Urólogo Mauro Carrillo

Dr, ¿de qué trata su proyecto y con qué finalidad lo llevó a cabo?

La medicina avanza a un ritmo cada vez más rápido. Nuevas tecnologías aparecen día a día, lo que lleva a los profesionales de la salud a estar en constante capacitación. Por otro lado, considero que esto sumado al ritmo de vida actual, dan como resultado una medicina despersonalizada, enfocada en un órgano o en una enfermedad, dejando de lado lo más importante: la atención integral del paciente. Es decir, a veces nos olvidamos que estamos tratando con personas que viven en una sociedad, con distintas expectativas, planes y preocupaciones, y fundamentalmente con distintos niveles de comprensión y entendimiento. Adicionalmente, es muy fácil encontrar información en línea sobre temas de salud, lo que lleva a un exceso de información (y desinformación) de dudosa procedencia y sustento científico.

Lo antes dicho son las bases para pensar en cómo dar una atención médica de calidad: capacitación constante y manejo de nuevas tecnologías, sin dejar de lado el respeto, la empatía y la evaluación integral de la persona. Aprovechando mi pasión por la docencia, el arte y la realización audiovisual es como comencé este proyecto.

¿Cuál es tu formación académica?

Me recibí de Médico en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. Posteriormente hice la residencia de Urología en el Hospital Italiano de Buenos Aires, así como un Fellowship en Patología Retroperitoneal y Cirugía Renal Laparoscópica. Luego, continúe mi capacitación en HoLEP (Enucleación Prostática con Láser Holmium) en la misma institución. También tuve oportunidad de rotar en Nueva Zelanda, país donde se describió esta técnica. He participado en múltiples congresos y jornadas, como así también he podido formarme de técnicas de microcirugía, muy utilizadas en el tratamiento del varicocele o la reversión de vasectomía o vaso-vaso anastomosis.

¿Qué información brinda en su canal de Youtube?

En 2021, en Mendoza, comienzo el eje principal de mi labor informativa: mi canal de Youtube “Urólogo Mauro Carrillo”. Aquí brindo información con evidencia científica de forma didáctica y sencillo de entender, usando distintos recursos audiovisuales como animación stop-motion. El mismo fue reconocido por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Resolución 125/23.

De esta forma trato de realizar un abordaje completo de la salud: desde la labor informativa, con capacitación profesional continua y manteniendo los valores básicos en mi práctica médica, el respeto y la empatía. Aunque mantener el equilibrio es complejo, creo que es un desafío personal y vale la pena recorrer este camino.

Datos de contacto:

http://urologia.ar

[email protected]

https://www.youtube.com/@urologocarrillo

