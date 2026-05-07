El fin del plazo fijo: ¿hacia dónde va el dinero de los argentinos?

Durante años, el plazo fijo fue el refugio predilecto del ahorrista argentino. Sin necesidad de conocimientos financieros, con solo ir al banco y depositar el dinero, la promesa era simple: en 30 días, más plata. Durante gran parte de 2025 fue una inversión ‘útil’, pero en 2026, perdió su atractivo.

Es un cambio no menor. Marca un quiebre en el comportamiento del ahorrista promedio, que empieza a enfrentarse a una pregunta incómoda pero inevitable: ¿qué hacer con los pesos cuando las herramientas tradicionales ya no alcanzan?

Según datos del Banco Central, la tasa nominal anual (TNA) promedio para plazos fijos minoristas se ubica en torno al 19% -con entidades que ofrecen hasta un 15% de TNA como mínimo-.

En términos mensuales, ese promedio equivale a un rendimiento cercano al 1,6%. El problema es que la inflación más recientemente presentada, del mes de marzo del 2026, medida por el INDEC, fue del 3,4% mensual, más del doble de lo que rinde un plazo fijo tradicional.

Y no se trata de un mes aislado. La inflación acumula 10 meses consecutivos sin bajar. El índice interanual alcanza el 32,6%, mientras que en los primeros meses de 2026 ya suma un 9,4%, por encima del 8,6% registrado en el mismo período del año anterior.

Lejos de revertir esta situación, las señales del Banco Central van en otra dirección. En el último mes, redujo los encajes bancarios en 5 puntos porcentuales y flexibilizó las exigencias de integración del 75% al 65%. La medida apunta a reactivar el consumo y la actividad económica, pero también deja un mensaje implícito: las tasas seguirán bajas por un tiempo. Esto hace aún más difícil que el plazo fijo tradicional recupere atractivo en términos reales.

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) tampoco cambian demasiado el panorama. Aunque se espera una desaceleración de la inflación —con estimaciones del 2,6% para abril y 2,3% para mayo—, los niveles proyectados siguen estando por encima del rendimiento de los instrumentos bancarios tradicionales.

El giro hacia instrumentos que ajustan por inflación. Frente a este escenario, el comportamiento del mercado empieza a cambiar. Crece el interés por instrumentos que ajustan por inflación, como el plazo fijo UVA o los bonos CER. Durante abril, por ejemplo, se lanzó una nueva versión de plazo fijo UVA que paga intereses mensuales, aunque mantiene el capital inmovilizado hasta el final del período, que puede extenderse hasta 1095 días.

Si bien esta opción resulta atractiva para proteger el ahorro, la falta de liquidez sigue siendo una barrera para muchos ahorristas. Por eso, ganan terreno alternativas como los bonos indexados, entre ellos el TZXS8, que ofrece una tasa interna de retorno anual del 8,6% por encima de la inflación. Lo que muestran los datos es que el ahorrista argentino ya no puede permanecer estático. Con una inflación que supera ampliamente a las tasas bancarias (32,6%), dejar el dinero en una caja de ahorro o en un plazo fijo tradicional implica, en la práctica, perder poder adquisitivo. En este contexto, según los expertos financieros, no hacer nada también es una decisión —y generalmente, una costosa.

Conclusión. El fin del plazo fijo como opción “automática” deja una enseñanza más profunda: entender el contexto económico se vuelve indispensable para tomar decisiones financieras. La educación financiera no es solo una herramienta para invertir mejor, sino para interpretar qué está pasando y elegir con mayor criterio qué hacer con el dinero.

En un escenario donde las reglas cambian, contar con información y formación ya no es una ventaja, sino una necesidad. Porque, en definitiva, no se trata solo de cuánto se gana, sino de cuánto se conserva en el tiempo. Y en la Argentina de hoy, esa diferencia puede medirse en pesos —o en lo que ya no pueden comprar.

por M.A.