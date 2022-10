Coach Laura Romeo habla sobre “Innovación”

Si tuviera que elegir una frase para describir lo que para mí representa un buen equipo de trabajo, sería ésta:

“Uno para todos y todos para uno”…tal como escribía Alejandro Dumas en Los tres mosqueteros.

¿Qué significa? Que tengo compañeros en quien confiar, que si los resultados no son los deseados van a estar ahí para replantearnos la situación y, entre todos ver qué acciones podemos tomar para alcanzar los objetivos.

Saber que tengo un equipo que responde por mí, me permite innovar, aceptar desafíos, arriesgar, crear…me llena de posibilidades.

¿Podríamos decir que el límite de mi creatividad es el universo?

En este mundo donde lo único seguro es el cambio, la innovación toma un papel preponderante. El éxito es de los que intentan. Ninguna empresa se hizo grande sin un valiente que se animó a asumir riesgos.

La meta nos resulta tan importante que aún sin saber cómo realizarlo, si vamos a tener éxito o no, ponemos todo nuestro esfuerzo para lograrlo. No se trata de no tener miedo, se trata de estar comprometidos con lo que queremos lograr.

Sabemos que detrás tenemos todo un equipo que nos respalda.

Si no llegamos al objetivo nos haremos cargo de nuestro error y todos acudirán a colaborar desde sus saberes.

Si fallamos lo tomaremos como aprendizaje. La próxima vez, ésa será nuestra plataforma para levantar vuelo… ya sabemos cuál es el camino que no vamos a tomar.

¿Cuál es la diferencia entre el error y la negligencia?

El error es cuando hago lo mejor que puedo con la información que consigo. Estoy haciendo algo nuevo, innovando.

La negligencia es cuando, sabiendo lo que tengo que hacer o evitar, no tomo los recaudos necesarios.

La negligencia se sanciona, el error no!

Los proyectos importantes suelen tener fallas que tenemos que ir perfeccionando.

Si confío en mis compañeros podemos compartir opiniones, miradas, experiencias, podemos probar y descartar si no funciona, nadie va a juzgar a nadie porque “estamos del mismo lado”.

La prueba, el error, las fallas son parte del proceso de hacer algo distinto. Para aprender a andar en bicicleta lo lógico es que me caiga varias veces.

Me parece interesante capitalizar las experiencias.

No buscamos el éxito individual, sino el colectivo.

Al trabajar en equipo dividimos el esfuerzo, multiplicamos los resultados, tenemos más gente con más ideas y más recursos, más perspectivas que nos permite tener más estrategias, asumimos las culpas (y no digo la responsabilidad porque estoy hablando de cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde necesito saber que el otro me va a cuidar) y compartimos los logros, tenemos más posibilidades…

Tenemos un sueño compartido, y también con quiénes celebrar el éxito.

¿Qué más podríamos pedir?

Datos de contacto:

Email: [email protected]

Celular +549358-5614594

Instagram: @lauraromeocoach

por CEDOC