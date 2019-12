SG Sin Gluten: la tentación es para todos

Sonia Rodríguez es celiaca desde los 9 meses. “En aquella época no se conocía lo que era la celiaquía, pero tuve la suerte de tener un pediatra que supo hacer el diagnóstico a tiempo. Mi mama, Gladys -quien está conmigo desde el comienzo del emprendimiento- dio todo para poder alimentarme".

"No había nada que se pudiera comprar en aquella época. Solo estaba la fécula de maíz, y había que ingeniarse para poder cocinar. Y yo, muy exigente, probaba la comida y nada me gustaba. Eso hizo que mi mama, con mucha paciencia, hiciera infinitas pruebas hasta que yo decía que me gustaba. Así surgieron todos los productos que hoy elaboramos y ofrecemos a todos los celiacos”, recuerda Sonia.

¿Y cómo comenzó la idea de que esas comidas trascendieran el ámbito familiar?

Hace 20 años mi mamá comenzó a cocinar para gente celiaca por pedidos desde su casa. Así, le propuse a mi mama que nos largáramos con este proyecto.

Hace 10 años que estamos en el mercado y somos los únicos que ofrecemos este servicio casero y sin conservantes. Y sin haber hecho publicidad, han logrado ser una marca conocida. Sí, somos una marca bastante conocida y buscada. Todo ha sido de boca en boca.

Es una gran satisfacción saber que la gente nos busca por la calidad del producto. Si bien ninguna de las dos tiene formación como chef, todo el conocimiento es por experiencia de hacer muchas pruebas y solucionar errores. Con el tiempo, fuimos adquiriendo el conocimiento necesario.

Hoy, también mi hijo Joaquín está con nosotras. Él está recibido de profesional gastronómico y es quien nos aporta toda la parte técnica que, quizás, nos faltaba a nosotras.

¿Qué productos elaboran?

Las líneas son muy amplias. En panificación tenemos panes de mesa, panes de hamburguesa, pizzas y pan lactal, empanadas árabes, criollas, verdura y jamón y queso; también tartas saladas de todo tipo de verduras. Todo esto ya está cocinado, listo para consumir, solo hay que calentarlo.

La línea de pastas frescas tiene sorrentinos de varios sabores y lasagna. Y en pastelería ofrecemos tortas y tartas grandes, luego todo lo que es en individuales: brownies, tarta de coco, budín de limón, cabsha, alfajor de maicena, pasta frola, budín de naranja y chocolate y tarta de frutos rojos.

Entre nuestros proyectos próximos nos gustaría es separar la parte de pastelería del resto, para poder darle más empuje a esto.

Además de separar la pastelería de las otras líneas, ¿qué otros proyectos tienen en carpeta para el corto plazo?

Hemos tenido ofrecimientos de crecimiento, pero eso significa tener que cambiar la calidad del producto. Al hacer más masivo dejaría de ser casero y, por una cuestión de conservación, se deberían utilizar conservantes. Lo que realmente nos gustaría es poder entrar en el ámbito hotelero y restaurantes.

¿La fábrica y el local están en el mismo lugar?

Sí, tenemos venta al público en la fábrica, aunque estamos enfocados a la venta por mayor en dietéticas, bares, restoranes, hoteles y eventos.

Para contacto: Av. Sagrada Familia 1178, Córdoba capital. Cel.: (+549351)528 2362.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.