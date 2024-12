Parques Nacionales, un nuevo enfoque en Turismo y Conservación

La Administración de Parques Nacionales (APN) impulsa una gestión renovadora que une conservación y turismo de manera estratégica. Con acciones como la reforestación, la reintroducción de especies y la mejora de infraestructura turística, el organismo busca convertir los Parques Nacionales en destinos sostenibles que financien su misión de proteger 18 millones de hectáreas de naturaleza única.

Nuestra gestión en el organismo está abocada al desarrollo de forma sinérgica de la conservación y el turismo, creemos que solo de esa manera podremos poner en valor los Parques Nacionales –nos indica Cristian Larsen, Presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN)-.Durante los años anteriores, la idea generalizada era que el turismo degradaba la naturaleza y que por eso, había que mantener las áreas protegidas en estado prístino. Conservar era no usar. Conservar era prohibir. Contrariamente, nosotros estamos trabajando en una conservación activa, donde conservar no es no hacer o no tocar, si no restaurar aquello que por la acción del hombre o por accidentes naturales se deterioró. Por eso, impulsamos acciones concretas, que van desde la reforestación de áreas afectadas por incendios hasta la reintroducción de especies en peligro de extinción. Por otro lado, el desarrollo de los parques también tiene que ver con el turismo, ponerlos en condiciones para ofrecer una experiencia agradable y de calidad a aquellos que nos visitan.

Cuando comenzamos la gestión, nos encontramos con parques completamente abandonados, con servicios deficientes y sin control. Para revertir esta situación, estamos trabajando en un proceso de jerarquización de la oferta turística, desarrollando nuevos productos y mejorando los existentes. Si ponemos nuestros parques en valor y le ofrecemos a los turistas la mejor experiencia posible, también vamos a generar los recursos genuinos necesarios para destinar a nuestra tarea fundacional, la conservación de los 18 millones de hectáreas que tenemos bajo custodia.

La Administración de Parques Nacionales que nos entregó el kirchnerismo recaudaba apenas el 25% de su presupuesto de funcionamiento y el resto lo ponía el Tesoro Nacional, con los impuestos de la gente. Uno de nuestros principales objetivos es que la APN sea un organismo sustentable en 2027, y de esa manera, genere sus propios recursos para destinar a la conservación.

Estrategias para mejorar la oferta turística

Desde que comenzamos la gestión, estamos trabajando en un ambicioso plan de jerarquización de la oferta turística, donde hemos relevado detalladamente la oferta existente en cada parque, y estamos trabajando en desarrollar nuevos productos turísticos como el astroturismo, el avistaje de aves o el turismo en Motorhome, entre otros.

Ya hemos realizado eventos turísticos de gran magnitud, que involucraron diversas áreas protegidas, como fue el Big Day (gran evento mundial de avistaje de aves) en 35 Parques Nacionales, o el Eclipse Patagonia (una propuesta turística alrededor del eclipse que se vio sobre la Patagonia el 2 de octubre) en los Parques Nacionales Patagonia y Bosque Petrificado.

Además estamos trabajando en desarrollar áreas que tienen gran potencial como Isla Victoria, Ciervo de los Pantanos o el PN Tierra del Fuego, con el objetivo de promover productos turísticos sostenibles desde lo ambiental, social, cultural y económico, posicionar y jerarquizar los Parques Nacionales como destino turístico, y contribuir a la auto sustentabilidad económica de los Parques Nacionales, teniendo en cuenta que heredamos una situación en la que la APN sólo recaudaba el 25% de lo necesario para su funcionamiento (el resto eran aportes del Tesoro, es decir, impuestos de la gente) y que buscamos revertir para 2027, volviendo al organismo 100% autosustentable.

ECOTURISMO

Queremos ser el destino por excelencia para el ecoturismo a nivel mundial –continúa Cristian Larsen- . Nuestros Parques Nacionales se extienden a lo largo y a lo ancho del país, con más de 18 millones de hectáreas de áreas protegidas y tienen los paisajes más lindos del mundo, así que tenemos con qué. Los Parques Nacionales Argentinos son famosos en el mundo por sus paisajes imponentes, que incluyen glaciares espectaculares con el tamaño de ciudades enteras, las cataratas más reconocidas del mundo, acantilados de arenisca roja, lagos de diversos colores, selvas tropicales exuberantes y montañas que atraen centenares de visitantes locales y extranjeros, entre otros, ofreciendo experiencias únicas que deja una impresión eterna para los visitantes.

Respecto a la visitación, estamos convencidos que se puede desarrollar el turismo sin que eso sea en detrimento de la conservación. Nosotros buscamos fortalecer la relación entre turismo y conservación, transformándola en una sinergia virtuosa que ya fue puesta a prueba exitosamente en otros lugares del mundo: conservar no es prohibir, sino lograr que nuestros parques funcionen como escenarios de turismo de naturaleza que concienticen a sus visitantes sobre su cuidado y colaboren en el permanente mantenimiento y mejora de cada hectárea. Acercar a la gente hacia nuestros tesoros naturales es fundamental para incentivar su protección.

VISIÓN Y ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO

Por último el presidente de la APN nos comparte que su visión y compromiso de cara al futuro y la puesta en valor de los parques -Desde que comenzamos la gestión, pusimos el foco en afianzar el vínculo con el sector privado y con todos los actores que tienen incidencia en el organismo. El compromiso de trabajo en forma conjunta y diálogo continuo hace que, en la actualidad, Parques Nacionales tenga las puertas abiertas a las propuestas del sector turístico, en pos del interés común: conservar la naturaleza y ofrecer nuevas experiencias a los visitantes. Además, estamos generando un formato de licitación moderno y flexible con la visión de amplitud de ideas y proyectos que permitan convertir las áreas de uso público en un espacio excepcional, que satisfaga las nuevas modalidades de la demanda turística dentro de los criterios de turismo sostenible. Con estos instrumentos el siguiente gran paso es poner en valor y desarrollar áreas que tienen gran potencial turístico como Isla Victoria en Nahuel Huapi, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, el Parque Nacional Tierra del Fuego o El Chaltén, solo por nombrar algunos. Los desafíos son muchos, y son grandes. Por eso, en este camino aspiramos a no estar solos. Estamos convencidos que alcanzar un verdadero desarrollo y lograr una buena gestión es posible solo si trabajamos de forma estratégica, recibiendo ideas, escuchando y planteando objetivos conjuntos. Se terminó esa visión de que las empresas son enemigas de los Parques Nacionales.-

Más información sobre los parques nacionales y áreas protegidas de Argentina en Parques Nacionales