¿Cómo fue el inicio de Yarming Skincare?

Hace 4 años que me dedico al cuidado de la piel en mi consultorio y siempre me costó encontrar productos que sean de calidad, es decir, que no contengan petrolatos, parabenos, sulfatos o que no realicen pruebas en animales. Por eso decidí realizar un cambio: crear mi propia fórmula desde un enfoque saludable y amigable con nuestro cuerpo y con la naturaleza. Con esa intención comencé a gestar Yarming... fue un proceso largo, me llevó más de dos años encontrar un laboratorio que respete mi línea y tramitar todas las certificaciones de Anmat. Hoy estoy feliz de ofrecer los productos con la combinación más potente y efectiva: Tecnología + Salud.

¿Desde cuándo te dedicas a este rubro?

Desde el 2018 me dedico al cuidado de la piel. Soy Dermatocosmeatra matrícula n 34416/21 y desde que tengo 13 años que me interesan los cuidados de la piel. De chica me compraba revistas para estudiar la mejor forma de cuidarla.

¿En que los diferencia de la competencia?

Yarming es una marca que te acompaña y te ofrece asesoramiento. A muchas mujeres nos pasa de comprar un producto porque a nuestra amiga o madre le resultó sin tener idea si nuestra piel lo necesita. A quien no le paso de ir a la farmacia y terminar comprando lo que el farmacéutico "te recomienda” sin conocer tu pie ni tu necesidad. Yarming cuanta con asesoramiento online personalizado donde te ayuda a elegir conscientemente lo que tu piel necesita.

¿Qué objetivos tiene Yarming Skincare de cara a los años venideros?

Mi intención es que Yarming genere conciencia y autonomía en quienes deciden cuidar la salud de su piel, que mis clientes tengan el conocimiento de que no es posible generar hábitos saludables para nuestra piel a través de fórmulas tóxicas. Que para cuidar, fortalecer o sanar la piel es necesario respetar sus límites y necesidades como así también el de nuestra biodiversidad.

Datos de contacto:

Celular: 2995050691

Instagram: @yarming.skincare

Web: www.yarming.com.ar

Mail: [email protected]

por CEDOC