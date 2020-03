Coronavirus: Alberto Fernández sobre el estado de sitio y otras 10 frases

El presidente hizo un diagnóstico de la cuarentena y evaluó la situación de la Argentina en la lucha contra la expansión de la pandemia en el programa “La Peña de Morfi”, conducido por Gerardo Rozín. Desde la residencia de Olivos, contestó todas las preguntas del periodista y de los especialistas presentes en el estudio.

Estas fueron sus principales frases:

-"Cuanto más lento sea el contagio, más posibilidades de atención a la gente".

-"La inmensa mayoría de los argentinos está en su casa"

-"El contagio va a ocurrir, pero si nos quedamos en casa va a ser más lento".- “Lo que más me preocupa es la desaprensión de algunos ciudadanos. Más de 20.000 personas se fueron de Argentina después que avisé que había una pandemia y son los que ahora me reclaman que los traiga urgente”.

-”Yo no estoy peleando por la economía, estoy peleando por la vida. No estoy haciendo política, sino valorando a la sociedad argentina para que la gente no se enferme".

-”Me siento acompañado por la gran mayoría de los argentinos".

-"La respuesta de los profesionales de la salud es maravillosa".

-"Hemos hecho todo lo que podíamos hacer para evitar que se propague a gran velocidad".

-"Esto no es la pelea de un Presidente, es la pelea de una sociedad, necesito la ayuda de cada argentine, porque estoy peleando por las vidas",

-”Llegar a (declarar) el estado de sitio, hablaría muy mal de la sociedad argentina. Los instrumentos ya están, las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, el Poder Judicial tiene que hacer lo suyo, y yo tengo que dedicarme a cuidar la salud de los argentinos. Si todos hacen lo que corresponde, no hace falta llegar a un estado de sitio".

-"A partir de mañana vamos a ocuparnos del monotributista, del taxista, de los que tienen un plan, del jornalero, estoy previendo todos esos casos, me preocupan muchísimo. A todos ellos que sepan que vamos a atenderlos".

-"Hemos citado a todos los intendentes para ver exactamente qué es lo que necesitamos desplegar para que todo sea atendido", indicó el jefe de Estado,

-"Necesito también que el Ejército se involucre activamente, y se va a involucrar".

por R.N.