2024 una hoja en blanco, ¿qué vas a hacer?

Es una fecha donde muchos se hacen planteos, y he oído varios cuestionamientos como éstos:

Tengo un trabajo que me da para vivir muy bien, con vacaciones y fines de semana libres...

Tengo pareja desde hace tres años y tenemos planes de futuro...

Vivo en una ciudad que me gusta...

Sin embargo, aunque lo tengo todo, no se refleja en cómo me siento. No siento ese éxito dentro de mí.

Sé que muchas personas querrían la vida que tanto me he esforzado en construir. ¿Por qué yo no soy capaz de valorarla?

Y creo que esto sucede porque tomamos como propia una definición de éxito que no es nuestra

Así que hoy te invito en este nuevo año a que analices como te sentís y si te sentís como querés. Y éxito fuera, no es éxito dentro.

Puedes tener un trabajo, una pareja, amigos, y todo lo que se supone que hay que tener para proyectar la imagen de una vida exitosa. Y con ello, sentir que no vives en tus términos. Porque lo de dentro y lo de fuera, está desalineado.

Por eso, en las consultas partimos de dentro hacia afuera. Y no al revés. Solo así te aseguras de enfocarte en lo que tú quieres y no en lo que se espera de ti. Partir de cómo te quieres sentir tú y diseñar opciones que te acercan. Alinear tu interior y exterior para que vayan de la mano y no exista un abismo entre ellos. Esto es importante desde la biodescodificación porque cuando hay incongruencias o insatisfacción es donde comienzan los síntomas.

Así que si bien no te conozco, te reto y te desafío a que este 2024 vayas por lo que quieras y que seas lo que quieras ser.

¡Feliz Año!

Cariños

Cecilia.

www.lifestylemedicineandcoach.com

@lifestylemedicineandcoach

por CEDOC