Cecilia del Pozo: ¿PARA QUÉ NECESITO UN COACH ONTOLÓGICO?

En el transcurrir de mi vida personal y profesional he escuchado, en repetidas ocasiones expresiones como “tengo un deseo personal que hace unos años quiero lograr y postergué por diferentes motivos”, “los problemas y conflictos de mi empresa me aturden”, “los vínculos personales se estancan”.

Deseos. Anhelos. Ganas. ¿Y qué hacen con eso?

¡Nada! Sólo queja, quedándose ahí, lamentando, resintiendo, resignando, llenándose de excusas y limitaciones, siempre externas, por cierto, responsabilizando a las “condiciones adversas ”de su “no hacerse cargo” de accionar, sabiendo que su existencia y su realidad actual requiere y conmina a que lo haga.

Extensa es la lista de situaciones en las que se suele poner el foco afuera. Mi equipo de trabajo no me reconoce como líder. Mi organización no crece. No puedo resolver los conflictos. Emigré y estoy desolado. Transito un divorcio. Insatisfacción laboral. Mi carrera no me gusta. No se liderar espacios. Ascendí en una organización y no sé qué hacer. Me comunico muy mal. Me desbordo emocionalmente. La ira me paraliza. Mis vínculos afectivos no duran. Mis parejas me dejan. No puedo vincularme con mis hijos. No se pedir, acordar acciones, entre otros y tantos mundos y personas existan.

¿QUÉ NECESITO?

Explorarme, sentirme, observarme, quebrarme, detectar que me sucede para salir, y a partir de mi “NO”,“BASTA”, “NO QUIERO ESTO”, elegir diseñarme para potenciarme y expandirme en un mundo tan caótico, frágil y disruptivo y desde ahí, decidir a qué me comprometo conmigo. Compromiso que impactará en mi entorno, en mi hacer y mi obtener, como una mirada sistémica y circular.

Para esto sirve el Coaching Ontológico Profesional. Para APRENDER. Aprender que, a partir un deseo, de un querer hacer o dejar de hacer, de conservar lo que estoy perdiendo, de convivir en una realidad que no satisface mis sueños, de “quiero y no puedo”, “quiero y no veo opciones”, “quiero y no sé cómo”, “ya está” puedo transformar mi mirada lineal de lo que me ocurre. Aprender a OBSERVAR otras opciones que ofrezcan posibilidad de transformarme, con los recursos que poseo y que no puedo evidenciar en mi contexto actual.

Entonces me preguntás ¿Qué es el COACHING ONTOLOGICO PROFESIONAL?

Es una profesión que te asiste en lo mencionado. Que requiere de quien la ejerce, como yo, mucho aprendizaje, trabajo, experiencia, certificación. Que tiene método, que es profundamente ética, que conlleva en los coaches una constante transformación personal, para lograr nuestra propia evolución creativa e innovadora, independientemente si venimos de alguna otra profesión, como en mi caso (abogada, negociadora, docente, mediadora) o si la abrazamos desde el inicio de nuestra vida laboral. Es una profesión que, a mi criterio, permite construir vínculos de paz, sembrar transformación propia y social, cultural, empresarial, trabajar contra la violencia y la discriminación, basada en la diversidad, el respeto y la dignidad humana.

En definitiva, asiste para construir paz individual, con un otro y con el contexto que nos rodea.

¿PARA QUE NECESITO ENTONCES UN COACH?

Para que a partir de ese “BASTA, NO QUIERO MAS ESTO, NO ME SIENTO BIEN ASI”, descubrir todo el potencial que poseo. ¿Qué me traba? Explorémoslo a través un proceso de conversaciones para validar tu existencia y tu ser, para encontrarte, desde una mirada amorosa, respetuosa, vulnerable y cálida. Para evolucionar.

Especialidades en esta profesión hay muchas y cada vez más. Empresarial, ejecutivo, emocional, de vida, educativo, jurídico, deportivo, entre otras. Para mí y sólo para mí, el coaching ontológico es el que permite transitar un viaje desde mi hoy para mi futuro, diseñándolo, sin asesorar, sin juzgar, sin opinar, sólo acompañando, asistiendo, escuchando y preguntando, casi invisible para “dejar aparecer” a quien inicia el proceso, el coachee.

¿COMO SE HACE?

Iniciando este proceso transformador, desafiante, comprometido, viendo otros paisajes de tu vida y de tu contexto, reconociendo, validando, aprendiendo de errores y creencias limitantes, através de CONVERSACIONES confidenciales, para descubrir desde el cuerpo, las emociones y el lenguaje, qué deseas elegir, quién elegís estar siendo y qué compromiso asumís para cambiar.

Puro proceso personal que despeje la ceguera y te haga ver otros caminos de posibilidades!

¿Y PARA QUE QUERRIAS HACER ESTO?

Esa será tu exploración, tu sentido de existencia, tu descubrir. Tal vez para lograr bienestar personal y relacional, para sentirte más pleno, tal vez para aceptar el pasado y construir desde hoy, para potenciarte, para focalizar en lo que te propones en tu vida personal, social, laboral.

Cada persona tendrá sus motivaciones y esa será tu búsqueda hacia ese espacio interior de autoconocimiento. Quizás para encontrar el sentido de tu vida y trascender para vivir y convivir.

Si necesitas asistencia profesional te invito a iniciar un proceso de coaching ontológico.

por CEDOC