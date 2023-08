Dra. Liliana Molina Soljan: especialista en inteligencia artificial y nuevas tecnologías

¿CUAL ES EL ROL DE LA MUJER CON RESPECTO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA IA?

En oportunidad de la CSW 67 de Naciones Unidas de este año se trató el tema de la participación de la mujer en el tema de referencia.

En el pasado mes de febrero , la reunión Nº64 de la mesa directiva de la conferencia regional sobre la mujer (dependiente de la CEPAL) concluyó en el compromiso de los países a promover políticas intersectoriales que incluyan medidas de acción afirmativa para propiciar la participación, permanencia y la culminación de la educación de las niñas, adolescentes y las mujeres en el área de la ciencia, ingeniería , matemáticas y tecnología así como su acceso pleno a la emergente economía digital y sus potenciales oportunidades.

Si bien somos parte integrante de una cultura digital, internet no es para todos. Solo el 48% de la población mundial de mujeres utiliza internet. Menos de 1/3 de la mano de obra en ámbitos de ciencia, tecnología, investigación y matemáticas son mujeres. Esto implica que 1 de cada 5 personas que trabajan en Inteligencia Artificial (IA) es mujer. Por lo que solo el 28% son graduadas mujeres respecto al 40% de graduados hombres. Esta desigualdad traducida al campo tecnológico la vemos en los sesgos algorítmicos de género con gran impacto negativo.

En este contexto también podemos agregar la desigualdad mediante la violencia por internet, se sabe que el 73% de las mujeres han sido víctimas de tales delitos o contravenciones como extorsiones por exhibición de imágenes íntimas y videos , entre otras conductas que afectan la dignidad, libertad e integridad física, como también la psicológica, sexual y económica de la mujer en situación de desventaja con respecto al varón en entornos digitales ( redes sociales, correos electrónicos, o aplicaciones de mensajería).

¿CREES QUE EL SISTEMA JURÍDICO PUEDE VERSE AFECTADO Y REEMPLAZADO POR EL AVANCE DE LA IA?

El impacto de la IA se traduce en un aporte positivo al sistema jurídico, no se puede pensar que una máquina pueda reemplazar a una persona. La IA debe ser considerada como una herramienta al servicio de la humanidad. Un robot puede resolver reclamos como es el caso de un bot aplicando una multa de tránsito, esto no significa que la figura del Juez desaparezca ya que posee la empatía suficiente para entender y aplicar el derecho. Por lo tanto el abogado no puede ser reemplazado de ninguna manera. Los procesos con algoritmos ayudan a tareas rutinarias y metódicas, por su natural sesgo o descontextualización pueden llevar a resultados contrarios al valor de lo humano para el cual han sido conformados. Todos estos cambios de paradigmas en plena era de la algoritmocracia, conducen hacia una justicia del siglo XXI: digital, abierta, innovadora y eficiente. Esto nos provoca cierta inseguridad, tal vez, por desconocimiento.

¿ACTUALMENTE TENEMOS LEYES QUE PROTEGEN NUESTROS DATOS PERSONALES?

En nuestro país contamos con una ley de protección de datos personales que data de hace dos décadas. El tema es de suma relevancia al punto que se sostiene que los datos personales son el petróleo del futuro. A la fecha existe un proyecto de ley que pretende actualizar la temática con mirada local y soberana insertándose en el contexto global tendiente a posicionar a la Argentina a la altura de los países avanzados , como es la Unión Europea que cuenta con un reglamento de protección de DP. Recientemente Argentina aprobó el convenio 108 que es un marco internacional en la regulación del tema y es de gran avance. Igualmente se deben reforzar las sanciones para las empresas que incumplen la ley. Esto fortalecería la privacidad y seguridad de los ciudadanos, traduciéndose en la seguridad jurídica que ofrecería Argentina para la oportunidad de negocios con apertura global.

Este punto es de suma importancia, porque el ciudadano no toma conciencia de la gravedad al no preservar sus datos sensibles. Hoy es noticia un proyecto que con esferas plateadas escanea el iris a cambio de criptomonedas (dinero virtual), llamado WORLD COIN perteneciente a uno de los fundadores de Open IA, la empresa dueña de CHAT GPT. A la fecha la AAIP está investigando la posible violación de la LNPDP Nro 25326 y la falta de cumplimiento de estándares de privacidad y seguridad en el relevamiento de datos biométricos.

EN LA ACTUALIDAD CUÁL SERÍA EL CAMINO PARA POSICIONAR A LA ARGENTINA A LA ALTURA DEL CONTEXTO GLOBAL:

La solución pasa por tres ejes, la propuesta es un llamado a la acción:

El primero: El Estado debe colocar en agenda el tema de la IA convocando a la mesa de diálogo diferentes sectores, dejando de lado ideologías y con participación del sector privado. La presencia femenina debe estar en número igualitario, ya que va a influir mucho sobre la manera en que las tecnologías están creadas y que tipo de pensamiento se diseñó en las aplicaciones de la IA. Ello en atención al principio de transversalidad de la perspectiva de género, cerrando las brechas de género en el acceso y uso de las tecnologías para impulsar la autonomía de las mujeres en el ecosistema digital. Tender a erradicar la violencia digital y el hostigamiento por redes a la mujer.

El segundo: se necesita generar conciencia desde la sociedad a través de la educación digital, comenzando desde los primeros años de vida, para adoptar un uso responsable de internet en todos los niveles. El crecimiento de esta innovación anticipa que las habilidades más requeridas para el 2030 serán la alfabetización y el pensamiento computacional.

El tercero: Controlar la industria tecnológica: propiciar las auditorías algorítmicas ya que las empresas y los programadores ponen su mente en el éxito del modelo y no en el impacto social, rigiéndose por objetivos comerciales y no por parámetros ético legales.

Todo ello debe ir acompañado de un estricto cumplimiento de tratamiento y protección de datos personales a la altura de los más altos estándares internacionales. Solo fomentando el estudio y desarrollo de IA como política de Estado podemos garantizar que nuestro país no quede relegado tecnológicamente. Que no se convierta en una profunda ruptura, no ya del orden institucional, sino de la propia dignidad humana.

