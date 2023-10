Mónica Dreyer - PNT

El poder del lenguaje

La posibilidad de comunicarnos, de expresar los sentimientos y pensamientos a través del lenguaje nos resulta tan natural que quizás desconocemos el poder que tiene. El lenguaje no solo describe la realidad sino también tiene la posibilidad de crearla. A esto se denomina, la capacidad generativa del lenguaje. Las personas muchas veces desconocen ese poder y no podemos cambiar aquello que no conocemos.

Crear la realidad es algo que hacemos a diario, sin embargo hay momentos en que creemos estar generando, creando realidades y estamos dando vueltas estancados. Reuniones de trabajo interminables, los temas van y vienen sin un resultado palpable. Y escucho a las personas “Si pero es importante el intercambio”. Y el intercambio es importante si las ideas de las otras personas me hacen pensar, me brindan una diferencia. Pero cuando las reuniones son acaloradas, las ideas compiten para ser escuchadas, no hay un contexto de intercambio. Es más una discusión torpe y un pésimo trabajo en equipo. En este caso los equipos necesitan mayores herramientas para que esas divergencias generen un entramado constructivo. Se llama “Discusión experta” cuando ese intercambio conduce a tomar decisiones, a elaborar un plan, ejecutar proyectos. Para llegar a este punto los equipos necesitan trabajar en sus emociones, aprender a escuchar, suspender la propia opinión. En fin, es todo un trabajo de madurez sin embargo es posible y muy gratificante cuando estas en un equipo con estas características.

Otro ingrediente muy importante para armar un entramado constructivo es tener claro cuando utilizamos un lenguaje generativo. Lo primero es identificar Queja Vs Pedido. La queja es estéril, no genera resultados. Escucho largas y agotadoras conversaciones donde las personas se quejan, “Mira lo que hace fulano…..bla bla….” Si la intención de esa persona es hacer catarsis…bueno perfecto. Es muy necesario desahogarse. ¡Sin embargo es importante saber que eso no cambia la realidad! El lenguaje que genera resultados son: los pedidos, promesas, ofertas, declaraciones. Los Pedidos (“Te pido hagas tal cosa de tal y tal manera para tal fecha”). Las Promesas (“Te prometo que voy a realizar tal trabajo de tal y tal manera”) y acá es importante cumplirlo sino se quiebra la CONFIANZA, ¡Ingrediente fundamental! Las Ofertas (“Te ofrezco tal producto”) y las Declaraciones (“Lo declaro gerente de esta compañía”, “Los declaro marido y mujer”) ¿Recuerda alguna declaración por la cual su vida cambió?

e-mail: [email protected]

Cel: +54 9 11 44114489

IG: dreyer.monica

FB: Consultora Mónica Dreyer

LI: Mónica Dreyer

LI: Mónica Dreyer Consultora

www.monicadreyer.com.ar

por CEDOC