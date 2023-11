Quién es Mariano Contreras: el productor de cine detrás de la marca “Trapo Fashion Fear”

Mariano Contreras recorrió un camino único y parejo al destacarse como productor de cine hasta convertirse en un apasionado de la costura. Tras mudarse a la Patagonia Argentina hace seis años, Contreras encontró un nuevo vínculo con la tranquilidad y la vida en familia que lo llevó a la creación de “Trapo Fashion Fear”.

"Crecí, me hice productor de cine, ganamos con la productora el Teddy Award en Berlín y tuvimos mucho éxito con la película PLAN B de Marco Berger. Un día buscando más tranquilidad y escaparle a la ciudad vendí todo, la empresa, la casa y todos los muebles y me fui a instalar a la Patagonia", reveló.

Con su productora cinematográfica “Oh my Gomez! Films” también se llevó el galardón a mejor película en la sección Ecrans junior del festival de Cannes 2019 con el largometraje “Mejor amigo”. Este proyecto dejó una huella imborrable en su enfoque creativo y demuestra su facilidad para llegar al corazón de los demás.

Hoy, la vida alejado de la ciudad le sienta bien, donde sus actividades están marcadas por lo inmediato, alumbradas por la necesidad de cuidado que tenga su querida Choele-Choel en el Valle Medio de Río Negro, lugar donde hace años invirtió en una isla y donde actualmente reside.

El campo, la serenidad allí obtenida y el empuje natural de su vocación lo inspiraron para crear la marca de ropa "Trapo Fashion Fear”. En este proyecto, Contreras utiliza rejillas y trapos de piso, materiales usualmente desechados, para fusionar su amor por la moda circular y su capacidad para contar historias. “El miedo de la moda”, se hace llamar entre risas.

¿Cómo fue el proceso de mudarse tan lejos de la ciudad y decidir emprender?

Después de unos meses de pescar y cazar haciéndome el Robinson Crusoe, contrate a una ingeniera agrónoma para que me ayude a desarrollar la isla con fines productivos. El proyecto no floreció, pero si el amor que terminó siendo una hermosa familia con mellizas y todo. Las nenas con dos años y medio, la siesta -que es una tortura para una persona de capital- y una nueva búsqueda espiritual me llevaron a buscar algo que hacer a la tarde. A su vez, la decisión de emprender no fue nada fácil: el contexto actual del país y el precio de las telas que no para de aumentar, complican el desarrollo. Concluí en que lo mejor era simplemente avanzar e invertir cuanto antes para encaminar el proyecto.

¿Cuándo nació tu amor por la costura?

Cuando tenía 5 años me encerraba en el cuarto de costura de mi abuela Irene huyendo de mis 2 hermanos mayores. Ella me enseñó a manejar la recta, la remachadora, hacer el pespunte y la costura francesa. Como lo bueno dura poco, falleció a mis 8 años y con ella murieron mil truquitos del oficio.

Lo que hace que sus creaciones sean especiales es la apuesta por la sustentabilidad. A partir de esta elección, busca promover una moda consciente y responsable con el medioambiente. Su focalización en lo disruptivo y su experiencia en el cine hacen de su marca “Trapo” una propuesta innovadora y prometedora.

¿Cómo se dio el reencuentro con la vocación de costurero?

Las vacaciones de verano fueron un punto de quiebre. La realización audiovisual en un pueblo es un concepto difícil de explotar. Tenía que encontrar algo que me vuelva a enamorar, que me motive. Caminando por la playa del Cabo Polonio, desenterramos con las nenas lo que parecía ser un traje de baño enterrado en la arena. Era una rejilla común y corriente. Volví y seguí pensando en ese trapo y todo cerró cuando Ángela, quien terminó siendo mi profesora, anunció que daba cursos de corte y confección. Tenía que volver a ese viejo amor, hobby o como les guste llamarlo.

¿Cuál es la prenda que más te gusta realizar y por qué?

Creo que la prenda que más me gusta confeccionar es la chomba manga larga, aunque también es la más difícil. Soy muy detallista y busco hacer algo cómodo con notas realistas y colores vivos para encarar el verano. Ahora mismo estoy terminando un pantalón que espero le quite el sueño al resto, tal como me ha fascinado crearlo a mí.

Mariano Contreras innova en el mundo de la moda con “Trapo Fashion Fear”. Ya se encuentra en conversaciones con importantes actores del sector, promete una producción para este mes y planea muestras y talleres donde, con optimismo, apunta a mostrar uno por uno sus diseños.