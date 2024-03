El verdadero camino divino

Jorge, ¿cómo conociste el camino hacia Dios?

Hace 31 años, atravesaba una situación personal de angustia y dolor, cuando un vecino que congregaba en una iglesia evangélica, en Isidro Casanova, al advertir el difícil momento que yo estaba viviendo, me invitó a las reuniones que él compartía allí junto a su familia.

Entonces, acepté. Una vez allí, donde habían muchas personas orando, sentí como un quebrantamiento y muchas ganas de llorar, después de bastantes minutos sollozando caí al piso, enseguida me rodearon varios hermanos orando directamente hacia mí y, en ese instante, me levanté sintiendo como que todo lo había dejado ahí: angustia, tristeza, soledad y desaliento. Había llegado a una situación límite.

Años después conocí mi llamamiento al servicio para con Dios y viajé varias veces a Estados Unidos, Panamá, Colombia, Venezuela, Paraguay, como a varias provincias argentinas, llevando la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo, El Salvador del mundo; como dice su palabra: “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura“ (Marcos 16:15 a 20).

Simultáneamente, incursioné en la Licenciatura de Estudios Bíblicos -Universidad CELA, Estados Unidos-, Doctorado en Teología; Capellanía Nacional e Internacional; estudio aplicado a 14 libros de mi autoría, disponibles en la Librería Cristiana para edificación de creyentes.

¿En qué espacios comparten su comunidad?

En 2001, constituimos el Ministerio propio “Centro Cristiano para El Mundo”, iglesia viva, pujante, revelada, poderosa; siendo que a través de sus enseñanzas muchos hermanos edificaron su vida. Ese mismo año, innovamos haciendo programas de TV, por la madrugada, en Canal 26, CN23, Argentinísima, canales locales de 26 ciudades importantes y Crónica TV actualmente a las 02:20 a.m. Asimismo, durante 15 años, hicimos radio, 18 de ellas a la vez tomando nuestra señal, saliendo a todo el país; actualmente, los miércoles a las 16:00 hs. salimos por Radio Federal AM 810.

Podemos decir que su labor como Pastor es un verdadero servicio a la comunidad.

El mayor servicio a la comunidad es recibir a toda persona con necesidad espiritual, de todo credo y/o religión; para eso nos preparamos, para escuchar y guiar al camino verdadero. Ello, siempre y cuando, la persona disponga su corazón para mejorar su vida, arrepentirse de sus pecados, porque todos somos pecadores por el pecado de Adán y Eva. Todos nacimos muertos espiritualmente, siendo que la sangre de Adán pasó a todos los hombres por cuanto todos murieron; o sea, por nada nacimos muertos. Por eso, estando condenados, Cristo murió en la cruz del calvario para pagar nuestros pecados. Como decíamos, por nada estamos muertos, y Jesús al pagar el precio con su sangre derramada, por nada estamos vivos. Esa es la razón, por la que estamos al servicio de Dios, para aquellos que necesitan conocer la luz; Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí”.

¿Qué objetivos tienes de cara al futuro?

Mi mayor desafío es llegar a toda Argentina, incluidos gobernantes y fuerzas de seguridad, ya que desconocen su juramento “Jurad por Dios, por la patria sobre estos santos evangelios… si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden”, sin saber cuánto ello significa, porque si juran por aquello que de ellos dependa y no cumplen, la sociedad y Dios se lo demandarán al finalizar sus cargos, la gente reclama y Dios también. Mi reto es enseñarles qué dicen los evangelios sobre el juramento y estoy seguro que lo voy a lograr.

En cuanto al objetivo, es que la Gloria de Dios se derrame sobre Argentina, para que vivamos piadosamente con temor de Dios, en una sociedad con justicia, con amor, con perdón, donde haya unidad más allá de las diferencias individuales, que tengamos la clara visión que sin Dios nadie puede cambiar a nadie. Así como un pez sacado del agua se muere y un árbol arrancado de la tierra se saca, así también el hombre sin Dios está muerto; porque él hizo todo perfecto con su sabiduría y su voluntad, cada cosa en su lugar.

Datos de contacto:

Teléfono: 0115938-7988

E-mail: [email protected]

Facebook: Jorge Ferri Crónica TV (Lunes aViernes 02:20 a.m.)

Radio Federal AM810 (Miércoles 16.00 hs.)

por CEDOC