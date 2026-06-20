Betiana Bradas presentó Portals of Perception, una muestra sobre nuevas formas de mirar y sentir

La artista multidisciplinaria Betiana Bradas presenta Portals of Perception, una exposición que propone pensar la pintura y la forma como territorios de tránsito emocional. La muestra, que se inauguró el pasado 19 de junio en Lennox Hotels Miami Beach, reúne obras donde el color, la materia y la geometría funcionan como puertas hacia estados sensibles, más que como representaciones de un lugar concreto.

En esta nueva serie, Bradas trabaja con capas translúcidas, gestos suspendidos, campos cromáticos vibrantes y estructuras abiertas. Su búsqueda se ubica en un punto intermedio entre lo íntimo y lo desconocido, entre aquello que la mirada alcanza a percibir y aquello que todavía permanece en el terreno de la imaginación.

El título de la exposición no es casual. Portals of Perception plantea la obra como un umbral: una zona de paso donde el espectador puede detenerse, observar y dejar que la imagen modifique su foco. En lugar de construir escenas cerradas, la artista propone estados de percepción. Cada pieza parece abrir una posibilidad distinta, una forma de mirar lo que todavía no existe del todo.

Uno de los elementos centrales de la muestra es el uso del rosa, un color recurrente en la serie. En la obra de Bradas, esa tonalidad deja de funcionar únicamente como recurso estético para convertirse en una frecuencia emocional asociada a la sensibilidad, la expansión y la posibilidad. En sus composiciones, el color no decora: vibra, atraviesa y organiza el clima de cada pieza.

La exposición reúne trabajos realizados en distintas técnicas y soportes. Entre las piezas se encuentran obras de técnica mixta como Avanzar y Nuevas oportunidades, ambas de 2020; pinturas acrílicas como Frecuencia, de 2026; serigrafías como Enlace, de 2023; y una serie de esculturas en aluminio, entre ellas Origen, Destino, La llave, Trascender y Umbral.

Ese cruce entre pintura, gráfica y escultura permite reconocer una constante en su producción: la exploración de la forma como lenguaje emocional. Las obras no buscan narrar una historia lineal, sino generar una experiencia contemplativa. La percepción aparece como un territorio en movimiento, abierto a nuevas interpretaciones y a distintas maneras de imaginar el futuro.

En algunas piezas, la gestualidad pictórica se expande a través de manchas, líneas y superposiciones cromáticas. En otras, la artista se acerca a formas más geométricas, donde el vacío, el círculo, la abertura y la estructura funcionan como símbolos de pasaje. La idea de portal aparece entonces no solo como concepto curatorial, sino también como forma visual.

Nacida en Rosario, Betiana Bradas desarrolló una práctica artística que cruza pintura, fotografía, escultura, curaduría y diseño. Su obra refleja una investigación constante sobre la forma, la materia y la emoción, atravesada tanto por su experiencia personal como por una sólida formación académica.

A lo largo de su carrera, amplió su mirada artística a través de estudios y programas en Argentina y en el exterior, incluyendo experiencias vinculadas al arte contemporáneo y las prácticas curatoriales en ciudades como Nueva York y Berlín.

Su trabajo fue exhibido en galerías y ferias internacionales en ciudades como Miami, Nueva York, Amsterdam, Oxford, Dubai, Venecia, Madrid, Barcelona y París. Además, dirigió sus propios espacios de arte en Rosario, Buenos Aires y Madrid, desarrollando proyectos ligados al arte contemporáneo, la gestión cultural y el diseño.

Parte de su obra integra colecciones como las del Museo de la Memoria y el Museo de las Américas. También fue reconocida como artista distinguida en su ciudad natal, consolidando una identidad creativa marcada por la exploración, la sensibilidad y el vínculo entre estructura, emoción y raíces.

Con Portals of Perception, Bradas vuelve a situar su obra en una zona donde el arte no se limita a ser observado, sino que invita a atravesar una experiencia. En ese recorrido, la percepción deja de ser una certeza y se convierte en movimiento: una forma de abrir nuevas posibilidades para mirar, sentir e imaginar.