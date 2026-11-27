El mar de Comodoro Rivadavia, los recuerdos de la infancia y la capacidad de los aromas para evocar momentos dieron origen a BY COREL, una marca de perfumes que encuentra en las experiencias personales su principal fuente de inspiración.

Desde niña, su creadora encontró en el mar patagónico un refugio. El sonido de las olas y el característico aroma salado formaron parte de una conexión que, años después, al dejar Argentina, adquirió un nuevo significado.

Lejos de su país, descubrió que las fragancias eran capaces de transportarla a su infancia y acercarla a sus afectos. Así surgió la idea de desarrollar perfumes que transmitieran parte de su historia y, al mismo tiempo, permitieran a cada persona conectar con sus propias emociones y recuerdos.

El proyecto se concretó junto a un grupo de amigos de España y Polonia, quienes aportaron sus conocimientos al desarrollo de la propuesta.

Una identidad inspirada en la Patagonia

El distintivo color azul de la marca refleja los atardeceres sobre el mar de Comodoro Rivadavia. Esta elección representa el origen de una identidad que invita a soñar, anhelar y vivir con intensidad cada momento.

Su propuesta se centra en la perfumería como una forma de expresión personal, donde cada aroma acompaña la identidad de quien lo lleva y se convierte en una manera de dejar huella.

Actualmente, la marca cuenta con tres fragancias que representan diferentes universos emocionales: Dialma, que refleja la reconexión con uno mismo y el viaje hacia el interior; Invisible Desiré, que evoca el encuentro de los amantes, la pasión y la intimidad; y Sharing Concept, que simboliza la celebración a través de una composición fresca, sofisticada y multidimensional, con notas de uvas, grosella negra, pétalos de rosa y vetiver.

Cada una propone una experiencia diferente, con las emociones como hilo conductor de la colección.

De un sueño personal a un proyecto internacional

Con el paso del tiempo, BY COREL evolucionó de una inquietud personal a un proyecto colectivo, enriquecido por viajes, experiencias e inspiraciones de diferentes rincones del mundo.

Cada fragancia atravesó un proceso de creación, prueba y perfeccionamiento, en el que la dedicación y el compromiso permitieron materializar la visión original.

De cara al futuro, la marca proyecta ampliar su presencia internacional y alcanzar un mayor reconocimiento en Argentina, un objetivo que adquiere un significado especial para su creadora por el vínculo que mantiene con sus raíces.

Con la intención de llegar a nuevas personas y mercados, la propuesta busca continuar creciendo sin perder la esencia que motivó su nacimiento: celebrar la vida y la capacidad de los aromas para preservar los recuerdos.

Instagram: @corelnacelenko_ / @by.corel

por CONTENT NOTICIAS