Terapeuta Anabela Delvalle

¿Qué es la descodificación biológica?

La descodificación es una ciencia que busca traducir de forma clara un mensaje guardado, encriptado en nuestro subconsciente. Algo codificado es algo no dicho, y todo lo que uno no dice, no expresa, se imprime en el cuerpo. Los síntomas, signos, surgen como un mecanismo de supervivencia, cuando el ser humano está viviendo un estrés y no puede encontrar una solución satisfactoria en un tiempo prudencial, abre paso a que el cerebro resuelva la situación ejecutando sus programas biológicos, que están diseñados inteligentemente desde la naturaleza para esa necesidad. Al no conseguir solucionarlo, la solución demandante es la enfermedad, la vía suplementaria y ganadora encontrada por el cerebro para suplir esa necesidad insatisfecha que puede ser por “falta o exceso”. Nuestro cuerpo biológico y el cerebro son nuestros aliados en esta vida, siempre van a darnos una respuesta cuando para nosotros parece no haber solución al respecto.

Cuando no hay solución externa a esa necesidad, hay una solución interna.

¿Cómo te involucraste con la descodificación biológica?

Desde muy joven fui una eterna buscadora de comprensión, desde lo intelectual y lo espiritual, buscaba comprender el “¿Qué había detrás de los acontecimientos dolorosos?, ¿De qué se trataba la vida realmente?” Hace cuatro años la respuesta me llegó con un acontecimiento familiar que me llevó a indagar un sinfín de terapias, estudios científicos sobre cuanta relación había entre nuestras vivencias y lo que el cuerpo físico expresaba. Desde entonces no he parado de seguir perfeccionándome en el desarrollo de terapias para el bienestar del ser humano en todos sus aspectos.

¿De qué sirve esta terapia?

La descodificación biológica es un camino, que te lleva no solo a la comprensión del lenguaje de tu cuerpo físico, sino a entender que todo lo que has vivido hasta la actualidad en términos de estrés negativo no son más que una mera proyección de situaciones impactantes vividas en tu primer infancia, que aún no has podido resolver y se siguen repitiendo hasta que un día decidís hacer la consciencia de lo que te sucede, ¿Qué hay más allá de esto que está ocurriendo?

Identificando eso que se ha codificado de forma sutil y simbólica en tu subconsciente, en la sesión el consultante manifiesta una abreaccion emocional, se da cuenta de la relación que existe entre lo que hoy le sucede y la relación que tiene con un acontecimiento vivido en su primer infancia. Ahí abre paso a la solución del estrés, comprendemos a partir de ese momento que ya no hay necesidad de que el cuerpo físico siga manifestándose de esa manera.

¿Hay relación de nuestros estreses actuales con nuestros antepasados?

Lo que se transmite a través de los genes es la información, un gen muta en base a la información que contiene, es decir el gen no es la causa sino la consecuencia. Es la información que está como carga genética y en esa información están todos los conflictos no resueltos de nuestros padres, de nuestros ancestros, es decir de ese trangeneracional. Todo esto opera de una forma muy sutil y todos llevamos estas memorias y programaciones. Lo que sucede es que no nos damos cuenta y creemos que somos nosotros esencialmente, pero en la mayoría de los casos no somos nosotros.

Datos del contacto.

Celular: +5492214974424

Mail: [email protected]

Instagram: _Anidesco

Twitter: @Anidesco

Youtube: Ani desco

por CEDOC