CONECTANDO CON TU PROPIO WI-FI

Habrás notado que en el día a día realizamos distintas actividades, algunas las hacemos de manera consciente, conectados con el momento presente, y otras en piloto automático. La mente tiene la costumbre de viajar al futuro y al pasado, perdiéndonos del aquí y ahora.

Como dice Eckhart Tolle: “Cuando te bañas, piensas en el desayuno; cuando desayunas, piensas en el trabajo; en el trabajo, piensas en la salida; saliendo, piensas en llegar a casa; estando en casa, piensas en el día de mañana. Hoy no has estado en el presente, hoy no has vivido en el ahora. Te estas perdiendo de la vida misma”.

¿Te sentís identificado con esto? ¿te pasa a vos? A nosotros nos pasa, y nos sigue pasando, pero ya con menos frecuencia. Encontramos una hermosa herramienta que nos hace frenar la mente y el constante parloteo que nos dispersa, lo que a su vez puede decaer en ansiedad. Siempre estamos con pensamientos, pero al practicar la meditación, bajamos la velocidad de los mismos.

La meditación como práctica diaria nos puede facilitar estar en el momento presente, dando descanso a la mente, un descanso activo. No es irse a dormir (que para que sepas tu mente sigue trabajando). Meditar es decirle conscientemente a tu mente “tenes vacaciones por unos minutos”. Algunos lo llamen desconectar, otros conectar, nosotros lo vemos de ambas maneras ya que estarías desconectando de los factores externos que nos desvían de nuestro interior, de los constantes pensamientos que tu mente tiene; y al mismo tiempo conectando con tu cuerpo y con lo que sucede en tu interior.

Para meditar, existen muchas maneras, en principio te sugerimos que busques un lugar cómodo para estar unos minutos, donde no te interrumpan ni haya distracciones. Una forma sencilla y práctica que usamos nosotros, es en base a la idea que nos da el maestro Sri Sri Ravi Shankar: soltar y permitir que los pensamientos vayan y vengan sin resistencia, como si fueran nubes que pasan sobre el cielo y siguen su curso. Si intentas eliminarlos porque no te gustan, más se quedarán; si quieres que se queden porque son agradables, te distraerás y no te permitirán darle el descanso que tu mente necesita.

Si te interesa el tema de la meditación y estar más en el momento presente, podes contactarnos y con gusto te guiaremos en este camino. Te incentivamos a que puedas conectar con tu propio wi-fi, que sólo vos tenes la clave para ingresar a tu interior.

por CEDOC