Arte con pasión: del deber ser al sentirse y vivir realizado

Los inicios en la pintura siempre son en la infancia cuando sentís felicidad al hacer un dibujo, lo lúdico te llena. Con cierta habilidad innata cuando termino el colegio secundario le planteo a mis padres de seguir Bellas Artes, pero mis padres con todo el cariño y preocupación por mi futuro, me lo quitan de la cabeza con la idea de que posiblemente muera de hambre… La alternativa fue la facultad de Ciencias Económicas donde me termino recibiendo de Contador Público, casi lo mismo.

De todas formas nunca dejé de ir a talleres de pintura.

Ese canje de seguridad económica por dejar de lado una vocación llega un momento que eclosiona.

Ser Contador aunque me iba “socialmente bien” me hacía profundamente infeliz. El fallecimiento de mi padre me hizo replantear mucho la vida. Esa crisis me volvió a acercar a la pintura como válvula de escape. De a poco comencé a participar en concursos y a realizar mis primeras exposiciones.

Conectándome con los pintores que uno admira, conocí a Georg Miciú en San Martín de los Andes, y él me motivó a dedicarme de lleno a la pintura.

No fue una decisión fácil ni romántica dejar todo, quemar el título de contador cortar con el sistema e irme a vivir de la pintura en la montaña!

Era, más o menos, elegir la seguridad económica contra el vivir de lo que te gusta, era dejar de ser lo que me pidieron que fuera contra ser uno mismo, era seguir en esas vidas “mentirosas” o ser lo que Dios quiere de mí. Fue volverme a encontrar con el dilema del fin de la secundaria, pero ya conocía cómo terminaba.

Paula, mi esposa, me apoyo muchísimo, no cualquier esposa está de acuerdo en seguir a su marido en un cambio de vida como este.

Desde enero de 2008 vivo en San Martín de los Andes, pintando.

No es un idilio, no es Heidi, ni una película romántica, pero no se dan una idea de la satisfacción tan grande que se siente de poder vivir de lo que uno ama hacer.

Desde entonces he realizado gran cantidad de muestras y exposiciones.

Hoy mis obras se pueden encontrar en las principales Galerías de Arte de Buenos Aires, y en colecciones particulares de todo el mundo.

Mi próxima muestra la realizaré el 13 de marzo en la galería Los Coleccionistas.

