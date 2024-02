Nora Parejas: una artista que busca conectar con la mirada

La artista plástica nos cuenta sobre su pasión por el arte, su estilo expresionista, sus proyectos y sus consejos para quienes quieren iniciarse en el mundo del arte.

Nora Parejas es una artista que se dedica a la pintura y a la docencia. Su obra se caracteriza por retratos que miran directamente al espectador, buscando provocar una conexión y una entrega. Su estilo es expresionista, gestual y poético, y utiliza diversas técnicas, siendo el óleo su favorito por el momento.

Su interés por el arte surgió desde la necesidad de buscar algo nuevo, realidades distintas a la suya. “Pintar me sumerge en un mundo que no tiene límites, puedo ser yo, jugar, ir y venir tantas veces como quiera. Muchas veces lo utilizo como escape, de lo que me rodea e incluso de mí. Pintar, crear me permite llegar a mi esencia o por lo menos intentarlo y me encanta, me seduce, confío, me entrego. No me importa el resultado”, comenta Nora.

La docencia o “el acompañar” como ella prefiere llamarlo, llegó más desde el empujón del espectador, la mirada de los demás en devolución de su forma de hablar, de hacer algún vivo o video explicando su arte. “Puedo recordar el momento exacto en que una seguidora de Facebook, me escribió para decirme que tenía que dedicarme a transmitir lo que sabía, a dar talleres, ojalá recordara su nombre… acompañar a artistas o a quien quiera intentar serlo me da igual o más satisfacción que pintar mis propias obras, es un ejercicio de retroalimentación riquísimo que me exige estar siempre alerta y permeable. Acompañar a otra persona que mira distinto, siente y reacciona distinto me obliga a seguir aprendiendo, de esta forma todos somos un poquito mejor…la fórmula es perfecta”, afirma.

Entre sus proyectos futuros, está poder fusionar su rol de coach ontológica y el de artista plástica, acercando su arte a distintos espacios con proyectos de fácil acceso y a medida de quien así lo desee. Este proyecto involucra al comprador, conocerlo, descubrir cuál es su mirada, que forme parte del proceso, que la obra no solo la represente a ella, sino a ambos. Otro proyecto es escribir un libro “serArte”, la creatividad cree que es la llave que abre todas las puertas. Su desafío actual es utilizar todas las herramientas que le brinda el arte para avanzar.

Su consejo para quienes quieren iniciarse en el mundo del arte es que si se les cruzó por la cabeza es completamente posible, que no duden, que se entreguen, que hagan con lo que tienen, que no hay que ser millonario para hacer arte, que sean amables con sus fracasos, porque los van a tener, que se permitan disfrutar el proceso, ya que no tiene final.

Nora Parejas es una artista que busca conectar con la mirada, con la esencia, con el otro. Su obra es un reflejo de su pasión, su curiosidad y su entrega. Su arte es un regalo para los sentidos y para el alma.

Datos de Contacto:

Instagram: @nora_pareja

por CEDOC