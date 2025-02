Terapia de Pareja: ¿Cuándo Funciona y Cuándo No?

¿Cuándo puede ayudar la terapia de pareja?

Mira…si ambos quieren trabajar en su relación y hay respeto, la terapia puede marcar la diferencia. Trabajo con técnicas que ayudan a mejorar la comunicación, como la escucha activa y los mensajes en primera persona (“me siento así cuando pasa esto” en lugar de “vos siempre hacés lo mismo”). También uso ejercicios para fortalecer el vínculo emocional, como recordar juntos momentos felices o expresar gratitud en el día a día.

Cuando hay una infidelidad por ejemplo, la terapia ayuda a entender qué llevó a esa situación y a decidir si es posible reconstruir la confianza o si lo mejor es separarse. No todas las parejas superan una traición, pero lo importante es que puedan tomar decisiones conscientes y no desde el enojo o la culpa.

¿Qué pasa cuando hay violencia psicológica?

He tenido sesiones donde la situación se desbordó. Me acuerdo de una en particular: en donde una pareja llegó porque discutían constantemente. En un momento, él la interrumpió, levantó la voz y le dijo: “Sos una inútil, nunca serviste para nada”.

Ahi tuve que frenar en seco: “Acá no vamos a permitir faltas de respeto. Si seguimos con este tono, no tiene sentido esta sesión.” Hice una pausa y le pregunté a ella cómo se sentía con ese comentario. Estaba afectada, pero minimizó la situación, como suele pasar en casos de abuso emocional.

En ese momento, supe que la terapia de pareja no era adecuada para ellos. Le expliqué que, antes de seguir juntos en terapia, él necesitaba trabajar en su manejo de la ira y ella en su autoestima. Si uno de los dos ejerce abuso sobre el otro, no se trata de un problema de pareja, sino de un problema de poder.

¿Que pasa cuando aparece el control por parte de uno de los miembros?

Siempre digo lo mismo: el amor sano no humilla, no controla, no destruye. Si en la relación hay miedo, insultos o manipulación, la terapia de pareja no es la solución. En esos casos, lo primero es que la persona afectada busque ayuda individual y pueda recuperar su seguridad.

La terapia de pareja puede ser una gran herramienta para mejorar una relación, pero no es un espacio para justificar ni para que aparezca el abuso. Hay límites que no se pueden negociar, y aprender a reconocerlos es el primer paso para una relación realmente sana.

Lic en Psicología / Coach ontologico profesional

Posadas María Josefina

Contacto: 3517636839

@Psicologiaposadas.josefina

por CEDOC