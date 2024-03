Roxana Lambrecht: Aún con “mala” prensa, el Seguro de vida es un gran acto de amor

Roxana Lambrecht es de esas personas que inspiran confianza desde el primer momento en que las conoces. Quizás esa cualidad es la que le permitió desarrollar una carrera exitosa como Productora Asesora de Seguros durante los últimos 26 años, a pesar de que su camino comenzó como Licenciada en Turismo, cuando dejó su ciudad natal para estudiar en Buenos Aires a los 18 años.

Rionegrina, capricorniana, con una certificación como Asesora financiera, sabe con seguridad que su mejor título es el de mamá de Rodolfo, quien llegó al mundo después de una larga búsqueda, y que le pone a su cara una sonrisa de ojos chinos con solo nombrarlo. Esa combinación entre una profesional que se destaca en su rol, que demuestra una solidez impecable y una pasión por el asesoramiento honesto al cliente, y la calidez humana que desborda con mínimos gestos, no la deja pasar desapercibida. Roxana se vuelve magnética en su discurso, con la fuerza arrolladora que nos brinda la maternidad y la profesión ejercidas con amor.

Esa profesión, en la que lleva casi tres décadas, llegó por ¿casualidad? durante un impasse en su carrera como Lic. en Turismo.

Roxana, ¿Cómo llegaste a la Industria de Seguros de personas?

Llegué causalmente a los ventipico, siendo estudiante universitaria de la carrera de Turismo. Una persona acercó mi CV a una compañía americana y me contrataron para el área administrativa. Para mí era un "mientras tanto" hasta recibirme.

Llevaba 15 días en ese rol cuando el gerente me dijo -textual-: "Gordita, vos tenes que vender". Yo respondí: "Vos estás loco, yo nunca vendí ni un clavo". El vio en mi un ADN que yo, "ni por las tapas"...

Un año más tarde pedí el pase al área comercial, adonde me desempeño desde hace 25 años. Al poco tiempo me recibí; sin embargo, decidí continuar en este rol.

Él ya no está en este plano y yo "me mudé" de Compañía. Le estaré eternamente agradecida por la oportunidad que cambió el rumbo de mi vida laboral, y me atrevo a decir, personal.

¿Qué sentís que cambió en lo personal?

En primer lugar, aprendí a escuchar.

Escucha activa, escucha generosa, escucha empática. Esto me posicionó en un ángulo diametralmente diferente frente a la Vida, me vinculó con el mundo y con las personas desde otro lugar. Viste que las personas -en líneas generales- vivimos apresuradas y, sobre todo, hablamos más que escuchamos…

El aprendizaje tuvo que ver con la aceptación del “no” como parte del camino. La tolerancia a la frustración, ya que estadísticamente -y a pesar de necesitarlo- no todas las personas tienen el carácter para decirse que “sí” a la contratación de un seguro de vida, por ejemplo.

Y finalmente, la importancia de vivir en el presente. La conciencia de que lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Y aceptar la finitud de esta vida tan loca y tan maravillosa: ¡estamos de paso por aquí!

Según tu experiencia y tu contacto permanente con personas que buscan tu asesoramiento en seguros y a nivel financiero, ¿Qué crees que es lo que hoy mueve a la gente a pensar en su futuro desde la previsión?

Haciendo un racconto de los últimos tiempos, Pandemia ha marcado un antes y un después en la industria, y en el cambio de paradigma.

Antiguamente nuestros clientes pensaban que "si me llego a morir... bla"; desde 2020, sin embargo, hay mucha más disposición para poner las cartas sobre la mesa al hablar del día después. De golpe, nos dimos cuenta de que... ¡no éramos inmortales! No lo somos. Es muy loco, sin embargo, que nos expresemos en términos de "si me llegara a pasar algo..." ¡Nos va a pasar! Es lo único que indiscutiblemente nos llegará a todos: la muerte. ¿Qué queremos dejar para entonces a nivel familiar, a nivel presupuesto, a nivel sucesión, herencia...? ¿Se desmorona todo si me voy dentro de 5 minutos -puede pasar-, o la vida -la vida económica- continúa para mis hijos, para mis padres a quienes sostengo?

Yo tengo una frase que lo simplifica: ¿dejamos "quilombos" o soluciones?

Lo mismo ocurre con el tema de la jubilación: hay mucha conciencia de la crisis de los sistemas previsionales a nivel mundial. Incluso hay un rumrum que plantea un ¿posible? escenario donde se terminen las jubilaciones, de cara al futuro.

Hay mucho escepticismo y desazón con el sistema previsional actual, lo que genera que la balanza se inclina a favor de salir a buscar opciones privadas de resolver el tema.

Haciendo un paralelismo, en un pasado no tan lejano, la salud y la educación eran mayormente públicas y hoy, sin embargo, la tendencia general es elegir el ámbito privado para estos temas en tanto y en cuanto el bolsillo lo haga posible.

La jubilación sigue el mismo camino, que llegó para quedarse. Quienes no construyamos un capital para autosustentarnos el día de mañana, difícilmente sostengamos nuestra calidad de vida con una jubilación.

¿Es simple o complicada la contratación de estas herramientas financieras?

Es super simple ya que son programas que se pagan con débito automático, con la comodidad que eso genera. Hoy la tecnología es una gran aliada a la hora de contratación si lo comparamos con el pasado; la presencialidad y el papel firmado dieron lugar a la videollamada y la firma digital. Con lo cual el proceso se agilizó enormemente, sobre todo para el cliente. Una o dos entrevistas contundentes con un asesor especializado dan inicio a soluciones de largo plazo que nos simplifican enormemente el futuro.

¿Qué consejo le darías a aquellas personas que aún tienen dudas de contratar un seguro?

En primer lugar, que busquen asesoramiento profesional, pese a la comodidad de la tecnología. Esto, dicho en el sentido que es sumamente tentador entrar y comparar compañías, precios, planes a través de Internet. A todos nos pasa.

Sin embargo, está comprobado estadísticamente que el 80% de las personas que tienen un asesor financiero (un productor asesor de seguros) tienen una mejor cobertura para su familia, y logran un capital mayor en el largo plazo en su fondo de retiro.

Como reflexión adicional, preguntarse: “si ayer hubiera partido, ¿cómo siguen adelante quienes dependen total o parcialmente de mí?”.

Creo que todo lo que explicas con tanta claridad, nos deja una reflexión. Parecería que los seguros de vida tienen esa especie de “mala” prensa, nos cuesta hablar de ellos o evaluar su contratación con naturalidad, quizás porque nos enfrenta a nuestra propia muerte y eso nos genera rechazo. Pero pensar en un seguro de vida, en realidad nos hace sacar el foco de nosotros mismos y ponerlo en nuestra familia…

Es que el hecho de contratar un capital que no usufructuemos nosotros, sino nuestros seres queridos, nos vincula con el verdadero Amor, el que trasciende las palabras, el de la Acción… El seguro de vida es, en definitiva, un enorme acto de Amor.

¡Gracias Roxana!

Para contactarte con Roxana:

Web: https://www.bemacht.com/

Instagram: @be_macht https://www.instagram.com/be_macht/

Correo: [email protected]

Whatsapp: +54 9 1124502212

por CEDOC