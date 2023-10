Mirada lejana y para todos

Más allá del contexto inestable de la macroeconomía, algunos sectores viven una realidad que les permite pensar en el mediano y largo plazo, asumiendo políticas que le permitan competir en el futuro. Un caso es el segmento de los electrodomésticos. Por un lado, la fabricación mostró una mejora en los últimos años, según un informe de la consultora Claves. “Al analizar la producción, teniendo en cuenta los componentes del IPI manufacturero publicado por el INDEC, se registró́ una suba de 22,1% entre 2018 y 2022. Esta dinámica de crecimiento que se observó́ en los últimos años fue heterogénea y se explicó́ principalmente al fuerte dinamismo que tuvo en 2021 y 2022”, indica el relevamiento.

En cambio, el impacto del escenario 2023 se siente: “en los primeros meses de 2023 comenzaron a observarse señales de debilidad en la dinámica de la actividad económica. En efecto, la fabricación de electrodomésticos registro una merma de 6,7% interanual en el primer semestre de 2023, mostrando un deterioro con relación con la dinámica del año anterior. Esto obedeció́ a factores tales como el deterioro que viene experimentando el salario real y el crédito al consumo, que le restaron dinamismo a la demanda”, agrega Claves.

Las empresas muestran señales de mejoras en 2021 y 2022, en línea con el repunte que de la actividad. “Por un lado, la morosidad es baja en términos generales y por otro, la rentabilidad evidencia mejoras, luego del deterioro de los últimos años. De este modo, el clima del sector es moderado, en donde se está́ buscando consolidar las recientes mejoras que se observó́ y mejorar los problemas relacionados con las restricciones a las importaciones, mejorar la productividad para ampliar mercados externos, incremento de costos importados”, amplía.

Futuro. La realidad no impide que algunas empresas se muevan de cara a los que vendrá. Newsan es una de ellas. “En un mundo cada vez más consciente de la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad social, es fundamental dar a conocer iniciativas como ‘Newsan IN’, un programa que lanzamos en 2016 con el propósito de abordar la problemática de los desechos eléctricos y electrónicos. ‘Newsan IN’ se ha convertido en un modelo ejemplar de negocio inclusivo basado en la economía social y circular”, explica Marcela Cominelli, Gerenta Senior de Legales, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Newsan.

El corazón de esta iniciativa es un Programa de Capacitación que ha proporcionado a sus participantes más de 380 horas de formación, que no solo se enfoca en transferir habilidades técnicas para la reparación de electrodomésticos, sino que también se centra en el desarrollo de habilidades de gestión y en la creación de un proyecto de vida. “De esta manera, Newsan IN no solo alarga la vida útil de productos, sino que también empodera a individuos que enfrentan barreras para ingresar al mercado laboral”, destaca Cominelli.

Inclusivo. Un aspecto fundamental de ‘Newsan IN’ es su “compromiso” con la inclusión social, por cuanto “se trata de un programa que trabaja arduamente para brindar oportunidades a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, incluyendo jóvenes que buscan su primera experiencia laboral, mujeres, personas trans, adultos que han quedado fuera del mercado laboral y aquellos con un bajo nivel educativo”, subraya la ejecutiva.

El enfoque de Newsan IN no se limita únicamente a lo técnico; sino que también se ocupa por el desarrollo personal y el crecimiento como emprendedores. De esta manera, el programa se compone de un 40% de habilidades técnicas y un 60% de aspectos relacionados con el proyecto de vida y el proyecto laboral. “Esto significa que no solo se enseña a reparar electrodomésticos, sino que se cultiva la mentalidad emprendedora”, agrega.

Actualmente, 13 Unidades de Trabajo están en funcionamiento, cinco de las cuales se dedican a la reparación técnica y ocho a la venta de productos reacondicionados. Además, a través de ‘Newsan IN’, se ha desarrollado el primer Marketplace de productos 100% reacondicionados. Asimismo, Los resultados muestran que, en 2022 se han reacondicionado más de 9.800 productos eléctricos y electrónicos, logrando una tasa de recupero del 60%. “Este esfuerzo ha evitado la generación de 229 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estos logros son un testimonio del compromiso de ‘Newsan IN’ con la sostenibilidad, la inclusión social y el impacto positivo en la comunidad”, destaca Cominelli.

Cabe destacar que este programa no se trata de un esfuerzo aislado, sino que la empresa cuenta con el respaldo de la Fundación Tzedaká para la gestión de productos con potencial de reparación y su distribución hacia las Unidades Productivas. Además, se asegura de una disposición adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en cooperación con la Cooperativa Bella Flor.

“Newsan IN es un ejemplo inspirador de cómo la innovación y la responsabilidad social pueden unirse para transformar vidas y proteger nuestro planeta. Esperamos que más empresas y organizaciones sigan implementando este tipo de iniciativas y se sumen a la economía social y circular. El futuro de la sustentabilidad y la inclusión es también responsabilidad del sector privado facilitando oportunidades”, concluye Cominelli. Donde algunos ven negocios, otros buscan proyectar más allá del horizonte.

por Marcelo Alfano