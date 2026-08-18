IEY: la marca argentina que busca transformar la forma en que cargamos nuestros dispositivos

Lo que comenzó como un emprendimiento personal se convirtió en una marca con una misión concreta: hacer que la tecnología sea más simple y la vida cotidiana, más fácil. Desde sus primeros pasos buscando fabricantes y desarrollando productos hasta la incorporación de nuevas tecnologías como Qi2, IEY fue construyendo un ecosistema propio de accesorios de carga inalámbrica que busca combinar diseño, calidad y accesibilidad. En diálogo con la marca, Agustín Morales repasa el camino recorrido, los desafíos del crecimiento y la visión detrás de un proyecto que aspira a expandirse por toda Latinoamérica.

1. ¿Cómo nació IEY y cómo surgió la idea de crear una marca especializada en cargadores y accesorios tecnológicos?

Soy Agustín Morales, fundador de IEY®, y empecé a emprender a los 18 años. Antes de IEY® tuve dos proyectos que no salieron bien, pero que me dejaron muchísimo aprendizaje. Esas experiencias me dieron cierto know-how y me permitieron avanzar más rápido cuando nació IEY®, entendiendo un poco mejor qué tenía que hacer, aunque obviamente en una escala mucho menor a la que manejamos hoy.

IEY® nació en mi habitación, allá por 2021/2022, con una misión bastante clara desde el primer día: hacer que la tecnología sea más simple, limpia y fácil de usar.

En ese momento empecé a ver que afuera la carga inalámbrica venía creciendo muy fuerte, con marcas como Anker, Baseus, Spigen o Belkin haciendo las cosas muy bien, pero en Argentina no veía una marca especializada en ese segmento. Ahí fue cuando decidí lanzarme a crear una.

Obviamente fue todo de a poco. Empecé buscando proveedores y, sobre todo, fabricantes directos que nos permitieran construir algo a largo plazo. La idea era que el día de mañana pudiéramos tener diseños exclusivos para IEY®, algo que hoy ya conseguimos: trabajar con diseños propios y protegidos para que otras empresas no puedan comercializar los mismos productos.

Así empezamos a construir la marca, siempre con una misión muy clara: crear un ecosistema de productos MagSafe y accesorios de carga inalámbrica pensado para simplificar la vida de las personas, poniendo en valor la calidad del producto, la obsesión por el detalle y la atención a cada cliente que se acerca a nosotros.

Y así como fue creciendo IEY®, también me fue obligando a crecer a mí. Aparecieron nuevos desafíos que me llevaron a conocerme más, hacerme preguntas, mejorar mis hábitos, ser más disciplinado y trabajar mucho sobre mi desarrollo personal para poder tomar mejores decisiones en el día a día.

En definitiva, IEY® nació mirando lo que estaba creciendo afuera, trayendo esa tendencia a Argentina y poniéndole nuestro propio toque. Pero, sobre todo, nació con un propósito que sigue siendo el mismo desde el primer día: cambiar la forma en que las personas cargan sus dispositivos, reemplazando la carga convencional por la carga inalámbrica.

2. En un mercado con tantas opciones, ¿cuál es el diferencial de IEY frente a otras marcas de cargadores y accesorios?

Creo que uno de los principales diferenciales de IEY® es, antes que nada, la calidad del producto. A partir de ahí viene todo lo demás.

Sabemos que no somos la opción más económica del mercado y tampoco buscamos serlo. Hoy vemos tres grandes segmentos: por un lado, los productos genéricos, que compiten principalmente por precio; por otro, marcas internacionales muy premium como Spigen, Belkin o Anker, con precios considerablemente más altos. Nosotros buscamos posicionarnos en el medio: diferenciarnos del producto genérico por calidad, diseño y respaldo, pero manteniendo una propuesta más accesible que las grandes marcas internacionales.

A eso le sumamos algo que para nosotros tiene muchísimo valor: somos una marca argentina, tenemos cercanía con el cliente, garantía oficial de un año y una atención muy personalizada.

Creo que esto también explica por qué crecimos tan rápido en el canal mayorista. Hoy IEY® está presente en más de 250 puntos de venta en 23 provincias y hay algo que nuestros distribuidores nos repiten mucho: en tecnología, muchos comercios terminan vendiendo lo mismo y compitiendo únicamente por precio. El mismo auricular, el mismo reloj, el mismo accesorio.

Nosotros llegamos con una propuesta diferente: un ecosistema especializado en MagSafe y carga inalámbrica, con estaciones de carga, power banks, cargadores para auto, fundas premium y otros accesorios que mantienen una misma identidad de marca. Además, trabajamos con diseños exclusivos y protegidos, lo que les permite a nuestros clientes ofrecer productos que no van a encontrar fácilmente replicados como un genérico sin marca.

Eso termina siendo un diferencial para nosotros, pero también para el comercio que decide trabajar con IEY®: nuestros productos le permiten diferenciar su propia oferta frente a otros locales.

En definitiva, no buscamos competir por precio. Buscamos construir una marca a largo plazo, con productos de calidad que realmente resuelvan un problema, y que elegir IEY® tenga un valor concreto tanto para el consumidor final como para nuestros distribuidores.

3. ¿Qué productos podemos encontrar actualmente dentro de IEY y cuáles son los más elegidos por los consumidores?

Hoy tenemos un ecosistema bastante amplio alrededor de la tecnología MagSafe y la carga inalámbrica, y obviamente tenemos pensado seguir incorporando muchos productos más.

Dentro de la línea actual tenemos estaciones de carga inalámbrica 3 en 1, pensadas para alguien que tiene teléfono, auriculares y reloj y antes necesitaba un cable distinto para cada dispositivo. Con una sola estación puede cargar todo en un mismo lugar. También tenemos baterías inalámbricas magnéticas, muy útiles para cuando estás de viaje, en la calle o simplemente te quedaste sin batería; cargadores inalámbricos y soportes para auto, fundas, billeteras y distintos accesorios que complementan toda la experiencia de marca.

Además, estamos trabajando en nuevas categorías. Una de las próximas incorporaciones que más nos entusiasma es un vidrio templado con instalador propio y garantía de por vida para el cliente. Creemos que es un mercado donde podemos desarrollar una propuesta premium, de muy buena calidad y, al mismo tiempo, a un precio accesible.

En cuanto a los productos más elegidos, tenemos la ventaja de poder analizarlo desde distintos canales. Vendemos de forma minorista a través de nuestra web, Mercado Libre y otros marketplaces; tenemos el canal mayorista, con distribuidores y puntos de venta; y también el canal retail, trabajando con grandes cadenas. Además, estamos avanzando para ingresar en estaciones de servicio como Puma Energy, Shell y Axion.

Y algo interesante es que, más allá del canal, los resultados suelen coincidir: nuestro producto más vendido es la batería inalámbrica de 5.000 mAh, seguida por la de 10.000 mAh. Después aparecen muy fuerte las estaciones de carga 3 en 1, donde contamos con modelos plegables, fijos y también con tecnología Qi2. Las fundas y los soportes para auto también tienen muchísimo movimiento; de hecho, en Mercado Libre logramos posicionarnos número uno en ventas dentro de la categoría de soportes para auto.

Lo que buscamos es que alguien pueda entrar a IEY® por un solo producto, probarlo, conocer la calidad que ofrecemos y, con el tiempo, empezar a construir su propio ecosistema con la marca. Para nosotros no se trata de vender productos aislados, sino de lograr que todas las soluciones se complementen entre sí.

4. Cuando hablamos de cargadores, la seguridad y la calidad son fundamentales. ¿Qué características tienen los productos de IEY para garantizar una buena experiencia de uso?

Como decía al principio, para nosotros la calidad no es negociable. Trabajamos directamente con fabricantes, lo que nos permite involucrarnos mucho más en el desarrollo de cada producto e iterar junto a ellos hasta llegar al resultado que buscamos. Por eso ponemos mucho foco en la calidad de los materiales, los componentes y cada detalle del producto.

Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones y requisitos de seguridad eléctrica correspondientes para poder salir de China e ingresar al país. Además, estas certificaciones están impresas en los propios productos para que el cliente pueda identificarlas y tener tranquilidad al momento de utilizarlos.

Hace poco, por ejemplo, lanzamos una nueva estación de carga con tecnología Qi2, certificada bajo el organismo internacional que regula este estándar de carga inalámbrica. Además, incorpora distintas medidas de protección, como detección de objetos extraños, regulación de temperatura y protección frente a sobrecargas.

Nuestro objetivo siempre es tratar de llevar el producto a la mejor calidad posible, pero manteniendo un precio accesible. Y justamente la confianza que tenemos en nuestros productos es lo que nos permite ofrecer un año de garantía oficial en todo nuestro catálogo, algo que no es tan habitual dentro del mercado tecnológico local, donde muchas veces las garantías son bastante más cortas.

Esa garantía aplica independientemente del canal: minorista, mayorista, retail o cualquier cliente que compre nuestros productos. Y próximamente vamos a ir incluso un paso más allá con nuestra línea de vidrios templados, donde tenemos previsto ofrecer garantía de por vida.

Confiamos mucho en lo que hacemos porque entendemos que la calidad es una de las bases para construir una marca a largo plazo. No estamos pensando únicamente en vender hoy, sino en que IEY® pueda seguir creciendo y manteniendo la confianza de sus clientes dentro de 10, 20, 30 o incluso 50 años.

5. La carga inalámbrica está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. ¿Qué soluciones ofrece IEY en este segmento y qué ventajas tienen?

Sí, la carga inalámbrica está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana y creo que lo va a estar muchísimo más en los próximos años. Año tras año vemos cómo crece la cantidad de personas que adoptan esta tecnología, y justamente nuestra misión en IEY® es cambiar la forma en que las personas cargan sus dispositivos, reemplazando progresivamente la carga convencional por la carga inalámbrica.

Nuestro ecosistema está pensado alrededor de esa idea. Tenemos estaciones de carga que permiten cargar el teléfono, el reloj y los AirPods en un mismo lugar; baterías inalámbricas para cuando estás en la calle o de viaje; y cargadores inalámbricos para el auto que, además de cargar el dispositivo, funcionan como soporte.

La principal ventaja que buscamos en todos estos productos es la simplicidad. Menos cables, menos cargadores distintos y menos desorden.

Y ahí MagSafe vino a complementar y mejorar muchísimo la experiencia de la carga inalámbrica. Al incorporar una alineación magnética, el teléfono se adhiere y queda correctamente posicionado sobre el cargador. Eso permite una conexión mucho más precisa y una experiencia de carga más eficiente y cómoda que la carga inalámbrica tradicional, donde el dispositivo podía quedar mal ubicado sobre la base.

Para nosotros, esa combinación entre carga inalámbrica y tecnología MagSafe representa muy bien el motivo por el que construimos IEY®: menos cables, menos desorden y una tecnología cada vez más simple de usar.

6. ¿Cuál fue el mayor desafío que tuvieron que atravesar desde el nacimiento de la marca hasta llegar al lugar que ocupa IEY actualmente?

Si tuviera que elegir uno, diría que el mayor desafío fue aprender a gestionar el crecimiento y la presión que ese crecimiento genera.

Cuando sos chico, muchos problemas los podés resolver vos solo. Pero a medida que la empresa crece, empezás a necesitar personas, procesos, estructura y tecnología. Y también empiezan a aparecer desafíos completamente distintos: stock, importaciones, flujo de caja, equipo, logística, nuevos canales de venta, nuevos clientes. Todo el tiempo vas aprendiendo sobre la marcha.

En ese proceso te equivocás muchísimas veces. Lo importante para nosotros es tratar de no cometer dos veces el mismo error: equivocarnos, entender qué pasó y resolverlo rápido para poder seguir avanzando.

Con el tiempo también entendí que crecer no es solamente vender más. Para sostener ese crecimiento necesitás una estructura preparada que lo acompañe. Siempre uso el ejemplo de una casa: antes de poner el techo necesitás construir una buena base, el piso y los pilares. Si intentás poner el techo antes de tener esa estructura, tarde o temprano se va a caer. En una empresa pasa exactamente lo mismo.

Por eso hoy ponemos mucho foco en construir mejores procesos, incorporar tecnología y seguir fortaleciendo el equipo. Incluso estamos invirtiendo mucho en tecnología y aprovechando herramientas como la inteligencia artificial, que hoy nos permiten desarrollar soluciones, automatizar procesos e iterar mucho más rápido.

Pero probablemente uno de los mayores desafíos dentro de todo ese crecimiento sea encontrar a las personas adecuadas. Creo muchísimo en que el equipo determina hasta dónde puede llegar una empresa. Hay una frase que me quedó de mi etapa en el deporte: “un jugador puede ganar partidos, pero un equipo gana campeonatos”. Y para mí en una empresa pasa exactamente lo mismo.

Cada persona que hoy forma parte de IEY® tiene una responsabilidad importante dentro del proyecto. Y como fundador también tuve que aprender a confiar, delegar y generar el espacio para que otras personas puedan crecer, tomar decisiones y brillar.

Porque al final podés tener una buena idea o un buen producto, pero si no lográs construir el equipo adecuado alrededor, es muy difícil sostener el crecimiento en el tiempo.

7. ¿Cuáles son hoy los productos estrella de IEY y qué novedades están teniendo mayor repercusión en el mercado?

El producto estrella con el que nació IEY® es nuestra estación de carga inalámbrica 3 en 1, porque representa muy bien la misión de la marca: eliminar cables, reducir el desorden y hacer que la tecnología sea más simple de usar. En un mismo lugar podés cargar el teléfono, el reloj y los auriculares, sin necesidad de tener tres cargadores y tres cables distintos.

Después se sumaron las baterías inalámbricas magnéticas con MagSafe, que también se convirtieron en uno de nuestros productos más importantes. Son muy versátiles porque podés utilizarlas de forma inalámbrica o conectadas por cable, como una batería portátil tradicional. Eso hace que sea un producto útil para distintos tipos de usuarios y situaciones.

En cuanto a las novedades, una de las tecnologías que mayor repercusión está teniendo es Qi2, que viene a mejorar muchísimo la experiencia y la velocidad de la carga inalámbrica. En IEY® fuimos la primera marca argentina en lanzar al mercado una estación de carga con tecnología Qi2, algo que para nosotros fue muy importante porque refleja el lugar que queremos ocupar dentro de la industria: no esperar a que las nuevas tecnologías estén instaladas, sino trabajar para acercarlas al mercado argentino lo antes posible.

Ahora estamos desarrollando la próxima evolución, con Qi2.2 de hasta 25 W, que lleva la carga inalámbrica a velocidades cada vez más competitivas frente al cable. Es una tecnología que nos entusiasma mucho porque representa exactamente hacia dónde queremos llevar IEY®.

Ese es también uno de nuestros objetivos como marca: estar siempre a la vanguardia, seguir de cerca cómo evoluciona la carga inalámbrica e incorporar las nuevas tecnologías a medida que aparecen. Haber sido los primeros como marca argentina en lanzar Qi2 es un buen ejemplo de ese camino que queremos seguir construyendo.

8. La tecnología cambia constantemente. ¿Cómo hacen desde IEY para detectar nuevas tendencias y decidir qué productos incorporar?

Estamos mirando constantemente qué pasa afuera: nuevas tecnologías, estándares, proveedores, tendencias de diseño y cambios en la forma en que las personas utilizan sus dispositivos. Qi2, por ejemplo, era una evolución que veníamos siguiendo porque entendíamos que iba en la misma dirección que nuestra visión de marca.

Pero no tomamos una decisión solamente porque algo sea tendencia. Antes nos preguntamos: ¿resuelve un problema real?, ¿mejora lo que ya existe?, ¿lo usaríamos nosotros?, ¿es coherente con IEY®?

También escuchamos muchísimo a nuestros clientes, distribuidores y comunidad. Muchas ideas de productos o mejoras aparecen de conversaciones con personas que usan nuestros productos todos los días.

9. Si IEY fuera una persona, ¿cómo la describirían? ¿Qué personalidad tendría?

Si IEY® fuera una persona, la describiría como alguien joven, inquieto, curioso, con muchas ganas de crecer y bastante obsesivo con los detalles. Creo que hay mucho de mi personalidad ahí, porque todo lo que hago trato de hacerlo al 100%. Soy una persona muy curiosa, muy inquieta y que necesita desafíos constantes, y siento que esa forma de ser terminó trasladándose naturalmente a la marca.

También sumaría algo que para nosotros siempre fue un valor fundamental: la humanidad y la cercanía con las personas. Con los clientes, con quienes trabajan con nosotros y, sobre todo, con el equipo.

IEY® también es familia. Somos seis hermanos y hoy todos, de una manera u otra, forman parte de la empresa. Incluso el más chico, que tiene 11 años, cuando va al depósito se acerca a los chicos y les pide alguna tarea para ayudar: arma pedidos, pega etiquetas, participa y siente el proyecto como propio. Es algo que se fue dando naturalmente desde el comienzo y que para mí representa mucho de lo que somos.

Queremos construir una marca enorme, que no solamente esté presente en Argentina sino en toda Latinoamérica, pero sin perder nunca esa esencia: la cercanía con el cliente, la humanidad, la obsesión por el detalle y la atención por la calidad en cada producto que lancemos.

Si tuviera que resumir la personalidad de IEY®, diría que es joven, ambiciosa, curiosa, obsesiva con los detalles y, sobre todo, muy humana y familiar.

10. Si tuvieran que definir la esencia de IEY en una sola frase, ¿cuál sería?

Creo que la forma más corta y clara de definir a IEY® es nuestro slogan: “Tecnología simple, vida fácil.”

Detrás de esa frase hay un propósito real que usamos mucho internamente, tanto con el equipo como con nuestros clientes: buscamos simplificar la vida de las personas al menos un 1%.

Puede ser a través de un producto, de un detalle, de una atención o de cualquier experiencia con IEY®. Si logramos que el día de una persona sea aunque sea un poco más simple, para nosotros ya es un gran cambio y sentimos que estamos cumpliendo con nuestro propósito.

Por eso, si tuviera que resumir la esencia de IEY® en una sola frase, sería esa: Tecnología simple, vida fácil.