Autos eléctricos: se acelera su llegada

El número no impacta, pero marca una tendencia. Si bien aún son solo 14.174 sobre un total de 400.000 automóviles vendidos en el último año, la cifra indica un crecimiento del 48% respecto a 2023, según datos oficiales. El mercado local está lejos de figurar en los rankings de vehículos comercializados con algún tipo de tecnología híbrida o eléctrica en su motorización. No obstante, la reciente baja de impuestos que incluye a este tipo de unidades abre otro escenario. “Para este 2025, tenemos novedades en materia de electrificación en las gamas de nuestras marcas”, anticipa Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina. “La electrificación es una realidad para Renault, y nuestro objetivo es democratizar el acceso a esta tecnología. La gama E-Tech no solo impulsa la movilidad eléctrica, sino que también ofrece alternativas ecológicas y viables, consolidando nuestro liderazgo en esta transformación”, se suma Pablo Sibilla, CEO de Renault.

Contexto. Si se analiza el panorama global, el balance 2024 cerró con un crecimiento del 25% en unidades vendidas de vehículos electrificados, con más de 17 millones de unidades comercializadas (sumando todos los tipos de híbridos y los 100% eléctricos). Sin dudas, el mercado más avanzado es el de China, que mostró una suba del 40,7% en ese tipo de movilidad y representó el 47,2% de los despachos totales de automóviles, con más de 30 millones de unidades.

En contrapartida, Europa registró una leve baja respecto de años anteriores, aunque sigue siendo la segunda plaza de mayor tamaño, con un 13,6% del global de vehículos electrificados, mientras que Estados Unidos y Canadá representaron un 9% del total. En el resto del planeta, las cifras son menores y, como referencia para esta región, los países que lideran la adopción de la electrificación son Brasil (6,3%, con una suba del 126% interanual) y México (4,7%).

Según un informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), el incipiente mercado eléctrico en Argentina “tiene una dinámica de crecimiento constante. En términos de tecnología, no se observan cambios significativos. Los híbridos no enchufables (HEV) siguen siendo predominantes, con el 86% del mercado, mientras que los Mild Hybrid (MHEV) representan el 9%, y los eléctricos puros (BEV), el 4%. En 2024 se mantuvo la tendencia de crecimiento, impulsado principalmente por las unidades HEV, de la mano de los dos modelos provenientes del Mercosur (Brasil)”. En términos cuantitativos, los vehículos con motorización HEV son los que sostienen las cifras de los últimos años. Si bien su participación perdió algo de lugar en el total, aún representan el grueso de los patentamientos.

Avanzada. En este escenario, las terminales amplían la oferta de este tipo de unidades. Para este año 2025, Stellantis Argentina anuncia novedades que, en el caso de la marca DS, proyecta un “crecimiento exponencial”, destaca Zuppi, con una gama potenciada con la llegada de cuatro vehículos electrificados que, además, ofrece distintos tipos de tecnología aplicada a la electrificación: DS 7 E-Tense (PHEV o híbrido enchufable), DS 3 y DS 4 Mild-hybrid (MHEV o híbridos suaves) y el recientemente lanzado en Francia DS Nº8 (BEV o 100% eléctrico). Por su parte, Peugeot continuará su camino de electrificación con el Peugeot e2008 (BEV o 100% eléctrico).

Por el lado de Fiat, la gran novedad será el lanzamiento, en el segundo semestre, del Fiat 600 MHEV. “En nuestro grupo, estamos comprometidos con ofrecer una amplia variedad de productos electrificados en todas nuestras marcas, cada una con un perfil de usuario bien definido. Sin embargo, no buscamos subirnos a la ola de la electrificación sólo por el hecho de sumarnos a una tendencia, especialmente en lo que respecta a vehículos enchufables. Nuestro principal objetivo es garantizar una experiencia de uso óptima para nuestros clientes, y sabemos que esto no solo depende de nuestros productos, sino también de la infraestructura de recarga, tanto privada como pública”, subraya Zuppi.

La francesa Renault es otra de las que apuesta por este segmento. Sibilla explica que la automotriz “cuenta con la gama E-Tech, la oferta de vehículos eléctricos más completa del mercado argentino, conformada por tres modelos 100% eléctricos: Kwid (vehículo urbano), Kangoo (utilitario urbano) y Megane (urbano con tecnología avanzada y de alta gama)”. Y amplía: “en marzo, llegará al mercado el Arkana, el primer modelo mild hybrid de la marca en el país, marcando un nuevo hito en nuestra estrategia de electrificación”.

La estrategia de esta automotriz, indica Sibilla, se orienta “a un crecimiento gradual y sostenido en el segmento eléctrico e híbrido, en línea con la evolución de la infraestructura de carga en Argentina. En ese sentido, buscamos consolidar nuestro liderazgo en movilidad eléctrica con una gama diversificada de vehículos para diferentes segmentos, incluyendo un utilitario como Kangoo E-Tech, para empresas y flotas comerciales; una alternativa accesible para la movilidad urbana, como el Kwid E-Tech; y, por último, un modelo tecnológico y aspiracional que introduce lo último en materia de innovación”. Y cierra: “Nuestra visión es seguir ampliando la oferta de electrificación en el país, fortaleciendo el ecosistema de vehículos eléctricos y contribuyendo al desarrollo de movilidad más sostenibles”.

En un mercado en expansión, la oferta de automóviles eléctricos busca consolidar su crecimiento y sube la tensión.

por Marcelo Alfano