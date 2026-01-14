CORRUPCIÓN EN CHUBUT: EL MODELO TORRES

Es hora de que el pueblo chubutense tome conciencia y conciencia social sobre la realidad que atraviesa la provincia y deje de engancharse con la virtualidad que el gobierno vende a través de los medios de comunicación. La propaganda no tapa el hambre, no apaga los incendios, no devuelve a los desaparecidos ni trae justicia a las familias que entierran a sus muertos.

Bajo ningún punto de vista se puede tolerar a un matón y delincuente al frente del poder, de ningún Poder. Tampoco se puede seguir aceptando que, mientras Chubut tiene hambre, se incendia la provincia, se desaparecen personas, ocurran asesinatos a escasas cuadras de la Comisaría Primera, de la Unidad Regional y del Ministerio Público Fiscal, y sean las propias familias las que deban salir a rastrillar para encontrar a sus seres queridos asesinados. No hay recursos para seguridad, la policía está abandonada, el Poder Judicial aparece manipulado y el Poder Legislativo reducido a una estructura de imberbes, incapaces de cumplir su función básica de control.

Los funcionarios públicos se sometieron voluntariamente al escrutinio público. Ignacio Torres, gobernador, no es ajeno a esto. La rendición de cuentas es un derecho constitucional y una obligación democrática. Quienes denunciamos estamos protegidos por la ley, y los fiscales deberían, al tomar conocimiento de la sospechas de delitos contra funcionarios públicos, investigar de oficio.

Por ejemplo, la conducta de Torres y su entorno se encuadrarían en la comisión de los siguientes delitos: Cohecho activo y pasivo, Negociaciones incompatibles con la función pública, Abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, Encubrimiento agravado, Malversación de caudales públicos, Prevaricato judicial y Violación de los deberes de transparencia y publicidad de los actos de gobierno, entre otros fácilmente identificables. La omisión de los fiscales de impulsar dichas investigaciones, estando legalmente obligados a hacerlo, podría a su vez encuadrar en la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Hablemos entonces de cómo Torres fue ganando en corrupción. Esta será una introducción necesaria, donde la pauta publicitaria y el funcionamiento del Poder Judicial aparecen como el puntapié para entender un entramado mucho más amplio. Este texto no se agota aquí, por lo que no será el primero.

No me olvido de las 22 desapariciones en una sola ciudad, hombres, mujeres y niños que salieron de sus casas y se los tragó la tierra o el mar. No me olvido de las muertes por corrupción estatal, como los casos de Valeria Schwab y Diego Serón. No me olvido del negocio de la pesca, de los permisos que se otorgan sin control, de lo que ingresa por los puertos, ni del monopolio del combustible para la flota amarilla en manos de familiares del gobernador. No me olvido de los casi 6.000 empleos perdidos, que son 6.000 familias empujadas a la vulnerabilidad laboral. No olvido la persecución a la oposición; del hostigamiento a nuestros pueblos originarios; de la obra pública cobrada y no realizada; de los palazos a los docentes; del fraude de las viviendas sociales del IPV; ni de los empleados públicos amenazados, perseguidos o despedidos por hablar del despotismo de Torres.

Todo forma parte del mismo sistema. Nada es casual. Nada es aislado.

CORRUPCIÓN EN PAUTA PUBLICITARIA.

GASTO DE 30.000.000.000 DE PESOS EN DOS AÑOS.

Billetera mata gestión. Pagando pauta y comprando medios la gestión del gobierno del Chubut se ejerce sin políticas públicas; gestión que no existe pero le dan vida con publicidad. Se vende.

Torres utiliza la publicidad como herramienta de poder ya que él mismo tiene una evidente incapacidad en el ejercicio de la función pública; por lo tanto, convierte la publicidad en un mecanismo de disciplinamiento. En la Chubut de Ignacio Torres, la pauta pública expone una lógica preocupante de corrupción, de concentración de poder y silencio oficial.

A enero de 2026, los registros oficiales permiten contabilizar más de 4.160 contratos vinculados a publicidad y comunicación, una cifra descomunal para una provincia con severas restricciones presupuestarias por un gasto que asciende a más de 30 mil millones de pesos. Sin embargo, ni siquiera ese número es definitivo porque al menos 201 contratos no fueron publicados en el Boletín Oficial. No están disponibles para la ciudadanía. No fueron explicados. Y frente a cuatro pedidos formales de acceso a la información pública, el Ejecutivo optó por no responder. El silencio no es administrativo, es político. Este silencio oculta lo que no se puede comprar con pauta, la corrupción sistemática de Torres.

La investigación del periodista independiente Luis Dupuy muestra un patrón inquietante. Por ejemplo, un solo medio, Radio Visión de Comodoro Rivadavia, habría recibido alrededor de 177 millones de pesos. Dupuy aclara que no se puede controlar el sistema, lo que vuelve el dato aún más alarmante. Si eso concentra un solo medio, ¿cuánto suma el total real?

El esquema se completa con la tercerización masiva de la comunicación estatal en una sola empresa de medios digitales radicada en Córdoba, que concentró contratos por más de $4.000.000.000 (cuatro mil millones) mediante adjudicaciones directas. Solo entre 2024 y 2025, dicha firma recibió al menos $3.020.000.000 (tres mil veinte millones) por un contrato de cinco meses y otros $543.000.000 (quinientos cuarenta y tres millones) por servicios previos de comunicación institucional. Todo ello sin licitación pública, sin informes oficiales de resultados, sin métricas de impacto difundidas y sin auditorías independientes conocidas que permitan evaluar la razonabilidad y eficacia del gasto.

Mientras tanto, decenas de medios provinciales activos - medios que no comen de la corrupción ni hacen periodismo delincuente - no registran asignación de pauta oficial. Pero otros, recibieron aumentos superiores al 900% sin criterios públicos que los justifiquen. No hay estudios de audiencia, ni informes técnicos, mucho menos transparencia.

En una provincia atravesada por conflictos sociales, déficit estructural y demandas urgentes, el manejo de la pauta oficial no es un detalle administrativo sino una señal corrupta de gobierno. La forma en que se distribuyen los recursos destinados a comunicación revela prioridades, alianzas y límites. Cuando esa política se ejerce sin control ni explicaciones públicas, el daño no se agota en el presupuesto sino que se proyecta sobre la calidad institucional, la libertad de prensa, la salud de la democracia y la calidad de vida de los chubutenses.

Torres se vuelve un caso casi pedagógico. Alguien cuyo recorrido público no registra experiencias laborales fuera del Estado pasa, de un día para otro, a administrar miles de millones de pesos como si se tratara de una extensión natural de su propio sueldo. Cuando la única relación conocida con el dinero fue siempre cobrarlo del Estado, no sorprende que se lo gestione sin límites. A eso se suma una lógica propia de una dirigencia políticamente liviana y vaga, para la cual la publicidad aparece como el comodín más tentador y fácil de repartir. La pauta se convierte así en la teta de una gestión sin oficio ni responsabilidad, usada para tapar vacíos propios, comprar adhesiones instantáneas y fabricar autoridad donde no la hay. Es el síntoma de una formación política que administra con caja y sólo tiene poder con propaganda.

LA JUSTICIA ADMINISTRADA POR TORRES.

En Chubut la independencia judicial es gestión Torres.

El Superior Tribunal de Justicia chubutense, lejos de ejercer control sobre el poder político, aparece integrado a un esquema en el que se cuidan entre ellos, se pasan la pelota y las denuncias por corrupción desaparecen sin rastro. Los siguientes ejemplos de la corrupción judicial de Torres se dieron tan solo en el año 2025.

La Asociación de Magistrados denunció corrupción contra todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia y, en lugar de investigarse el contenido de la denuncia, el aparato estatal reaccionó con un carpetazo contra el presidente de la entidad, el Juez Petris. Sucedió lo obvio en un régimen dictatorial con maniobras burdas de encubrimiento: si se denuncia al poder entonces hay que aniquilar públicamente al denunciante.

Otro caso, es por el que Naciones Unidas emitió alertas urgentes contra Chubut, la reforma constitucional introducida por la Ley V N.º 201 (2025), que eliminó los fueros e inmunidades de jueces y fiscales. Presentada como un avance contra privilegios, la norma opera en los hechos como un instrumento de presión directa sobre quienes deberían controlar al poder. Es decir, es la forma en la que Torres maneja a quienes deberían controlarlo. En contextos de institucionalidad débil, quitar garantías no fortalece la igualdad porque facilita la obediencia.

El caso Alpesca es ejemplo del peligro de la inacción del poder judicial chubutense. La empresa Red Chamber Argentina S.A., en torno al contrato y a su renegociación en el sector de pesca (sector de cultivo de pesca de coimas, sobornos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción), formuló denuncias por un presunto pedido de coima de U$6.000.000 (seis millones de dólares), lo que derivó en actuaciones judiciales en Estados Unidos y colocó a Chubut—y por arrastre al país— en un escenario de riesgo diplomático e internacionalización del conflicto. Frente a semejante gravedad, los órganos del Poder Judicial chubutense se hicieron los distraído dejando que todo se diluya. El funcionario señalado como pedidor de coimas, Gabriel Meizner, lejos de ser investigado, fue removido del área sensible y reciclado en otro cargo dentro del mismo gobierno. Se reciclan.

Y así se celebran “éxitos de gestión”.

En otras palabras, este podría ser un muy buen gobierno… si no fuera porque el Estado de Derecho, la Constitución Nacional y Provincial y algunos artículos del Código Penal siguen existiendo.

En definitiva, el capricho personal de Torres está arrastrando a la República Argentina a hacerse cargo de su sucia toma de decisiones. Decisiones tomadas sin control, denuncias cajoneadas y una Justicia utilizada como cobertura no generan costos individuales, porque terminan comprometiendo a todos los argentinos que quedan expuestos a conflictos internacionales y a tener que pagar, institucional y económicamente, los errores de una gestión provincial convertida en problema nacional.

CONCLUYENDO: LA CORRUPCIÓN TIENE CONSECUENCIAS.

La corrupción no gobierna sola. La sostiene el pueblo cuando la naturaliza, cuando la minimiza y cuando la tolera por cansancio o miedo. En Chubut, lo que está en juego no es una diferencia política ni una disputa partidaria, sino la dignidad de una provincia y el derecho básico de su gente a vivir con seguridad, trabajo, justicia y verdad.

Cuando los hechos encuadran en delitos concretos y aun así no se investigan, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional. El silencio no es neutral. La inacción no es neutral. Son decisiones que tienen consecuencias reales sobre la vida de las personas.

La pregunta es simple: ¿Hasta cuándo la corrupción va a gobernar Chubut?

¿Hasta cuándo vamos a permitir que la incompetencia, el abuso y el desprecio por la vida nos manejen?

Tomar conciencia es defender lo mínimo indispensable para vivir en una sociedad justa. Y eso empieza por mirar la realidad de frente, decirla sin miedo y dejar de tolerar un gobierno corrupto.

Próximo artículo: tribunal de cuentas, oficina pro-corrupción, fideicomisos y pesca.

por CONTENTNOTICIAS