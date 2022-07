Vida saludable: hacia una sociedad mejor

La clave para mantener una vida saludable está basada en cuatro pilares: la alimentación, el descanso, el placer y la salud mental.

La alimentación representa el combustible que utilizamos para hacer todas nuestras actividades, tanto física como intelectuales, por lo que es lógico pensar que, a mayor calidad de alimentación, mayor rendimiento.

El descanso es lo que nos ayuda a regenerarnos y a establecer un equilibrio entre la energía que consumimos y la energía que gastamos en nuestras actividades diarias. Un buen descanso nos permite no solo recuperar energía, sino también nos ayuda a mantener el buen funcionamiento de nuestro organismo.

El placer o goce, también representa un pilar fundamental y es sumamente imprescindible para poder llevar una vida saludable. Cuando hablamos de goce, nos referimos a aquellas actividades que como individuos realizamos, ya sea solos o en comunidad, y nos generan regocijo. Las expresiones artísticas forman parte de estas actividades, y generan placer no solo a quienes las ejecutan sino además a quienes las observan. Basta con recordar el placer que hemos sentido al escuchar una música agradable, o el recordar la sensación de goce que hemos experimentado al observar una obra de arte para entender la importancia de este concepto y la directa relación que existe entre el goce y las expresiones artísticas, cualesquiera sean sus formas.

Finalmente, el cuarto pilar, y no por eso el menos importante, es la salud mental. Nuestro cerebro es quien comanda todo nuestro organismo y, en consecuencia, una vida saludable está íntimamente ligado a él. Es hartamente conocido que la longevidad está asociada al buen funcionamiento de nuestras neuronas y que ejercitar de manera rutinaria nuestro cerebro, es tan importante como ejercitar el resto de nuestro organismo. “Mente sana en cuerpo sano” reza el dicho popular, y viceversa, podríamos agregar para complementar el concepto.

Al entender el concepto de los cuatro pilares, lo segundo es plantear acciones que nos permitan trabajar en cada uno de ellos.

Respecto a la alimentación, debemos incorporar hábitos saludables, no solo orientados hacia el tipo de comidas que consumimos, sino además manteniendo un orden en cuanto a la frecuencia. Las cuatro comidas diarias son fundamentales en este sentido, y no debiéramos saltearnos ninguna.

Leer los rótulos de los alimentos constituye una buena práctica para entender qué consumimos y para poder elegir y equilibrar de manera consciente nuestra alimentación.

El cuerpo humano debe descansar ocho horas diarias. Nuestro organismo debe resetearse y para ello, los períodos de descanso son fundamentales. ¿hace falta decir que nuestro rendimiento no será el mismo habiendo descansado de manera insuficiente? Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el cansancio, y entendemos muy bien que, para optimizar nuestro rendimiento físico y mental, un buen descanso es preciso.

Invertir horas de nuestro día en actividades que nos dan placer, potencia nuestras habilidades cognitivas. Todos tenemos algo que nos genera placer. Para algunos el placer está en leer un libro, para otros, en escuchar música, en cantar, en pintar, o simplemente en observar un atardecer. Cuando “consumimos” arte, nos llenamos de energía positiva, y cuando “hacemos” arte, estamos generando un flujo de energía positiva que otros pueden captar. De ahí la importancia del arte en nuestras vidas.



Hablamos de alimentación, de descanso y de gozo. El cuarto pilar fundamental de una vida saludable es la salud mental. ¿Qué hacemos para mantenerla? No se trata solo de ejercitar nuestras neuronas con ecuaciones matemáticas o libros sumamente complicados (aunque sin dudas esto es muy beneficioso), sino que se trata también de rodearnos de personas que nos ayuden a pensar y re-pensar nuestra forma de ver el mundo. Se trata de ser buenos ciudadanos para poder tener la “conciencia tranquila”. Se trata de comprender al otro y ejercitar la resiliencia. Se trata de poder expresar nuestros miedos o nuestras incertidumbres sin temor a ser juzgados.

Estos pilares para una vida saludable, una vez que se ponen en práctica, comienzan a girar impulsando unos a otros, volviéndose una espiral (como la espiral de Fibonacci) que va creciendo de manera exponencial. Así es como, el alimentarnos bien, nos hace descansar mejor. El descansar mejor, nos ayuda a encontrar más momentos de placer, y el tener momentos de placer, nos ayuda a mantener una buena salud mental.

