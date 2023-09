Estudio Calderaro y Asociados: La importancia de conocer y defender nuestros Derechos en Salud

¿Cómo surgió la idea de crear un Estudio especializado en Derecho de Salud?

F.B.: En nuestro caso, diferentes fueron los motivos que nos llevaron a conformar este equipo de trabajo. Personalmente, al haber nacido mi última hija con una discapacidad (es autista y padece una malformación congénita: Síndrome de Arnold Chiri Tipo I con Siringohidromielia), y frente a la negativa de nuestra Obra Social a cubrir ciertas prestaciones que ella necesitaba, accioné judicialmente contra la misma y así me introduje, ya hace varios años, en este campo. Susana, que desde siempre ha tenido una sensibilidad especial y una predisposición a defender causas de personas vulnerables, se adentró en la defensa de sus derechos en salud, que son habitualmente violentados con causa en cuestiones económicas, que subyacen a las excusas que brindan.

De acuerdo con los casos que les llegan a su Estudio, ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que se enfrentan las personas que buscan su asesoramiento?

S.C.: Invariablemente tienen que ver con la vulneración, por parte de una Obra Social o Prepaga, de un derecho contractual, legal, o constitucionalmente reconocido, en los que están involucrados problemas de afiliaciones, aumentos de cuotas de prepagas, falta de cobertura de prestaciones o terapias de rehabilitación en discapacidad, tratamientos costosos o novedosos vinculados a enfermedades comunes o poco frecuentes, tales como las oncológicas, las relacionadas a la implantación de una prótesis habitualmente importada, el tratamiento de la diabetes, de la fertilidad, entre muchos otros.

¿En qué consiste el asesoramiento que ustedes realizan?

F.B.: Nuestro asesoramiento, si bien tiene un carácter fundamentalmente jurídico, intenta tambien ser integral y se proyecta a otras cuestiones que no son estrictamente las de plantear defensas o articular demandas. Nos involucramos en el caso de cada uno de nuestros clientes y también, dentro de la red que hemos tejido, intentamos ayudar a que encuentren soporte afectivo y terapéutico.

¿Cuál es su sello distintivo? Eso que hace que los clientes se definan por su asesoramiento y representación…

F.B.: No es una pregunta fácil de responder, porque es complicado hablar de nosotros mismos. Lo que sí te podemos decir, es que nuestros clientes siempre nos recalcan y agradecen la comunicación fluida que mantenemos con cada uno de ellos y la información constante que les proporcionamos en cada etapa del proceso. Tenemos como premisa superior escuchar y evacuar las dudas que se van presentando durante la tramitación del reclamo. Nuestro trato es personalizado y no confiamos en terceros, ni en empleados la dirección del pleito. Fundamentalmente hacemos hincapié en lograr el mejor resultado en el menor tiempo posible.

Por último, ¿Piensan que hay desconocimiento, en general, de las personas respecto a sus derechos de salud?

S.C.: Creemos que existe falta de conocimiento y, fundamentalmente, desinformación. No existe una verdadera y eficiente política de Estado ni privada que ilustre a la población en general y a los afectados en particular, sobre cuestiones relacionadas con la defensa de los derechos en salud. El tema sigue siendo una materia pendiente. De alguna manera, intentamos realizar nuestro pequeño pero importante aporte, para propagar mayor y mejor información sobre el tema, no sólo en beneficio de nuestros clientes, sino también en favor de todos aquellos que nos contactan a través de nuestras redes sociales e interactúan con nuestros contenidos, y que habitualmente se encuentran atravesando situaciones particulares de vulnerabilidad.

Para contactarte con Calderaro & Asociados, hacelo a través de Instagram en @derechoensalud_calderaro, o llamando o enviando un Whastapp al (11) 6497-9732.

por CEDOC