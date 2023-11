GMT Distribuciones insumos de peluquería y barbería - Brand

Gerardo Montano, ¿cómo surgió la empresa?

Todo empezó por casualidad y un poco por necesidad cuando mi amigo Carlos me ofreció unos productos para vender en las peluquerías. Me gustó la idea y me lancé a recorrer salón por salón, ofreciendo calidad, precio y servicio. Poco a poco fui ampliando la cartera de clientes y de proveedores, hasta crear mi propia marca.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

Actualmente GMT Distribuciones cuenta con varios servicios.

Cada cliente recibe un servicio de atención personalizado y de asesoramiento, adaptándonos a sus necesidades y preferencias. Entrega de pedidos a cualquier punto del país, con despacho en el día. Incluyendo la venta e commerce que nos permite ampliar nuestra expansión.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

GMT Distribuciones es una empresa con una evolución permanente. Tenemos mucho camino por recorrer, marcas por incorporar, así que vemos un futuro muy promisorio para nosotros.

GMT Distribuciones tiene como objetivo convertirse en un referente en el sector de la belleza e ir ampliándonos constantemente.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nos diferenciamos por nuestro trato cercano y profesional. Somos un equipo de personas, todos profesionales que buscamos la satisfacción y la fidelización de nuestros clientes. Por eso, les ofrecemos una entrega rápida y eficaz, con despacho en el día a cualquier punto del país. También tenemos venta online, donde pueden hacer sus pedidos cómodamente.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Es una pregunta un poco difícil de responder, porque uno va resolviendo en función de las experiencias anteriores y los recursos con los que en ese momento cuenta. Pero sin ninguna duda tratar de rodearse de personas capaces y preparadas, que sumen al proyecto y tengan las mismas ganas y locura que uno para el desafío de llevar para adelante un emprendimiento, que no es nada fácil.

Somos una empresa muy pequeña, pero con mucha ilusión y ganas de crecer. Tenemos mucho camino por recorrer y muchos retos por delante. Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho hasta ahora y confiamos en el futuro que nos espera.

Datos de contacto:

Instagram y Facebook: @gmt.distribuciones

WhatsApp: 11 2389 1818

por CEDOC