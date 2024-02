Estudio Kairos LBC: Ciudadanía italiana por vía judicial

¿Qué es la ciudadanía italiana por vía judicial y qué ventajas tiene sobre otras vías?

Hay dos casos puntuales a los cuales podemos recurrir a la ciudadanía italiana por vía judicial. El primer caso es por la vía materna, que debemos solicitar la ciudadanía italiana ante los tribunales italianos. Son aquellas familias que tengan en sus antepasados una primera mujer en la línea de descendencia a contar desde el AVO (el italiano que vino de Italia) que tuvo hijos/as antes de 1948. Esta fecha es visagra porque a partir del 1.01.1948 se otorga la Constitución italiana y ahí SI se les reconoce el derecho a transmitir la ciudadanía italiana a sus hijos. Antes de esa fecha únicamente la transmitían los hombres. Entonces, podemos verlo con un ejemplo: si yo tengo un abuelo que nació antes de 1948 de una mujer italiana o descendiente de italianos la única manera de solicitar la ciudadanía italiana es iniciar una causa judicial ante los tribunales italianos. Al día de hoy a ley así lo establece y la demanda judicial se presenta en el tribunal territorialmente competente según cual sea la comuna del AVO. No se tramitan más en Roma.

Por otro lado, están los juicios por falta de turno o demora en la atención consular. Se tramitan en Italia ante los tribunales italianos correspondientes a la comuna del AVO.

Cuando nos encontramos ante la imposibilidad de acceder a los turnos para poder solicitar la ciudadanía italiana se han iniciado estos reclamos judiciales por descendientes de italianos que viven en Argentina, Brasil, Perú, Uruguay u otros consulados – donde el número de solicitudes es muy elevado y el tiempo necesario para gestionar los trámites no cumple con el plazo establecido por ley que obliga al Ministerio del Interior Italiano otorgue la ciudadanía italiana en un plazo de 730 días desde que se solicita. Como hemos visto en Argentina, el consulado de Rosario ha estado cerrado sin dar turnos por años, lo mismo sucede con Bahía Blanca o Córdoba que cierran los turnos por meses, imposibilitando así que la persona pueda ejercer su derecho de solicitar la ciudadanía italiana. ¿Si no puedo conseguir ni siquiera el turno mal puedo ser italiano y ni siquiera es posible que dicho plazo (730 días) comience a correr a mi favor?. Actualmente el estudio tiene sentencias favorables en contra de los consulados de Córdoba, Mar del Plata y Rosario y varias en curso contra el resto de los consulados en Argentina.

Así los tribunales italianos han dicho “la incertidumbre sobre la definición de la solicitud de reconocimiento de la ciudadanía italiana “por sangre” (iure sanguinis) y el período de tiempo transcurrido en forma irrazonable con respecto a la solicitud interpuesta, equivalen a una denegación del derecho reconocido por ley, justificando así el interés en recurrir a la tutela judicial.”

¿Qué requisitos se deben cumplir para solicitar la ciudadanía italiana por vía judicial y qué documentos se deben presentar?

El requisito fundamental es demostrar un vínculo con un italiano la esencia de la ciudadanía italiana tiene arraigos en el derecho romano, que reconoce el derecho de sangre e identidad italianos por tener un antepasado italiano, aún sin límite generacional. Es importante entender esto ya que es un derecho humano personalisimo que tiene que ver con la identidad de la persona que lo solicita y que es un reconocimiento de ser italiano, lo que significa que uno es italiano desde que nació y por eso una vez reconocido italiano uno tiene el acta de nacimiento italiana en la comuna de su antepasado italiano. Uno NO es italiano por nacer en Italia, uno es italiano por tener sangre italiana. A diferencia de Argentina donde el derecho a la ciudadanía es “ius soli” por nacer en suelo argentino uno tiene derecho a nuestra ciudadanía. Entonces, volviendo a los requisitos: mostrar con las actas de nacimiento, matrimonio y defunción (según corresponda) mi vínculo con un italiano. Si tengo dos bisabuelos italianos la prioridad la tiene la vía paterna, o sea que debo pedirlo primero por el bisabuelo italiano y luego si no puedo ir por él entonces puedo solicitarla por la bisabuela.

¿Qué pasos se deben seguir para iniciar el proceso judicial y cuánto tiempo suele durar hasta obtener la sentencia?

Etapas del proceso:

Presentación de la demanda, se realiza de manera on-line.

Asignación del juez del tribunal correspondiente a la comuna

Fijación de audiencias

Notificación de la audiencia al Ministerio del Interior

Celebración de la audiencia (puede ser on-line o presencial).

Sentencia en la cual el juez los declara ciudadanos italianos y donde el juez ordena al Ministerio del Interior inscriba a los demandantes como italianos en la comuna de origen del AVO.

Es importante también mencionar que no necesitas en ningún momento hay que venir a Italia, todas las etapas del juicio pueden llevarlas tus abogados en Italia.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar todos los familiares que tengan el mismo AVO.

Carpeta: 1 misma para todos

Vencimientos: No vencen las actas de las personas fallecidas, las otras deben ser de aproximadamente 1 o 2 años de antigüedad, las de matrimonio de persona vivas no más de 6 meses de antigüedad.

Si el juicio es por demora/tardanza consular o falta de turnos, se deben presentar las siguientes pruebas: Noticias del diario/radio y televisión. Capturas de pantalla de que se ha intentado sacar el turno y no se ha podido por cada uno de los adultos que se presenten en la demanda. De por lo menos 3 meses de antigüedad. Capturas de pantalla del consulado donde dice (como lo hacen muchos consulados) de que NO hay más turnos para solicitar la ciudadanía iuris sanguinis (por descendencia) hasta nuevo aviso. También correos electrónicos donde el consulado dice que NO hay turnos y que NO puede asegurarme al interesado cuando habrá.

En la sentencia el juez ordena al Ministerio del Interior inscriba a los demandantes como italianos en la comuna del AVO.

¿Qué dificultades o desafíos se pueden encontrar en el proceso judicial y cómo se pueden superar?

Dificultades ninguna si uno tiene todos los documentos prolijos y que prueben sin errores de que uno es descendiente de un italiano/a. Por eso lo fundamental es revisar anteriormente bien la carpeta para rectificar errores de apellidos y nombres. Siempre recurran a un profesional para revisar la carpeta. Es un servicio que prestó personalmente previo a aceptar una carpeta para un juicio. Luego tener también paciencia en el proceso judicial ya que a partir de la reforma judicial que entró en vigor en Italiana en junio del 2022 los tribunales que ahora atienden los casos de ciudadanía italiana son los que territorialmente le corresponde a cada comuna, así que hoy el estudio tiene distribuido casos por toda Italia prácticamente. Entonces uno de los desafíos es entender que son nuevos jueces, que no se puede saber con exactitud el plazo en que tendrán la sentencia. Hay tribunales rapidísimos como ha sido Florencia, Venecia o mismo Roma ahora que declararon italianos en menos de 6 meses. Otros tardan más, pero podríamos decir que el promedio desde que se presenta la demanda sería un año.

¿Qué consejos le daría a alguien que quiere obtener la ciudadanía italiana por vía judicial y cómo puede ayudarle su servicio profesional?

Mi consejo es que no dejen de hacer valer sus derechos. Tenes derecho a la ciudadanía italiana que te abre la posibilidad de estudiar, vivir e invertir en cualquier lugar de Europa, en un mundo cada vez más globalizado la ciudadanía europea cuenta con muchos beneficios para becas, trabajos y oportunidades para cualquier persona que quiera progresar y cumplir sus sueños. No nos olvidemos que la comunidad europea cuenta con fondos cuantiosos para becas de estudio, investigación y trabajo.

Nuestro lema de trabajo en Kairós LBC es brindar nuestra experiencia, transmitir confianza, transparencia, confidencialidad, respeto hacia nuestro cliente y sus objetivos y la distinción en el trato cercano. Donde hay un límite, nosotros vemos una oportunidad.

Cada 15 días organizamos charlas gratuitas sobre los procesos judiciales, las novedades de las sentencias y resolvemos todas las dudas de las personas que nos consultan, entonces los invitamos a participar en el próximo webinar que será el 28 de febrero a las 22 hs de Italia/ 18 hs de Argentina. Les dejo el link para participar https://info-7dbb6.gr8.com/

por CEDOC