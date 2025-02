Avance judicial contra Gabriel Cartaña por la denuncia de Nahir Galarza

El psicólogo mediático Gabriel Cartaña Borlengui enfrenta un proceso judicial en su contra tras la demanda presentada por Nahir Galarza, quien lo acusa de falsificación de firma y violación del secreto profesional. La causa N° 16047/24, a cargo del Juez Eugenio Labeau del Juzgado Civil N° 80 de la Ciudad de Buenos Aires, avanza pese a las supuestas evasivas del denunciado. Según la resolución judicial "las providencias seguirán su curso automáticamente", independientemente de la colaboración de Cartaña.

Galarza sostiene que Cartaña falsificó su firma en un documento que pretendía autorizarlo a divulgar información confidencial en medios de comunicación y presentaciones teatrales. La querella denuncia que dicho documento fue declarado apócrifo por peritos caligráficos oficiales, lo que podría configurar el delito de estafa procesal, penado con hasta seis años de prisión según el artículo 172 del Código Penal.

El panelista del programa "Bendita TV" había ofrecido realizar pericias psicológicas a Galarza en 2018, mientras ella se encontraba detenida en la Comisaría de la Minoridad y la Mujer de Gualeguaychú. Sin embargo, la defensa de la joven, encabezada por el abogado Horacio Dargainz, afirma que las entrevistas realizadas fueron superficiales e incompletas, y que el informe resultante fue rechazado por inconsistencias.

"Es un farsante. Menos mal que no me abrí con él, para mí solo era un viejo baboso que decía las mismas boludeces que en Bendita TV”, confesó Galarza en un pasaje del libro “El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático” de su ex vocero Jorge Zonzini en el que se inspiraron las producciones de ficción y cinematográficas de la Paramount y Amazon.

La demanda inicial se presentó en 2020 ante el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Paraná, a cargo de la jueza Elena Beatriz Albornoz. Sin embargo, tras una serie de dilaciones y evasivas por parte del demandado, la causa recayó en el Juzgado Civil N° 80 de la Capital Federal. La fiscal en lo Civil y Comercial N° 3, Raquel Mercante, también interviene en el caso.

Por su parte, Gabriel Cartaña ha calificado la denuncia como una "maniobra de promoción" y sostiene que la causa no prosperará. Sin embargo, la acumulación de pruebas en su contra y la determinación del tribunal de seguir adelante con el proceso han puesto en jaque su situación judicial. De confirmarse su responsabilidad, podría enfrentar sanción penal y la posible pérdida de su matrícula profesional.

Mientras tanto, Galarza sigue adelante con su estrategia legal para revertir su condena a prisión perpetua. Tras la negativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a revisar su caso, ha recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la esperanza de obtener un nuevo juicio con perspectiva de género. Además, ha reiterado su denuncia contra su padre, Marcelo Galarza, a quien señala como el verdadero autor del crimen de Fernando Pastorizzo en diciembre de 2017.

