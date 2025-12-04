Eslovenia Lomas: calidad premium y precios de fábrica en Zona Sur

En Eslovenia no vendemos solo ropa, buscamos una forma distinta de hacer las cosas. Somos fabricantes, lo que nos permite ofrecer precios de fábrica sin intermediarios y ser competitivos en el mercado.

Todo nació con una idea simple: hacer accesible la ropa de calidad. Somos conscientes del momento en el que está el país y decidimos buscar una opción para que la gente pueda seguir consumiendo, pero sin pagar precios imposibles. Por eso, trajimos a Zona Sur lo que antes solo se conseguía en Flores, ropa con precios mayoristas, pero con el plus de una atención personalizada, cálida y cercana, como la de un negocio de barrio.

Hoy, en nuestros locales de Lomas de Zamora y Lanús podés encontrar remeras desde $9.990, bermudas 2 x $39.990 y muchas promos más con calidad premium para todos los estilos. Además, cada persona que entra al local es atendida por nosotros, los dueños, porque creemos que conocer al cliente es la mejor manera de ofrecerle lo que necesita.

Con el tiempo, Eslovenia se transformó en mucho más que una tienda: es un espacio donde se mezclan el trabajo, la moda y el compromiso. Nos convertimos en un distribuidor de prendas con precios minoristas y mayoristas, pensado tanto para quienes buscan vestirse bien como para quienes están dando sus primeros pasos como emprendedores o revendedores.

Nos gusta seguir creciendo, apostando a la producción nacional y al vínculo directo con nuestra comunidad.

Visitanos en nuestros locales:

Eslovenia Lomas – Laprida 381, Lomas de Zamora

Eslovenia Lanús – Av. San Martín 3651, Lanús Oeste.

WhatsApp: +54 9 11 3901-1300

Instagram: @eslovenialomas y @eslovenia.ok

Lunes a sábados de 9:30 a 20:00 hs

