Sinergia Handbags: tu mejor versión

Male Ayerza y Alsacia Verdun son cofundadoras de Sinergia Handbags, una marca de mochilas y bolsos. “Nuestra amistad comenzó en el colegio de nuestras hijas. Male tenía el know how del rubro, por la experiencia con otra marca, y yo venía de otros emprendimientos relacionados con decoración y accesorios, lo cual me dio muchas herramientas en cuanto al manejo de redes y publicidad”, dice Alsacia.

¿Cómo surgió el nombre?

Para elegirlo, buscamos una palabra que resignifique el concepto de que la unión hace la fuerza. Desde un principio lo vivimos y sentimos así. Nos unimos para crear una marca, conscientes de la importancia del trabajo en equipo y del compromiso de trabajar en la mejor versión de uno mismo cada día. Todo esto buscamos inspirarlo en nuestro mensaje diario y en ofrecerle, a quienes nos eligen, productos de calidad y diseño.

¿Qué estilo tienen principalmente los bolsos y mochilas de Sinergia Handbags?

El estilo que nos caracteriza es el chic urbano, el cual plasmamos desarrollando diseños de uso cotidiano. Nuestros productos son para cualquier momento del día, pero con algún toque canchero y actual que lo haga único y particular. No vamos tras la moda. Nuestro foco está puesto en pensar productos atemporales que puedan usarse en cualquier momento, más allá de las tendencias vigentes.

¿Qué importancia tienen los materiales que usan?

Trabajamos con insumos de excelente calidad y mano de obra 100% argentina. Los materiales utilizados son canvas, cuero, lonetas, cierres metálicos y en algunos casos plásticos. Los materiales tienen que ser acordes a la calidad del diseño que desarrollamos.

¿Solo comercializan online?

Nuestro canal de venta es puramente online y focalizado en el mercado local, pero con proyección futura a países limítrofes. Pero tenemos una oficina en Palermo Soho en la cual se pueden realizar cambios o devoluciones. Nos interesa que nuestros clientes estén completamente satisfechos con nuestros productos y servicios.

¿Tienen ediciones limitadas?

Buscamos constantemente sorprender a nuestras clientes, y por eso desarrollamos tiradas limitadas para que cada una se sienta especial y únicas con su Sinergia. Además, como marca, buscamos inspirar a nuestras clientes a que se animen, que busquen su propia identidad y su propio camino, y que trabajen diariamente en ellas mismas, en su ser.

A través de nuestro hashtag #tumejorversion los invitamos a que, además de entrar a la web a elegir su mejor versión de Sinergia, se busquen, se encuentren y se respeten, dejando de lado las modas e imposiciones que vienen de afuera, para animarse de lleno a eso que las hace únicas e irrepetibles.

