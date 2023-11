Jesica Castriota - Brand

El amor y el desamor.

Cuando estamos enamorados, las hormonas de felicidad se liberan.

La dopamina, la serotonina y la oxitocina se elevan en nuestro cerebro cuando nos enamoramos y pasamos tiempo con nuestra pareja, como consecuencia tenemos una sensación de alegría y placer.

La oxitocina conocida como "la hormona del amor", se libera después de diversas acciones como tocar, morder, excitar, tener relaciones sexuales, experimentar orgasmos y el contacto piel con piel.

Existe una razón química para las emociones que experimentamos al finalizar una relación.

Después de la ruptura, no importa quién tomó la decisión o si estamos de acuerdo o no con el fin del vínculo: el desamor duele y los días siguientes sentimos cosas que no logramos terminar de comprender bien, aún surge el deseo de estar cerca, escribirle o saber de tu ex.

Los duelos emocionales suelen desarrollarse en etapas. El primero es la negación: el cerebro percibe una amenaza, el sistema inmunológico se debilita y los niveles de cortisol (la hormona asociada con el estrés) caen. En esta etapa, es habitual que busquemos retomar ese apego de forma obsesiva y que nos enojemos con el/la o con nosotros mismos.

La segunda etapa es la tranquilidad, la cual a menudo arriba de toda esa tormenta junto con la aceptación, la resignación y la tristeza.

La tercera etapa ya se llama reorganización, durante la cual el cerebro vuelve a su estado normal.

Datos de contacto:

Celular: 1150278095

Instagram @psic.jesica

Facebook: Lic. Jesica Castriota - Psicóloga.

por CEDOC