Manu Bartolomé - La vida trazo a trazo

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Tengo 37 años, soy cordobés y vivo hace más de cuatro años en Capital Federal.

En 2012 me recibí de Contador Público, carrera que elegí en base a lo que me dijeron, interpreté que tenía que estudiar algo rentable, mucho tiempo me quejé de haberla estudiado, pero actualmente agradezco todo lo que he elegido hasta este momento, que me trajo hoy aquí.

En 2017 decidí escuchar mi deseo y estudié Diseño de Interiores, renuncié a la empresa donde trabajaba y nos pusimos un local de iluminación y diseño con mi hermano (es Arquitecto), nos fue muy bien, pero luego me llegó una propuesta para una empresa, la cual acepté porque me dio seguridad ante la incertidumbre de la independencia.

Trabajé en el mundo corporativo desde los 18 hasta los 35 años, lo que más me gustaba eran las relaciones humanas, siempre buscaba aprender, conversar con las personas, escuchar y observar.

En junio de 2022 decidí nuevamente renunciar a las empresas, con un futuro incierto me abrí a la posibilidad de nuevas oportunidades, ese año cree mi propia consultora de recursos humanos (New Work RRHH), para volver a trabajar en las empresas, pero desde afuera y en 2023, certifiqué como Coach Ontológico.

En una conversación con mi Coach, en abril 2023 le dije que “quería irme a pintar”. Algo que nunca había realizado hasta entonces, siendo un mundo desconocido para mí.

De regreso a mi casa pasé por la artística y me compré unos acrílicos y pinceles, cuando llegué a mi casa me dispuse a pintar, lo primero que dije cuando vi el resultado fue “que malo que soy en esto”, le comparto la pintura a mi hermano y me dice “Manu, dalo vuelta y tenés un paisaje nevado en la noche con pinos dorados”, claramente estaba observando la pintura de la manera equivocada, desde ese momento sigo pintando, experimentando colores, técnicas y voy encontrando mi estilo.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Mi taller es un espacio de arte en sentido amplio, a veces pinto y a veces ofrezco coaching, donde las conversaciones se convierten en arte.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras y qué desafíos te plantean?

Actualmente trabajo mucho con acrílico, espátula, estilo libre y abstracto, fui creando mi Instagram, inscribiéndome a convocatorias, exponiendo, algo que no imagine hacer en tan poco tiempo, tenía muchas dudas pero hoy mirando hacia atrás la confianza fue mayor.

La pintura me conecta con el momento presente, el miedo y la belleza de lo incierto, tener el lienzo en blanco en frente es siempre un desafío, tengo miles de ideas en la cabeza, pero al final termino haciendo lo que me llama en ese momento, es energía pura, me conecta con el disfrute, mis emociones, sacar las fotos, crear los reels, me divierto.

¿Qué proyectos tenes actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

Hoy estoy capacitándome en Arte-Terapia, si a mí me sirve, a otros también les puede hacer sentido, el Arte, el Coaching y los RRHH están muy vinculados, es una forma más de conocernos internamente, es otro tipo lenguaje, me gusta llamarlo lenguaje del alma.

Estoy trabajando para crear talleres grupales y sesiones individuales, aspiro a futuro crear un espacio donde las personas puedan conectarse con ellas mismas, ya sea desde el arte, el coaching y lo laboral.

Siento haber encontrado mi propósito en la pintura, es un desafío, todas las mañanas me levanto recordando mi lema “la vida trazo a trazo”, lo que sería un paso a la vez, recordando disfrutar el camino.

Datos de contacto:

Instagram: @manubartolome.arte

por CEDOC