciar el bienestar individual.

¿En qué consiste 100 DÍAS DE PROYECTO?

"100 DÍAS DE PROYECTO" es una metodología que acompaña a las personas a través de un viaje de 100 días, durante los cuales trabajamos juntos para dar forma y concretar proyectos personales/profesionales. La clave está en llevar a cabo micro acciones alineadas con la identidad que desean construir en los diferentes aspectos de sus vidas y roles. Es un enfoque que fusiona lo práctico con lo profundo, creando un impacto tangible mientras se impulsa el crecimiento personal.

¿Por qué es tan importante tomar acción alineada en la vida como en los negocios?

Tomar acción alineada con quién queremos ser es esencial porque nos permite vivir una vida auténtica y coherente con nosotros mismos. Cuando actuamos de acuerdo con nuestros valores, deseos y auténtica identidad, creamos una conexión profunda con nosotros mismos. Esta alineación nos brinda un sentido de propósito y pertenencia, cultivando una sensación de integridad en todo lo que hacemos. Además, nos libera del peso de complacer a los demás o de encajar en expectativas ajenas. En última instancia, tomar acción alineada nos empodera para crear una vida significativa, más propia.

¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo "100 DÍAS DE PROYECTO" ha transformado la vida de las personas?

A diario recibo mensajes de transformación. Trabajamos proyectos que van desde completar títulos universitarios, hasta impulsar la creación y expansión de negocios, mejorar relaciones personales, y adquirir hábitos saludables. "100 DÍAS DE PROYECTO" ha sido un catalizador para transformar deseos en realidades tangibles y, lo que es aún más importante, en resultados que están en línea con la autenticidad de cada persona.

¿Qué te motivó a crear "100 DÍAS DE PROYECTO"?

Mi motivación surgió de mi propia experiencia y de mi deseo de fusionar mi pasión por el desarrollo personal y mi experiencia en negocios. Deseaba ofrecer una forma integral de crecimiento que genuinamente transformara la vida de las personas, permitiéndoles concretar proyectos auténticos y humanos, al tiempo que cuidaban su bienestar. Para mí, "100 DÍAS DE PROYECTO" es más que un programa, es una filosofía de vida.

Rocio, tu experiencia como abogada, directora de estrategia en empresas en distintos países y tu recorrido trabajando para empresas como Facebook es impresionante. ¿Cómo crees que esta experiencia influyó en tu enfoque actual como "business life coach" y en la creación de "100 DÍAS DE PROYECTO"?

La abogacía me dio la mirada estratégica y mi experiencia en empresas como Facebook me brindó una valiosa perspectiva sobre la importancia de la autenticidad y la conexión humana en el mundo empresarial. Pude observar cómo las personas desean proyectos y ambientes que resuenen con sus valores más profundos. Esta visión me llevó a combinar mi pasión por el desarrollo personal y los negocios en "100 DÍAS DE PROYECTO". Entender que el bienestar personal y la autenticidad son fundamentales para el éxito empresarial me inspiró a crear un enfoque que guiara a las personas a través de un proceso de crecimiento integral, permitiéndoles crear proyectos que reflejen su verdadera esencia y que, al mismo tiempo, contribuyan a su bienestar.

